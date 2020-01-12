Здорові звички дарують людям "десять років життя без хвороб"

Копирайт изображения Getty Images Image caption 30 хвилин щоденної фізичної активності та збалансоване харчування - важливі компоненти здорового способу життя

Хочете жити не лише довго, а й вільно від хвороб? Тоді треба регулярно робити фізичні вправи, дуже помірно вживати алкоголь, підтримувати здорову масу тіла, правильно харчуватися й утримуватися від куріння.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у "Британському медичному журналі" (BMJ).

Щоб зробити такий висновок, дослідники понад 20 років спостерігали за життям 111 тисяч американців.

Один з керівників проєкту д-р Френк Гу з Гарвардської школи охорони суспільного здоров'я (м. Бостон) заявив, що дослідження "принесло людям хороші новини".

"Вони можуть жити не просто довше, але і якісніше - якщо мудро регулюватимуть свій спосіб життя".

Що таке "здоровий спосіб життя"?

У віці 50 років учасників дослідження питали, чи відповідають вони принаймні чотирьом із цих п'яти критеріїв:

ніколи не мали звички курити;

споживають корисну їжу у збалансованій кількості;

щонайменше 30 хвилин на день присвячують фізичній активності (помірній або інтенсивній);

мають індекс маси тіла між 18.5 і 24.9;

споживають алкоголь у кількості, що не перевищує невеликий бокал вина (для жінок) або півлітровий кухоль пива (для чоловіків) на день.

Здоровий раціон обов'язково містить фрукти та овочі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Здоровий раціон обов'язково містить фрукти та овочі

Жінки, які, за їхніми словами, відповідали чотирьом з п'яти критеріїв, прожили в середньому ще 34 роки, не хворіючи на рак, серцево-судинні хвороби (такі як інфаркт та інсульт) і діабет 2-го типу. Це більш ніж на десять років перевищує той самий показник у жінок, які не дотримувалися здорового способу життя, за означеними критеріями.

Щодо здорових чоловіків, вони могли очікувати у середньому на 31 рік подальшого життя без хвороб; це на 7 років більше, ніж у тих, хто не дбає про своє здоров'я.

Чим пояснюється різниця між жінками та чоловіками?

Можливо, тим, що жінки загалом живуть довше, ніж чоловіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найздоровіші учасники дослідження - ті, хто ніколи не курив

Найменше років без хвороб випадає на долю чоловіків, які викурюють понад 15 сигарет на день, а також представників обох статей, які мають ожиріння (індекс маси тіла 30 і більше), виявили дослідники.

Деякі висновки однакові для обох статей. Наприклад, здоровий спосіб життя не лише зменшує ризик раку, серцево-судинних хвороб і діабету 2-го типу, а й підвищує шанси на виживання, якщо такі хвороби все-таки спіткають людей - як чоловіків, так і жінок.

"Що тим, що іншим здоровий спосіб життя приносить численні переваги", - каже д-р Гу.

Чому дослідників цікавили саме ці хвороби?

Рак, серцево-судинні хвороби і діабет 2-го типу - три найпоширеніші проблеми зі здоров'ям у літніх людей. До того ж, вони тісно пов'язані зі способом життя.

Зайва вага чи ожиріння, наприклад, корелюється з 13-ма різними видами раку, включно з раком грудей, нирок, печінки та стравоходу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі види раку тісно пов'язані зі способом життя та його наслідками, такими як ожиріння

За оцінкою доброчинної дослідницької організації Cancer Research UK, чотирьом із десяти випадків раку можна запобігти, якщо люди змінять певні аспекти свого життя: споживатимуть менше м'яса і більше клітковини, захищатимуть шкіру від сонця.

Яка роль інших факторів?

Це масштабне дослідження провели виключно методом спостереження, тому не можна стверджувати, що згадані критерії - безпосередня причина додаткових років, прожитих у доброму здоров'ї.

Втім, дослідники намагалися врахувати й інші фактори, такі як спадковість чи етнічне походження, які також могли позначитися на результатах.

Інформацію про раціон, фізичну активність, ба навіть зріст і вагу учасників отримували зі слів самих учасників, тож можливі неточності.

У дослідженні взяли участь понад 73 тисячі жінок і 38 тисяч чоловіків; більшість з них - білі американці, працівники сфери охорони здоров'я.

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