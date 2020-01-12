Тварини-вегани. Чому все більше собак і котів не їдять м'ясо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи варто позбавляти улюбленців м'яса через зміни клімату?

Ви часом не стали з нового року веганом? Люди по всьому світу все частіше приєднуються до "веганського січня" - ініціативи, коли увесь місяць їдять лише їжу рослинного походження.

Сенс в тому, щоб зробити свій внесок в боротьбу зі зміною клімату, адже м'ясо-молочна промисловість - одне з найбільших джерел викидів парникових газів в атмосферу.

Чи не спадало вам на думку піти ще далі й зробити веганами своїх домашніх тварин?

Якщо ви самі можете відмовитися від продуктів тваринництва, чому б не залучити до порятунку планети і Мурчика з Барбосом?

Улюбленці-вегани. Навіщо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Викиди парникових газів від м'ясної їжі домашніх тварин в США такі ж як від 13,6 млн авто

Комусь це може видатись дивним, але все більше власників домашніх тварин обирають рослинний корм. Немає сумнівів, що надихають їх на це висновки вчених.

У серпні Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) оприлюднила чергову велику доповідь - і вона значною мірою про те, як постійне споживання м'ясних і молочних продуктів у розвинених країнах посилює проблему клімату.

За даними Британської асоціації ветеринарів, домашні улюбленці споживають 12% всього м'яса, що є в світі, але інші джерела стверджують, що ця цифра може сягати 20%.

У США кількість парникових газів від виробництва м'яса, з'їденого за рік усіма котами й собаками, дорівнює кількості викидів від 13,6 млн автомобілів, з'ясували дослідники Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Так роблять зірки

Копирайт изображения Peta Image caption Актор Хоакін Фенікс годує своїх собак лише веганським кормом

Ще один фактор, який підштовхує людей замислитись над тим, як життєдіяльність їхніх улюбленців впливає на довкілля, - це приклад відомих людей.

Наприклад, зірка фільму "Джокер" Хоакін Фенікс - переконаний веган і захисник прав тварин, завдяки якому меню на нещодавній церемонії вручення "Золотий глобус" вперше було повністю веганським. Своїх домашніх тварин він також годує лише рослинною їжею.

За даними дослідження, опублікованого організацією "Громадська наукова бібліотека", третина власників домашніх тварин з Австралії, Канади, Фінляндії, Нової Зеландії, Великої Британії і США готові годувати своїх тваринок рослинною їжею.

Впливова світова організація з захисту прав тварин Peta також закликає перейти на веганські корми - за умови, що вони матимуть низку важливих добавок.

Peta попереджає, що добавки дійсно важливі: без достатньої кількості поживних речовин у тварин можуть початися проблеми зі слухом, шкірою, кістками, кишківником і репродуктивною системою.

Бордер-коллі на прізвисько Брамбл

Копирайт изображения Getty Images Image caption Змінювати дієту тварин краще під наглядом ветеринара

Сайт Peta розповідає історію бордер-коллі Брамбла - собаки, який, за твердженням її власниці, прожив на вегетаріанській дієті понад 25 років. При тому, що в середньому собаки цієї породи живуть близько 13,5 років.

Власниця Брамбла британка Енн Херітедж переконана, що це все завдяки рослинному раціону тварини, який складався з рису, сочевиці й органічних овочів. Вона навіть написала книгу під назвою "Брамбл: собака, який хотів жити вічно", що вийшла в 2012 році.

"Історія Брамбла демонструє, як можна обійтися без готових кормів, виробники яких викидають безліч парникових газів в атмосферу і завдають шкоди тваринам через інтенсивне тваринництво", - написала пані Херітедж у передмові до своєї книги.

Однак за роки, що минули з моменту виходу книги, індустрія, яку критикує Енн Херітедж, стала уважніше стежити за відмовою від м'яса.

Собакам можна, але котам небезпечно?

Чимало ветеринарів переконані, що веганська дієта не підходить котам.

"Добре, що власники тварин почали більше цікавитись тим, як їхні улюбленці впливають на довкілля, - каже Даніелла Дос Сантос, президент Британської асоціації ветеринарів. - Але якщо собак теоретично можна годувати вегетаріанською їжею, то власників котів я до цього не закликатиму".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ветеринари кажуть, що позбавляти котів м'яса ризиковано

Ці рекомендації асоціація обґрунтовує тим, що собаки - так звані факультативні хижаки і можуть прожити без м'яса. Коти ж - облігатні хижаки, тобто вони не можуть отримати необхідні їм поживні речовини з рослин.

При цьому, надійних досліджень, які б підтвердили, що раціон без м'яса відповідає вимогам харчування котів і собак, немає, додає пані Дос Сантос.

За її словами, без м'яса у котів можуть з'явитися проблеми з серцем.

Не з тварин, але з м'ясом

Однак Шеннон Фалконер, мікробіолог з Гарвардського університету, знайшла вихід.

Пані Фалконер - співвласниця компанії Because Animals, яка розробила штучне м'ясо в лабораторії. Вона стверджує, що корм для котів без продуктів тваринництва цілком можливий.

"Котам, як і будь-яким іншим живим істотам, для здорового життя необхідні поживні речовини. - Якщо ми добудемо все найважливіше з нетваринних джерел - а ми знаємо, що це можливо, - то коти зможуть жити без їжі тваринного походження", - наполягає мікробіолог Фалконер.

Що кажуть власники тварин-веганів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Провідні ветеринари не схвалюють веганську дієту для котів

Британка Джоанна Фарр називає себе послом всіх котів-веганів. Її кіт Меджік, як вона запевняє, веган вже понад вісім років і ніколи не хворів.

"У нього є всі щеплення, він щороку проходить огляд у ветеринара", - говорить вона.

Пані Фарр також зазначає, що її кіт став менш хижим відтоді, як його перевели на веганство.

Копирайт изображения Joanna Farr Image caption Джоанна Фарр каже, її кіт став менш хижим з іншими тваринами

Цікаво! Що треба робити?

Хочете долучити свого улюбленця до веганства? Багато великих виробників кормів для тварин вже пропонують варіанти без м'яса.

Але якщо вирішите змінити раціон харчування домашніх тварин, потрібно спостерігати за їхньою поведінкою і здоров'ям, щоб переконатися, що вони отримують необхідні поживні речовини.

"Навіть дієта, що базується на м'ясі, має бути збалансованою", - говорить Аарті Катрані з Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні.

І ще одне ... Веганство - не найдешевший спосіб нагодувати вашого улюбленця. Такий раціон може коштувати дорожче ніж звичайний.

Копирайт изображения Benevo Image caption Вегетаріанські та веганські корми популярні серед молодих власників тварин

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