"Блакитний місяць", "космічний поцілунок" та інші астрономічні радощі 2020 року

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2020 рік обіцяє незабутні видовища професійним астрономам і тим, хто просто любить дивитися на нічне небо.

Справді, за 12 місяців ми маємо побачити відразу 13 повних місяців, кілька супермісяців, один "блакитний Місяць", поцілунок планет, дивовижні зорепади і повне сонячне затемнення.

1. Чотири супермісяці і один блакитний

Копирайт изображения Getty Images Image caption Супермісяць завжди привертав увагу людей. На цьому фото - велетенський місяць у Гластонбері - одному з найбільш містичних місць у Британії

Супермісяць - астрономічне явище, коли повний місяць збігається з перигеєм - найближчою до Землі точкою її еліптичної орбіти. У цей час Місяць значно більший і яскравіший, ніж зазвичай.

Втім, супермісяць - дуже розпливчастий термін, і не всі астрономи погоджуються з таким визначенням. Звідси й різниця у підрахунках: для оптимістів 2020 року буде відразу чотири супермісяці, а для песимістів - лише два, 9 березня і 7 квітня.

Березневий повний місяць називають місяцем Черв'яків, тому що на цей час зазвичай припадає відлига, і на поверхні з'являються земляні хробаки. А квітневий повний місяць ще називають Рожевим, оскільки американські індіанці пов'язували його з появою перших весняних квітів - диких флоксів.

Два суперечливих супермісяці очікують 9 лютого і 7 травня. Однак, на думку деяких вчених, у ці дні Місяць не буде достатньо великим, щоб отримати звання "супер". Це Сніжний повний місяць, тому що в цей час зазвичай відбуваються рясні снігопади.

А перший повний місяць цього року з'явився 10 січня. Його називають Вовчим, тому що у цей час у вовків настає шлюбний період і вони виють особливо часто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Супермісяць у Пекіні в березні минулого року

Але це ще не все. 31 жовтня на нас чекає "блакитний Місяць", і йдеться тут не про колір, а про те, що так за традицією називають третій повний місяць в тому астрономічному сезоні, на який припадає чотири повні замість звичайних трьох.

Втім, сьогодні "блакитним Місяцем" називають ще і другий повний місяць, що припадає на один календарний місяць. Непросто все у цих астрономів.

2. "Зоряний дощ" Персеїд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метеорний потік дійсно справляє враження зірок, що ллються з неба

Метеорними потоками мало кого можна здивувати, однак "Зоряний дощ" Персеїд - одне з найбільш видовищних явищ року. Воно відбувається щоночі з середини липня до середини серпня, і спостереження не потребує спеціальних приладів: коли в небі пролітає до 80 метеорів на годину, не помітити це у гарну погоду важко.

Виглядає це так, немов метеори вилітають з північного сузір'я Персея, проте насправді причина цього явища - в тому, що Земля проходить крізь залишки хвоста комети Свіфта-Таттла.

Цього року пік зоряного дощу, який ще іноді називають "Сльозами святого Лоренцо", припадає на ніч 12 серпня.

3. Мангеттенхендж

Копирайт изображения Getty Images Image caption Все як в стародавньому Стоунхенджі, лише масштабніше ...

Жителям Нью-Йорка це явище добре знайоме.

Чотири рази на рік, в грудні, січні, травні та липні, висхідне або призахідне сонце наскрізь просвічує вулиці Мангеттена зі сходу на захід. У назві цього явища поєднали Мангеттен і англійський Стоунхендж, кам'яний пам'ятник часів неоліту, що, за однією з версій, слугував для астрономічних спостережень.

Тільки в Нью-Йорку роль кам'яних брил виконують хмарочоси, надаючи видовищу інший масштаб.

Копирайт изображения PA Media Image caption День зимового сонцестояння у Стоунхенджі

"Повне сонце" Мангеттенхенджу можна спостерігати двічі на рік: 29 травня і 13 липня, але 30 травня і 12 липня між хмарочосами з'являється рівна половинка сонця - теж гарна картинка.

4. Метеорний потік Гемінід

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метеорний потік із сузір'я Близнюків

Разом з Персеїдами цей зоряний дощ вважають одним з найбільш видовищних нічних шоу, коли на піку активності в небі спалахує до 120 падаючих зірок на хвилину.

Найкращим часом для спостережень вважають ніч з 14 на 15 грудня, метеори, що мчать зі швидкістю до 70 кілометрів на секунду, викреслюють у небі яскраві смуги, згоряючи в щільних шарах атмосфери.

Як і у випадку з Персеїдами, складається враження, що метеори вилітають із сузір'я Близнюків, але це зоровий обман. Насправді вони відкололися від астероїда, що обертається навколо Сонця.

Зоряний дощ Гемінід вирізняється не лише яскравістю, але й великою кількістю фарб. Багато падаючих зірок мають жовтий, зелений, червоний і блакитний колір. Це пояснюється вмістом оксидів різних металів в уламках астероїда.

5. Повне сонячне затемнення

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Щоб побачити одне з найбільш рідкісних космічних явищ - повне сонячне затемнення, - доведеться чекати кінця року.

14 грудня Місяць опиниться рівно між нами і Сонцем, і на Землю ляже місячна тінь.

Затемнення найкраще можна буде спостерігати з південної півкулі. Тож, якщо маєте можливість і бажання, саме час подумати про квитки до Нової Зеландії, Чилі або Аргентини. Південна Бразилія також підійде.

6. Позаземний поцілунок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри уявну небесну близькість, Юпітер і Сатун розділяють мільйони кілометрів

Грудень 2020 обіцяє бути багатим на астрономічні явища. Напередодні зимового сонцестояння 21 грудня відбудеться з'єднання Юпітера і Сатурна. Ці планети зійдуться так близько на небосхилі, що виникне ілюзія космічного поцілунку, хоча насправді їх розділятимуть мільйони кілометрів.

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