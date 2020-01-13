Королева підтримала бажання Гаррі та Меган почати нове життя

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Британська королева Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських почати нове життя. Раніше Гаррі і Меган відмовилися від виконання обов'язків як старші чени королівської сім'ї.

У понеділок королева зібрала в Сандрінгемському палаці високоповажних членів королівської сім'ї, щоб обговорити майбутню роль принца Гаррі і Меган, які раніше заявили, що хочуть стати фінансово незалежними.

"Не зважаючи на те, що ми б вважали за краще, щоби вони залишилися повноцінними членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям і при цьому залишатися найціннішою частиною моєї родини", - йдеться в заяві.

За словами Єлизавети ІІ, на зустрічі домовилися про перехідний період, протягом якого герцог і герцогиня Сассекські проводитимуть час в Канаді і Британії.

Фінальні рішення з цього приводу, за її словами, будуть прийняті найближчими днями.

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У зустрічі в Сандрінгемському палаці, крім королеви Єлизавети II і її онука принца Гаррі, брали участь батько Гаррі принц Уельський та його старший брат принц Вільям.

Передбачалося, що дружина Гаррі Меган візьме участь в розмові телефоном.

Як очікувалося, члени королівської сім'ї мали обговорити наслідки відмови Гаррі та Меган від виконання обов'язків як старших членів королівської сім'ї, зокрема, яку суму вони будуть отримувати від палацу, титули, а також деталі комерційних угод, які їм буде дозволено укладати.

Що далі?

Гаррі та Меган раніше заявили, що планують відійти від виконання обов'язків старших членів королівської родини.

Заява пари, за повідомленнями, засмутила королівську сім'ю. Схоже, жодних консультацій із королевою з приводу цього рішення не було.

У жовтні минулого року принц Гаррі та Меган публічно розповіли, що увага засобів масової інформації завдає їм багато клопоту.

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Перед тим, як вийти заміж за Гаррі, Меган, яка є американкою, була акторкою. Вона жила і працювала в Торонто, де знялася у популярному американському серіалі Suits ("Форс-мажори").

Подружжя вже готується запустити власну благодійну організацію Sussex Royal, яку вони створили після виходу із фонду герцога та герцогині Кембридзьких у червні минулого року.

Пара також заявила, що планує розділити свій час між Британією та Північною Америкою, але і далі "шануватиме свій обов'язок перед Королевою, Співдружністю та нашими меценатами".

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