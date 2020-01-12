Копирайт изображения Reuters Image caption Більшість пасажирів збитого літака були громадянами Ірану або мали іранське походження

Після того, як Іран визнав відповідальність іранських військових за збиття літака авіакомпанії МАУ, українці продовжують обговорювати, чому авіапростір Ірану у день трагедії не закрили для українського літака та які вимоги Україна може висунути Ірану.

Ці питання BBC News Україна прокоментували фахівці з міжнародного права Борис Бабін та Андрій Козлов.

Чи мав Іран закрити авіапростір?

Так, це мав зробити саме Іран, переконаний Андрій Козлов.

"Тому що це його суверенний повітряний простір, і це район повітряної інформації, за яку несе відповідальність сам Іран. Тому всі заборони і обмеження на використання цього району мав Іран", - зазначив експерт.

Цю ж думку поділяє і Борис Бабін.

Український літак збили тоді, коли Іран перебував у стані збройного конфлікту зі США, зазначає він.

"Збройний конфлікт полягав у тому, що Іран завдавав відповідні ракетні удари по цілях під юрисдикцією США в Іраку (За кілька годин до збиття українського літака. - Ред.). Все відбувалося в рамках міжнародного збройного конфлікту", - наголошує юрист.

Тож, на його думку, Іран мав докласти зусиль, щоб запобігти трагедії:

"Іран мав вживати заходів розумної обережності щодо закриття повітряного простору або інших заходів, які б унеможливили такі трагічні ситуації", - наголошує юрист.

Копирайт изображения Barcroft Media\Getty Image caption У катастрофі загинули 11 українців

11 січня на пресконференції керівник військової авіації Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде визнав відповідальність його підрозділу за збиття українського літака. Він розповів про обставини інциденту і пояснив ситуацію з незакритим авіапростором.

"Залучений підрозділ, який випустив ракету, - ми провели співбесіду з оператором... каже, що він неодноразово просив, щоб усі рейси зупинили в нашому повітряному просторі або, технічно кажучи, він попросив очистити повітряний простір", - зазначив тоді Хаджизаде.

"Через певні міркування, ці дорогі друзі (Чиновники, яких просили припинити всі рейси. - Ред.) не послідували проханню з цього питання. Іншими словами, у той час, коли відбувалися ці (Пасажирські. - Ред.) рейси, ситуація військового стану тривала", - пояснив іранський генерал.

Чи є провина українських чиновників?

Андрій Козлов переконаний, що ні.

"Оцінка інформації про те, які є загрози повітряного руху, - це насамперед відповідальність того, чий це суверенний простір", - каже він.

"У них є вся інформація, канали комунікації системи управління повітряним рухом між військовим і цивільним сектором", - додає експерт.

На думку Бориса Бабіна, питання провини українських посадовців теж стояти не повинно:

"Можна казати про якусь розумну обачливість, але ж Іран не закривав свій повітряний простір, і майже жодна інша країна не закрила цей авіапростір (США закрили авіапростір Ірану та Іраку для своїх літаків менш ніж за годину до збиття українського літака і вже після іранських ударів по американських базах. - Ред.)", - нагадує він.

"Це все було вночі, і затримка на декілька годин чи хвилин в цих питаннях не є злочинним умислом. Інші країни не забороняли (літати в авіапросторі Ірану. - Ред.), літаки приймалися і відправлялися і до, і після катастрофи", - додає юрист.

У будь-якому разі, питання вини українських посадовців має визначатися в рамках розслідувань українських правоохоронців:

"У провадженні Нацполіції (за статтею 276 Кримінального кодексу України - про порушення правил безпеки авіатранспорту. - Ред.) маємо визначати, чи винна авіакомпанія, чи не порушила вона правила перевезень, чи знало керівництво про ситуацію в Ірані, чи були якісь вказівки", - пояснив Борис Бабін.

Саме за статтею про порушення правил безпеки руху українські правоохоронці почали розслідування одразу після катастрофи.

Але невдовзі після розмови Бориса Бабіна з BBC News Україна, увечері 11 січня, офіс Генерального прокурора перекваліфікував провадження щодо збитого літака за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Чи будуть компенсації?

Українська влада каже, що Іран погодився виплатити компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

"Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали", - розповів в коментарі ВВС News Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

Президент Зеленський же напередодні сказав, що український уряд надасть фінансову допомогу родичам жертв і "сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран".

Борис Бабін припускає, що Іран буде йти добровільно на компроміси з родичами жертв, аби уникнути тривалих судових проваджень, можливо - шляхом конфіденційних угод.

А Андрій Козлов додає: розмір компенсацій, про які вестимуться переговори з Іраном, також залежить від ступеня вини - наскільки грубою була необережність у цьому разі.

Хто з іранського боку має відповісти і як?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після визнання провини іранських військових у суботу увечері іранські студенти з університету Аміркабір в Тегерані віддали шану жертвам трагедії і почали скандувати антиурядові гасла. Поліція їх розігнала

І Бабін, і Козлов кажуть, що це питання має вирішувати Іран самостійно в рамках свого розслідування.

"Це вже буде результат розслідування в порядку кримінального провадження. Хто і що робив, який ступінь вини тощо", - зазначає Андрій Козлов.

"Хто саме ці люди - ті, хто натискав на кнопку, ті, хто усунувся від перекриття повітряного простору, - Іран має вирішити, відзвітувати міжнародній спільноті. І тоді можна буде казати, чи він повноцінно знайшов винних чи ні", - пояснює Борис Бабін.

Вимоги ж з боку України притягти конкретних іранців можуть вважатися втручанням у внутрішні справи, каже він.

"Можемо вимагати встановлення винних та їхнього покарання, але хто саме це буде - чи військовослужбовець Корпусу вартових Ісламської революції, який не ту кнопку натис, чи його командир, чи хтось інший - це вирішує Іран", - пояснює юрист.

Втім, не варто очікувати, що будуть засуджені представники найвищого керівництва Ірану, зазначає він.

Окрім того, покарання винних в Ірані поставить перед Україною і Заходом моральне питання, адже в Ірані діють дуже жорсткі покарання, зокрема, публічна страта.

"Чи готове українське та канадське суспільства бачити відео, де будуть страчувати декількох людей? Чи буде така страта належним елементом відшкодування та компенсації?" - запитує Борис Бабін.

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