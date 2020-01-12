Приберіть жир з язика. Лікарі розповіли, як позбутися апное

Копирайт изображения SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Апное часто супроводжується гучним хропінням

Порушення дихання під час сну може бути пов'язане з кількістю жиру на язику, вважають вчені.

Дослідники з медичної школи Перельмана при Університеті Пенсильванії виявили, що у переважної більшості пацієнтів з ожирінням язики більші за розміром та містять більше жиру.

Вони також припускають, що схуднення допомагає позбутися синдрому обструктивного апное сну.

До чого тут язик

"Ви розмовляєте, їсте і дихаєте за допомогою язика - тоді чому ж там відкладається жир? - розмірковує автор дослідження, доктор Річард Шваб з Медичної школи Перельмана, Філадельфія. - Причина - незрозуміла. Можливо, це обумовлено генетично або екологічно, але чим менше жиру, тим менша ймовірність того, що тканини язика западатимуть у дихальні шляхи під час сну".

Апное - поширений нині розлад, що може викликати гучне хропіння, шумне дихання й різкі рухи.

Хвороба викликає почуття втоми і сонливість протягом дня, і що найважливіше - може негативно вплинути на якість життя.

Найбільш поширеним розладом є обструктивне апное сну - коли мигдалини або інші тканини в задній частині горла частково або повністю блокують верхні дихальні шляхи.

Люди з надмірною вагою мають надлишкові тканини в задній частині горла, які тиснуть на дихальні шляхи. Тому навіть незначне зниження ваги може відкрити горло і полегшити хворим життя.

Що з цим робити

Спробуйте схуднути, якщо маєте надмірну вагу.

Краще спіть на боці, а не на спині. Можна також спробувати спеціальну подушку.

Відмовтеся від паління.

Не пийте на ніч алкоголь.

Не вживайте снодійне, якщо лікар не призначав.

Однак серйозні розлади вимагають серйозного лікування - у клініці сну із застосуванням СИПАП-терапії (режиму штучної вентиляції легенів).

Дослідники з Університету Пенсильванії обстежили 67 хворих на обструктивне апное сну, що мали зайву вагу. Втративши 10% маси тіла, вони знизили свої симптоми на 30%.

Дослідивши розміри верхніх дихальних шляхів пацієнтів, науковці змогли з'ясувати причину покращення.

Втрата ваги призвела до зменшення розміру щелепного м'яза, який відповідає за жування та роботу м'язів дихальних шляхів.

"Тепер, коли ми знаємо, що зайвий жир на язику є вагомим фактором ризику появи апное, ми встановили терапевтичну мету, якої у нас не було", - сказав доктор Шваб.

Результати дослідження опублікували в Американському журналі респіраторної та реаніматологічної медицини.

"Ми знаємо, що втрата ваги важлива, оскільки може допомогти розширити верхні дихальні шляхи хворого, - ділиться враженнями від роботи колег Нік Гопкінсон з Британської фундації легенів. - Однак це дослідження поки не має практичного значення. Воно дає додаткову інформацію про механізм обструктивного апное, але не пояснює, як прибрати жир з язика, тому поки не може допомогти хворим".

Тепер науковці планують з'ясувати, які дієти можуть привести в тонус цей важливий орган.

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