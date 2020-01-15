Фільм про стосунки між жінками, створений переважно жінками, - це "Віддана". Стрічку зняли за романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія". Вона емоційна і часом жорстока, сповнена метафор і лірики казка.

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Цей фільм - про співзалежність, говорять автори стрічки.

У стрічці йдеться про двох молодих жінок - Стефу й Аделю, які не знають, хто вони одна для одної - подруги, сестри чи служниця і господиня, але їхні долі сплелися у нерозривному зв'язку любові, ревнощів, подвійних смислів та таємниць.

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Роман "Фелікс Австрія" став бестселером в Україні, його переклали на сім мов, продали десятки тисяч екземплярів. Роман є переможцем премії Книга року ВВС-2014.

"У фільмі, як і в книзі, ми ставимо запитання й не даємо відповіді про стосунки інтимного характеру між головними героїнями, - говорить про еротизм стрічки "Віддана" режисерка Христина Сиволап. - І це було нашим свідомим рішенням, бо, насправді, сам глядач має вирішити для себе, що відбувається між Стефою та Аделею".

"Ми хотіли зберегти незрозумілість їхніх стосунків, і складність тут у тому, що літери - це одне, а коли ти перекладаєш їх на екран, то вони стають фізикою оголених тіл", - додає вона.

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І хоча після перегляду трейлера може скластися враження, що у фільмі багато екротики, насправді, там лише кілька оголених сцен, вони дуже красиві й ніжні. Стефа купає Аделю у ванній з травами, а ще довго розглядає своє тіло у дзеркалі.

"У мій перший же знімальний день були оголені сцени, я цього не очікувала, але все пройшло добре. Мені було комфортно, можливо тому, що продюсеркою є жінка. І я вирішила, це - мій дебют, я - молода, чому б ні?" - розповідає про роботу над стрічкою польська актриса Маріанна Янушевич, яка виконала роль служниці Стефи.

"Незнайома дівчина, яка не говорить зі мною однією мовою, повинна мене мити. І вона миє. Їй кажуть не так мити, а якось більш загадково. Наше знайомство пройшло саме так", - згадує актриса Алеся Романова, яка виконала роль панянки Аделі.

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"Це дуже емоційна і часом жорстока, сповнена метафор і лірики казка", - описує свої враження від стрічки актор Себастьян Цибульський. Він виконав роль мага - шевальє Торна.

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У фільмі, який став дебютною повнометражною роботою режисерки Христини Сиволап, є багато магії.

Тут над старим Станіславом (тепер - Івано-Франківськ), де на початку ХХ століття розгортаються події, літає риба, у будинку розмовляють люди з картин і рухаються паперові фігурки людей.

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А ще у стрічці, як і в книжці, багато смачної їжі, рецептів і її описів - фарширована риба і торт "Захер", зупи, пляцки і багато м'яса.

Головна героїня Стефа багато готує, бо через їжу висловлює свою любов, вкладаючи у цей процес усю свою пристрасть.

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"В цій історії їжа - не лише про втамування голоду, це - частина культури, ритуал, що допомагає будувати взаємини між людьми", - говорять автори фільму.

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Фільм сповнений неймовірно гарними деталями - від посуду, меблів і прикрас, до музики, яку створив Євген Філатов, яка чимось нагадує "Амелі".

Тисячі ґудзиків, десятки метрів шовку та тонкого мережива, грайливі капелюшки, панчохи та черевики - важливу роль у відтворенні австро-угорської епохи у "Відданій" зіграла художниця з костюмів Леся Патока.

Спеціально для стрічки пошили понад 150 костюмів і зібрали понад 300 образів періоду кінця 19-го і початку 20-го століть.

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А ще у другорядних ролях можна побачити відомих людей - акторок Ірму Вітовську і Аду Роговцеву, у кадрі на мить з'являється письменник Юрій Андрухович і балерина Катерина Кухар.

Фільм відрізняється від книжки, говорить письменниця Софія Андрухович, яка від самого початку вирішила дистанціюватися й довіритися команді.

"Я бачила, що Надя Зайончковська, продюсерка фільму, по-справжньому захоплена й хоче зробити щось неймовірне, і це найважливіше. І я сприйняла, що воно може бути інакшим, ніж мій роман, не краще чи гірше, це - інтерпретація. І для мене це навіть цікавіше, ніж споглядати кальку моєї фантазії, яку я і так дуже гарно знаю", — поділилася Софія Андрухович.

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