"Блакитний місяць", "космічний поцілунок" та інші астрономічні радощі 2020 року
2020 рік обіцяє незабутні видовища професійним астрономам і тим, хто просто любить дивитися на нічне небо.
Справді, за 12 місяців ми маємо побачити відразу 13 повних місяців, кілька супермісяців, один "блакитний Місяць", поцілунок планет, дивовижні зорепади і повне сонячне затемнення.
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1. Чотири супермісяці і один блакитний
Супермісяць - астрономічне явище, коли повний місяць збігається з перигеєм - найближчою до Землі точкою її еліптичної орбіти. У цей час Місяць значно більший і яскравіший, ніж зазвичай.
Втім, супермісяць - дуже розпливчастий термін, і не всі астрономи погоджуються з таким визначенням. Звідси й різниця у підрахунках: для оптимістів 2020 року буде відразу чотири супермісяці, а для песимістів - лише два, 9 березня і 7 квітня.
Березневий повний місяць називають місяцем Черв'яків, тому що на цей час зазвичай припадає відлига, і на поверхні з'являються земляні хробаки. А квітневий повний місяць ще називають Рожевим, оскільки американські індіанці пов'язували його з появою перших весняних квітів - диких флоксів.
Два суперечливих супермісяці очікують 9 лютого і 7 травня. Однак, на думку деяких вчених, у ці дні Місяць не буде достатньо великим, щоб отримати звання "супер". Це Сніжний повний місяць, тому що в цей час зазвичай відбуваються рясні снігопади.
А перший повний місяць цього року з'явився 10 січня. Його називають Вовчим, тому що у цей час у вовків настає шлюбний період і вони виють особливо часто.
Але це ще не все. 31 жовтня на нас чекає "блакитний Місяць", і йдеться тут не про колір, а про те, що так за традицією називають третій повний місяць в тому астрономічному сезоні, на який припадає чотири повні замість звичайних трьох.
Втім, сьогодні "блакитним Місяцем" називають ще і другий повний місяць, що припадає на один календарний місяць. Непросто все у цих астрономів.
2. "Зоряний дощ" Персеїд
Метеорними потоками мало кого можна здивувати, однак "Зоряний дощ" Персеїд - одне з найбільш видовищних явищ року. Воно відбувається щоночі з середини липня до середини серпня, і спостереження не потребує спеціальних приладів: коли в небі пролітає до 80 метеорів на годину, не помітити це у гарну погоду важко.
Виглядає це так, немов метеори вилітають з північного сузір'я Персея, проте насправді причина цього явища - в тому, що Земля проходить крізь залишки хвоста комети Свіфта-Таттла.
Цього року пік зоряного дощу, який ще іноді називають "Сльозами святого Лоренцо", припадає на ніч 12 серпня.
3. Мангеттенхендж
Жителям Нью-Йорка це явище добре знайоме.
Чотири рази на рік, в грудні, січні, травні та липні, висхідне або призахідне сонце наскрізь просвічує вулиці Мангеттена зі сходу на захід. У назві цього явища поєднали Мангеттен і англійський Стоунхендж, кам'яний пам'ятник часів неоліту, що, за однією з версій, слугував для астрономічних спостережень.
Тільки в Нью-Йорку роль кам'яних брил виконують хмарочоси, надаючи видовищу інший масштаб.
"Повне сонце" Мангеттенхенджу можна спостерігати двічі на рік: 29 травня і 13 липня, але 30 травня і 12 липня між хмарочосами з'являється рівна половинка сонця - теж гарна картинка.
4. Метеорний потік Гемінід
Разом з Персеїдами цей зоряний дощ вважають одним з найбільш видовищних нічних шоу, коли на піку активності в небі спалахує до 120 падаючих зірок на хвилину.
Найкращим часом для спостережень вважають ніч з 14 на 15 грудня, метеори, що мчать зі швидкістю до 70 кілометрів на секунду, викреслюють у небі яскраві смуги, згоряючи в щільних шарах атмосфери.
Як і у випадку з Персеїдами, складається враження, що метеори вилітають із сузір'я Близнюків, але це зоровий обман. Насправді вони відкололися від астероїда, що обертається навколо Сонця.
Зоряний дощ Гемінід вирізняється не лише яскравістю, але й великою кількістю фарб. Багато падаючих зірок мають жовтий, зелений, червоний і блакитний колір. Це пояснюється вмістом оксидів різних металів в уламках астероїда.
5. Повне сонячне затемнення
Щоб побачити одне з найбільш рідкісних космічних явищ - повне сонячне затемнення, - доведеться чекати кінця року.
14 грудня Місяць опиниться рівно між нами і Сонцем, і на Землю ляже місячна тінь.
Затемнення найкраще можна буде спостерігати з південної півкулі. Тож, якщо маєте можливість і бажання, саме час подумати про квитки до Нової Зеландії, Чилі або Аргентини. Південна Бразилія також підійде.
6. Позаземний поцілунок
Грудень 2020 обіцяє бути багатим на астрономічні явища. Напередодні зимового сонцестояння 21 грудня відбудеться з'єднання Юпітера і Сатурна. Ці планети зійдуться так близько на небосхилі, що виникне ілюзія космічного поцілунку, хоча насправді їх розділятимуть мільйони кілометрів.
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