Вбивство в Каховці: як поліція проводить резонансне розслідування
У Каховці, де в новорічну ніч сталося резонансне вбивство місцевого мешканця, звільнили та відсторонили з посад поліцейських.
Раніше місцеві мешканці палили шини під будівлею райвідділку поліції. Таким чином вони висловлювали невдоволення тим, як правоохоронці розслідують вбивство 26-річного Володимира Чебукіна.
Авто Володимира розстріляли біля будинку його колишньої дружини. У результаті конфлікту з її співмешканцем Чебукін отримав понад 15 вогнепальних поранень і 3 січня помер у лікарні.
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Шини під райвідділком
Поліція висунула підозру Юрію Кашнікову в умисному вбивстві, а Каховський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
А вже 4 січня кілька десятків каховчан прийшли під місцевий відділ поліції вимагати об'єктивного розслідування цієї справи.
Люди були незадоволені тим, як розслідується злочин, а близькі Чебукіна заявили, що правоохоронці можуть знищити докази, аби "відмазати" Кашнікова.
Підозрюваний сам колись працював у поліції і має зв'язки з діючими поліцейськими. Про це свідчить і дружба з інспектором поліції Олександром Портновим, з яким вони святкували Новий рік в одній компанії.
За словами адвоката потерпілих Ірини Краснової, на її прохання ознайомитись із матеріалами справи їй у поліції відмовили.
Крім того, власник будинку, біля якого стався розстріл, нібито намагався приховати записи із камер спостереження. Цю інформацію пізніше підтвердили і в поліції.
Реакція влади
Після резонансу в ЗМІ на місце події виїхали представники обласного главку поліції. Заступник начальника обласного главку Микола Вербицький поспілкувався з мешканцями, які брали участь у мітингу під райвідділом та з рідними загиблого. Вербицький заявив, що призначено низку додаткових експертиз, які допоможуть встановити обставини інциденту, зокрема щодо виду і кількості застосованої зброї.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця міста Каховка", - повідомили на сайті Офісу генпрокурора 6 січня.
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та керівництво обласної прокуратури теж днями зустрілися з рідними загиблого Володимира Чебукіна та адвокатом потерпілих. Вони запевняли потерпілих, що розслідування буде об'єктивним.
"Я буду сподіватися, що ми, завдяки співпраці, все-таки досягнемо істини у даному кримінальному провадженні. Адже сьогодні ситуація є дуже гострою", - заявила на зустрічі адвокат Ірина Краснова.
Під час брифінгу 13 січня начальник обласного главку поліції Херсонщини Олександр Прокудін заявив, що ніякої самооборони в діях підозрюваного не було. Цю версію, за його словами, Кашніков і Портний намагалися інсценізувати.
Щодо приховування злочинів, то у поліції теж встановили цей факт, але поки не з'ясували, чи були причетні до цього поліцейські.
Давній конфлікт
Колишня дружина Володимира Чебукіна Валерія Мунтян після візиту до обласного главку поліції розповіла, що Чебукін і Кашніков давно конфліктували. Володимир не міг змиритися з тим, що жінка знайшла іншого, який тепер виховуватиме їхнього сина.
За словами Валерії, колишній чоловік переслідував її родину, часто погрожував розправою.
Друзі і рідні Володимира, навпаки, кажуть, що він дуже любив Валерію та сина.
Що кажуть у Каховці?
Зараз, коли емоції після вбивства Чебукіна уже не такі гарячі, місцеві мешканці все одно обговорюють резонансну справу і коментують останні повідомлення поліції.
В коментарі BBC News Україна журналістка місцевої газети Олександра Сєрова пояснила, що авторитет місцевої поліції завжди був невисокий, люди не вірили в чесне розслідування, тому й вийшли на протест.
"Чимала кількість каховчан не вірять у найменшу можливість, що все може пройти без впливу сторонніх осіб", - каже Олександра.
На думку іншого каховського журналіста Олега Батуріна, ситуація із протестом під райвідділом показала: люди готові відстоювати свої права тільки, коли стається надзвичайна ситуація.
"Щодо ставлення до поліції, то у нас люди не звертають увагу на свавілля, доки це не стосується їх особисто, за винятком дуже резонансних подій", - каже Батурін.
"Чи означає, що поліція визнала свою провину в неякісному розслідуванні, звільнивши кількох людей? Гадаю, що так. Принаймні, це так сприймається. Але я маю сумніви, що ці люди були звільнені тільки через цю справу. Можливо, до них були претензії й раніше", - додає Олег Батурін.
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