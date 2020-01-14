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У Каховці, де в новорічну ніч сталося резонансне вбивство місцевого мешканця, ‎звільнили та відсторонили з посад поліцейських.‎

Раніше місцеві мешканці палили шини під будівлею райвідділку поліції. Таким чином вони ‎висловлювали невдоволення тим, як правоохоронці розслідують вбивство 26-річного ‎Володимира Чебукіна.‎

Авто Володимира розстріляли біля будинку його колишньої дружини. У результаті конфлікту з її ‎співмешканцем Чебукін отримав понад 15 вогнепальних поранень і 3 січня помер у ‎лікарні.

Шини під райвідділком

Поліція висунула підозру Юрію Кашнікову в умисному вбивстві, а Каховський ‎міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 ‎діб.‎

А вже 4 січня кілька десятків каховчан прийшли під місцевий відділ поліції вимагати ‎об'єктивного розслідування цієї справи. ‎

Люди були незадоволені тим, як розслідується злочин, а близькі Чебукіна заявили, що ‎правоохоронці можуть знищити докази, аби "відмазати" Кашнікова. ‎

Підозрюваний сам колись працював у поліції і має зв'язки з діючими поліцейськими. Про ‎це свідчить і дружба з інспектором поліції Олександром Портновим, з яким вони ‎святкували Новий рік в одній компанії. ‎

За словами адвоката потерпілих Ірини Краснової, на її прохання ознайомитись із ‎матеріалами справи їй у поліції відмовили. ‎

Крім того, власник будинку, біля якого стався розстріл, нібито намагався приховати ‎записи із камер спостереження. Цю інформацію пізніше підтвердили і в поліції.

Копирайт изображения Сергій Нікітенко Image caption Батьки убитого кажуть, що він любив свою дружину та сина

Реакція влади

Після резонансу в ЗМІ на місце події виїхали представники обласного главку поліції. Заступник начальника обласного главку Микола Вербицький поспілкувався з мешканцями, які брали участь у мітингу під райвідділом та з рідними загиблого. Вербицький заявив, що призначено низку додаткових експертиз, які допоможуть встановити обставини інциденту, зокрема щодо виду і кількості застосованої зброї.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця міста Каховка", - повідомили на сайті Офісу генпрокурора 6 січня.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та керівництво обласної прокуратури теж днями зустрілися з рідними загиблого Володимира Чебукіна та адвокатом потерпілих. Вони запевняли потерпілих, що розслідування буде об'єктивним.

"Я буду сподіватися, що ми, завдяки співпраці, все-таки досягнемо істини у даному кримінальному провадженні. Адже сьогодні ситуація є дуже гострою", - заявила на зустрічі адвокат Ірина Краснова.

Під час брифінгу 13 січня начальник обласного главку поліції Херсонщини Олександр Прокудін заявив, що ніякої самооборони в діях підозрюваного не було. Цю версію, за його словами, Кашніков і Портний намагалися інсценізувати.

Щодо приховування злочинів, то у поліції теж встановили цей факт, але поки не з'ясували, чи були причетні до цього поліцейські.‎

Давній конфлікт

Колишня дружина Володимира Чебукіна Валерія Мунтян після візиту до обласного ‎главку поліції розповіла, що Чебукін і Кашніков давно конфліктували. Володимир не міг ‎змиритися з тим, що жінка знайшла іншого, який тепер виховуватиме їхнього сина.‎

За словами Валерії, колишній чоловік переслідував її родину, часто погрожував ‎розправою. ‎

Друзі і рідні Володимира, навпаки, кажуть, що він дуже любив Валерію та сина.

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Що кажуть у Каховці?‎

Зараз, коли емоції після вбивства Чебукіна уже не такі гарячі, місцеві мешканці все одно ‎обговорюють резонансну справу і коментують останні повідомлення поліції.‎

В коментарі BBC News Україна журналістка місцевої газети Олександра Сєрова ‎пояснила, що авторитет місцевої поліції завжди був невисокий, люди не вірили в чесне ‎розслідування, тому й вийшли на протест. ‎

‎"Чимала кількість каховчан не вірять у найменшу можливість, що все може пройти без ‎впливу сторонніх осіб", - каже Олександра.‎

На думку іншого каховського журналіста Олега Батуріна, ситуація із протестом під ‎райвідділом показала: люди готові відстоювати свої права тільки, коли стається ‎надзвичайна ситуація. ‎

‎"Щодо ставлення до поліції, то у нас люди не звертають увагу на свавілля, доки це не ‎стосується їх особисто, за винятком дуже резонансних подій", - каже Батурін.‎

‎"Чи означає, що поліція визнала свою провину в неякісному розслідуванні, звільнивши ‎кількох людей? Гадаю, що так. Принаймні, це так сприймається. Але я маю сумніви, що ці ‎люди були звільнені тільки через цю справу. Можливо, до них були претензії й раніше", - ‎додає Олег Батурін.

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