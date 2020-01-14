"Я робила покупки, а зі стелі полився окріп" - як затопило Ocean Plaza

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Ввечері 13 січня Тетяна Лапікова робила покупки в супермаркеті "Ашан" у Києві, коли у магазині почали евакуацію. На очах у жінки зі стелі почав литися окріп.

Супермаркет розміщений на мінус першому поверсі столичного торгового центру Ocean Plaza, два поверхи якого вчора залило гарячою водою.

Поблизу сталася аварія на теплотрасі, прорвало трубу діаметром один метр і гаряча вода залила торговий центр, який стоїть нижче рівня труб.

"Подумала про пожежу"

"Спочатку нічого не повідомляли, говорили, що магазин закривається з технічних причин. Коли я побачила, як зі стелі ллється вода, подумала, що це спрацювала пожежна тривога", - розповідає пані Лапікова.

За кілька хвилин її та інших покупців охоронці вивели з магазину через службовий вхід.

Копирайт изображения facebook.com/pg/kyiv.gp.gov.ua

"Хтось панікував, хтось намагався зайти в ліфт, потім його загородили візками. Коли ми вийшли на вулицю, все було в тумані, на відстані витягнутої руки нічого не було видно. Хтось плакав, люди виходили з тролейбуса й попекли ноги, одна літня жінка, виходячи з маршрутки, прямо впала в калюжу з гарячою водою", - розповідає пані Лапікова.

Копирайт изображения Tetiana Lapikova

Через аварію на теплотрасі окріп розмив асфальт, у ямі, яка утворилась на дорозі, провалилась маршрутка. Хтось намагався виходити сам, когось пізніше винесли рятувальники.

Під час інциденту постраждали десять людей, семеро з них з опіками перебувають зараз у лікарні.

Вибивали вікна, щоб вийти

Ескалатори, які виходять прямо у воду, що парує, люди, які вибивають вікна, щоб вийти з ресторану, бо дорогу їм відрізала гаряча вода - киянин Максим Котенко запостив у соцмережі багато фото й відео з аварії в Ocean Plaza.

На момент події чоловік перебував на третьому поверсі ТЦ, коли побачив, що нижні поверхи заливає окріп.

"Це виглядало дуже дивно - зверху люди фотографуються, знімають відео, охоронці собі спокійно ходять, а в цей час внизу - потоп, паніка, люди кудись біжать. Хтось когось несе на руках, люди падають у гарячу воду", - розповідає пан Котенко.

Копирайт изображения Максим Котенко

Владислав працює у магазині UA Made на нульовому поверсі, який найперше почало заливати. "Це був вечір, в магазині були клієнти, аж тут до нас забігає охоронець, щось говорить і біжить далі. Ми навіть не розчули, що. Я вийшов з магазину і побачив, як по ескалатору біжить вода. Я повернувся до магазину і сказав всім виходити. В цей час паніки не було, люди фотографувалися, не всі спочатку зрозуміли, що це гаряча вода і може бути небезпечно ".

Владислав залишив ТЦ через аварійний вихід. Зранку 14 січня в магазині все ще стояла вода, а весь поверх був без світла.

Чому сталася аварія?

Наступного дня вулиця Антоновича поблизу Ocean Plaza все ще перекрита. Перед торговим центром розрили величезну яму - там міняють 20 метрів труби, яку прорвало напередодні.

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Влітку на цій ділянці проводили гідравлічні випробування тепломереж, і все було гаразд, але за пів року сталося таке.

Така аварія в Києві не перша. В листопаді на вулиці Шота Руставелі теж прорвало трубу, тоді у яму провалився автомобіль.

"У Києві є 2700 км теплових мереж і 80% з них уже відпрацювали свій термін експлуатації і потребують ремонту, але одночасно замінити всі ці тепломережі не можуть - ні фінансово, ні технічно", - таку заяву після аварії біля Ocean Plaza зробив Олександр Пелипишин, начальник відділу з експлуатації теплових мереж "Київтеплоенерго".

Копирайт изображения facebook.com/kyivteploenergo/

Саме зношеністю мережі чиновники пояснюють аварію біля Ocean Plaza. Тепломережу там проклали ще у 1987 році.

"Цей трубопровід працює вже 33 роки і його стан вимагає ремонту, а має працювати 25 років", - говорить чиновник.

Він не відповів на питання журналістів, де в Києві найбільш зношені тепломережі і де є ймовірність нових аварій. "Ми визначаємо, які ділянки найбільше потребують ремонту, і враховуємо це при ремонтах. У 2019 році замінили 130 км зношених труб на нові", - сказав пан Пелипишин.

Ремонт біля Ocean Plaza триватиме до ночі 14 січня. За попередньою інформацією, рух по вулиці Антоновича відновлять у середу, 15 січня.

Три тисячі будинків, які були підключені до цієї мережі, тимчасово перевели на іншого постачальника.

Пан Пелипишин підтвердив, що ТЦ Ocean Plaza побудували з певними порушеннями, проте, сказав, що стосуються вони іншої теплової магістралі.

Прокуратура Києва тим часом порушила справу за ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України - порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд.

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