"Мене кинув хлопець - як мені про це сказати своїй киці?"

Копирайт изображения Abby Govindan Image caption Еббі Говіндан та її кішка Анджалі

Як розповісти своєму домашньому улюбленцю, що ви розлучилися з партнером, тому їм більше ніколи не вдасться обійнятися?

Коли 22-річну Еббі Говіндан, яка мешкає у Г'юстоні, штат Техас, покинув хлопець, однією з її найбільших проблем було те, як сказати своїй кішці, що хлопець, якого вони обидві обожнювали, залишив їх назавжди.

Американська комік і письменниця жалілася у Twitter: "Як я поясню своїй кішці, яка любила мого хлопця понад усе на світі, що він більше ніколи не прийде"?

І її переживання знайшли відгук - пост пані Говіндан отримав 250 тис. лайків та майже 13 тис. ретвітів.

Вона розповіла ВВС, що шокована тим, скільки людей вийшли із нею на зв'язок і надіслали їй повідомлення зі словами підтримки:

"Від мене пішов хлопець, і за кілька хвилин я написала у Twitter перше, що спало мені на думку. Люди були дуже милі, і я просто не очікувала такої реакції".

"Я насправді більше люблю собак, але кішка Анджалі в мене вже понад рік. Вона стала для мене порятунком і надає емоційну підтримку, - каже дівчина. - Але саме мій колишній хлопець - з яким ми були разом упродовж семи місяців - навчив мене "котячої мови" - вони розуміли один одного на інтимному рівні, і вона обожнювала його".

Еббі розповідає, що 12-річна Анджалі підіймала вуха й бігла до дверей щоразу, коли чула, як колишній хлопець Еббі замикав машину, коли приїздив до неї.

"Мені б так хотілося пояснити їй, що відбувається. Я думаю, що вона знає, що щось змінилося, адже коли я повернулася додому після розриву, вона була набагато прихильнішою до мене, ніж зазвичай", - каже дівчина.

Еббі згадує, що коли вона взяла до себе Анджалі, кішка страждала від страху розлуки і могла розбудити її посеред ночі, щоб переконатися, що вона на місці. Тому дівчина хвилювалася, як розрив її стосунків із хлопцем вплине на них обох.

"Я бачу, як вона намагається зрозуміти, що відбувається. Вона підходить до мене, коли я плачу. Зазвичай вона поводиться як зірка, але зараз вона дуже мила", - каже Еббі.

Емі Лойд із штату Теннессі була серед тих, хто відгукнувся на допис Еббі Говіндан у Twitter.

"Коли від мене пішов чоловік, моя собака мала серйозну депресію. Я завела ще одного собаку, щоб у неї була компанія. Не впевнена, що це допомогло, але я думаю, що це допомогло їй відволіктися. Тепер вони - найкращі друзі", - написала вона.

Собаки теж страждають від розбитого серця

Дівчина розповіла ВВС, що пост Еббі змусив її переосмислити те, що сталося з її собакою Лілі, коли ситуація у її родині змінилася.

"Лілі стала моїм порятунком, вона з нами вже 12 років. Я взяла її, коли моєму синові було три роки, а я була одинокою мамою.

"Коли я вперше познайомилася з колишнім чоловіком у 2010 році, вона теж його полюбила. Він знав, як треба із нею поводитися".

Та коли чоловік пішов від неї після двох років подружнього життя, серце Лілі також було розбите.

"Я думаю, що спочатку вона не усвідомлювала, що сталося. Вона не їла; вона не раділа людям - вона страждала від любові", - згадує Емі.

Копирайт изображения Amy Loyd Image caption Емі Лойд каже, що її собаки Лілі та Лондон допомагають їй емоційно

Жінка розповіла, що поговорила з Лілі, намагалася їй пояснити, що "це не її вина", але, звичайно, не мала уявлення, наскільки собака може її зрозуміти.

Пізніше вона завела другого собаку на ім'я Лондон - і хоча їм знадобився певний час, щоб звикнути одне до одного, тепер вони проводять разом увесь свій час.

Емі також упевнена, що собаки допомогли їй пережити розрив стосунків і рухатися далі.

"Після того, як чоловік пішов від мене до іншої жінки, мені була потрібна вірність. Ці двоє дарують мені і моєму синові любов та вірність, на яку ми заслуговуємо".

Але що робити, коли при розлученнях страждають домашні тварини?

Елейн Генлі з Асоціації консультантів з поведінки домашніх тварин (APBC) каже, що важливо усвідомити, що домашні тварини реагують на поведінку та емоції людей, з якими вони мешкають.

"Якщо у домі панує дратівлива атмосфера, люди сперечаються або сильно засмучуються, тварини вловлюють ці емоції, але не здатні зрозуміти причини того, що відбувається, - каже вона. - Вони як маленькі діти, які намагаються зрозуміти, що відбувається, коли їхні батьки розлучаються. Вони хочуть знати, чому мама і тато такі нещасні?"

Вона каже, що це може спровокувати у них різні реакції - несподівану агресію, переїдання чи тривожність.

Копирайт изображения Elaine Henley Image caption Елейн Генлі та Рой, врятований папуга, який досі сумує за своїм колишнім власником

Вона пропонує за можливості поступово привчати тварину до того, що один з її господарів більше не присутнім у її житті, але визнає, що зробити це не завжди просто.

Пані Генлі каже, що не здивована, що кішка Еббі стала приділяти їй більше уваги: "Домашні тварини бачать тонкощі у вашій мові тіла та реагують на феромони, які ви виділяєте".

"Ми можемо більше не любити своїх колишніх, але для тварин ці люди були приємними, безпечними і люблячими - тому вони відчують втрату. Їх необхідно запевнити, що ви не збираєтеся також зникнути з їхнього життя, і говорити з ними краще спокійним тоном".

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