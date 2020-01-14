Збиття українського "Боїнга": а чи можна було не летіти з Тегерана?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український літак збили за хвилину після зльоту

Рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" вилетів з Тегерана о шостій ранку за місцевим часом. За дві з половиною години до вильоту Федеральна авіаційна адміністрація США оголосила, що повітряний простір над Іраном закривається для американських літаків через небезпеку "помилок ідентифікації".

За лічені хвилини після зльоту український лайнер збили іранські військові - як вони кажуть, помилково.

У забороні, яка формально стосувалася всіх екіпажів і літаків, що належать і підпорядковуються американській авіаційній владі, йшлося, що польоти заборонені у "районі польотної інформації Тегерана", тобто аеронавігаційній зоні, яку обслуговують тегеранські диспетчери.

Пов'язано це було, як ішлося у повідомленні, з "підвищеною військовою активністю і політичною напругою на Близькому Сході, у результаті яких є ризик потенційних ненавмисних помилок у розрахунках та ідентифікації".

Іншими словами, американських цивільних пілотів попередили, що їхні літаки в цьому районі можуть помилково сприйняти за військові літальні апарати. Про наслідки нічого не повідомлялося, але у той момент у США всерйоз на найвищому рівні обговорювали можливу війну з Іраном.

У Федеральній авіаційній адміністрації США (FAA) повідомили BBC News, що будь-які їхні обмеження і заборони стосуються лише американських авіаційних перевізників, а іноземні не зобов'язані їх дотримуватися.

За словами представника FAA, у них немає інформації про те, хто бачив це повідомлення, але всі повідомлення передаються по відкритих каналах і надходять не тільки американським, а й іноземним літакам.

На межі війни

Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Сполучені Штати окреслили 52 потенційні цілі в Ірані, включно з важливими культурними об'єктами.

"Міць збройних сил США як ніколи велика. Наші ракети - великі, точні і швидкі. Ми створюємо надзвукові ракети. І ми не прагнемо, не хочемо їх використовувати. Сила США - військова й економічна - найкращий інструмент стримування", - заявив Трамп на пресконференції.

Буквально за лічені години до вильоту українського літака Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) обстріляв американські бази в Іраку трьома десятками балістичних ракет.

Це було зроблено у відповідь на вбивство за наказом президента Трампа іранського генерала Касема Сулеймані.

Обидві країни попереджали одна одну про готовність почати повномасштабну війну, а після обстрілу американських баз 8 січня в Америці провідні телеканали взагалі анонсували звернення президента до нації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меморіал жертвам авіакатастрофи у київському аеропорту "Бориспіль"

Перед екіпажем цивільного авіалайнера, який опинився рано вранці 8 січня 2020 року у Тегерані, стояв непростий вибір: чи залишатися йому в країні, яку загрожують обстрілювати ракетами США, або летіти через повітряний простір, в якому є небезпека "помилки ідентифікації".

Але чи знали про цю небезпеку українські пілоти?

Технічний звіт

Повідомлення FAA було поширене у вигляді так званого нотаму (NOTAM - notice to airmen) - повідомлення для авіаційного персоналу, яке передається по різних каналах, зокрема, по мережі авіаційного фіксованого електрозв'язку (Aeronautical Fixed Telecommunications Network), яка є у всіх аеропортах та у великих авіакомпаній.

Всього FAA розповсюдила три повідомлення - про заборону польотів над Іраном, Іраком і Перською та Оманскою затоками. Як і "іранський" нотам, інші два також були адресовані пілотам американської цивільної авіації.

В екіпажа українського "Боїнга" було 2,5 години на те, щоб отримати їх, прочитати і ухвалити рішення про те, як на них реагувати. У системі FAA час випуску нотаму - 00:10 UTC (Всесвітньо координований час, його використовують, зокрема, в авіації щоб зіставляти події за часом).

Судячи з авіаційного сервісу Flightradar24, рейс PS752 вилетів з Тегерана о 02:40 UTC.

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption Рештки кабіни "Боїнга"

Як розповів BBC News пілот цивільної авіації, який зараз готується отримати ліцензію комерційного пілота в FAA, зазвичай перед вильотом з екіпажем пасажирського літака в аеропорту проводиться брифінг, на якому обговорюються всі деталі майбутнього польоту, включаючи метеорологічну обстановку та різну оперативну аеронавігаційну інформацію.

На брифінгу льотчикам передають нотами, які стосуються польоту.

За словами пілота, інформацію про те, що США закрили для своїх літаків повітряний простір, в якому треба зробити зліт, на брифінгу мали передати екіпажу.

В Ірані, судячи з заяв військових, розуміли небезпеку.

11 січня на пресконференції керівник військової авіації Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде, який визнав, що це його частини збили український літак, сказав, що військові просили службу цивільної авіації закрити повітряний простір у зоні відповідальності цієї частини ППО. Однак їх не послухали, і цивільні літаки продовжували літати в зоні, яку контролювали військові у стані повної боєготовності, сказав він.

Чи отримали американський нотам пілоти?

Віцепрезидент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський на пресконференції 11 січня заявив, що жодного нотаму з інформацією про небезпеку польотів у цій зоні польотної інформації від іранської влади їхні пілоти не отримували.

На пресконференції він особливо наголосив, що з тегеранського аеропорту і до українського літака, і після нього вилетіли кілька рейсів різних міжнародних компаній.

BBC News звернулася до МАУ з питанням, чи отримували там нотам FAA про заборону польотів над Іраном, але у компанії сказали, що не можуть коментувати обставини катастрофи до закінчення розслідування.

Як розповів BBC News глава аналітичної служби агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв, таке повідомлення могло пройти непоміченим у Києві.

"Далеко не всі авіакомпанії є одержувачами повідомлень, які їм не адресовані. Зрозуміло, що по якихось власних каналах, майже випадково, дізнатися цю інформацію у інших авіакомпаній вони могли, але такого, щоб екіпаж, який виконує завдання, отримав нотам, що не адресований материнській компанії, це досить малоймовірно", - вважає експерт.

З іншого боку, пілот цивільної авіації Росії, з яким поговорив кореспондент BBC News, сказав, що у сучасному світі інформація поширюється швидко - авіакомпанії одразу отримують всю необхідну інформацію.

Він розповів, що зазвичай про всі свіжі нотами екіпаж інформує диспетчер або аеропорт вильоту.

Крім того, за його словами, найсвіжіші нотами потрапляють на дисплеї електронних аеронавігаційних систем, якими користуються пілоти при складанні плану польоту. Найпоширеніші - Jeppesen (підрозділ корпорації Boeing) і Lido (входить у Lufthansa group). Обидві системи дійсно дають можливість отримувати нотами.

"Краще звалити додому"

Формально заборона на польоти для американських пілотів не мала ніякого стосунку до українського літака.

За словами одного з пілотів, з яким розмовляла BBC News, перебувати у країні, де говорять про війну зі США, було некомфортно.

"Краще звалити додому... У пілота така психологія - всі проблеми на землі. У повітрі немає проблем, у повітрі я з усім впораюся, там ситуація залежить тільки від мене. А коли тут купа вхідних, незрозуміло, за що чіплятися і ніщо від тебе не залежить, у цьому випадку людина відчуває себе некомфортно", - сказав пілот.

Малоймовірно, сказав він, щоб командир повітряного судна ухвалив би рішення у такій ситуації відмовитися від польоту.

У свою чергу Олег Пантелєєв відзначає, що якби все ж таке рішення було ухвалене, то наслідки його були б непростими: "Вирішити питання з вивезенням пасажирів наземним шляхом, альтернативно. Літак перегнати порожнім".

За словами експерта, у перевізника, можливо, виникли б проблеми зі страховою компанією.

"Не у всіх авіакомпаній у їхній взаємодії зі страховими компаніями коректно або правильно для такої ситуації прописані військові ризики. Іноді страхові компанії дають застереження, що страховка не покриває військові ризики", - сказав він.

"Штатний режим"

На пресконференції 10 січня керівництво МАУ розповіло, що до і після рейсу PS752 з цього аеропорту були виконані ще кілька вильотів.

"Аеропорт продовжив працювати у штатному режимі, ніби нічого не було", - сказав Ігор Сосновський.

BBC News зв'язалася з авіакомпанією Austrian Airlines, яка була серед тих, хто виконував рейси у цей аеропорт 8 і 9 січня.

Рейс A320 австрійської компанії вилетів з Тегерана до Відня о 00:33 за Гринвічем (о 3:33 за місцевим часом) рейсом OS872, тобто через 23 хвилини після того, як FAA закрила небо над Іраном для американських літаків.

"На момент початку виконання рейсу OS872 вночі 8 січня не було ніякої інформації про будь-які обмеження з міркувань безпеки, ні від аеропорту, ні від інших організацій", - розповіли в компанії.

Отримавши вранці 8 січня американські нотам, Austrian Airlines припинили всі транзитні польоти над Іраном і Іраком, а також скасували рейси в іракське місто Ербіль. Рейс з Відня у Тегеран вдень 8 січня був затриманий на шість годин - у компанії чекали, поки Іран не надасть їм гарантії безпеки.

Після того, як влада країни підтвердила, що на всьому маршруті не буде ніяких складнощів, вони виконали його. 9 січня рейс в Тегеран був скасований, літак повернувся до Відня. Компанія тимчасово призупинила польоти до Ірану.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" виконала рейс SU513 з Тегерана в Москву за півтори години до вильоту українського літака. BBC News звернулася у компанію з проханням про коментар, але відповіді не отримала.

"Аерофлот" продовжує літати у Тегеран - останній рейс з Москви був 12 січня.

13 січня російське агентство РБК повідомило, що МЗС Росії рекомендував "Аерофлоту" з міркувань безпеки здійснювати рейси до Ірану лише у світлий час доби. Рейси цього перевізника в Тегеран 11 і 12 січня були відкладені на чотири години й вони прибули на місце вже після світанку.

Відкрите небо

Копирайт изображения EPA Image caption Lufthansa - одна з авіакомпаній, яка призупинила польоти в Тегеран

Повітряний простір Ірану не закритий, хоча кілька іноземних авіакомпаній і призупинили польоти, в тому числі МАУ. Серед них - Emirates, Austrian і Lufthansa (у групу Lufthansa входить австрійський авіаперевізник).

Район Тегерана не був закритий ні після того, як Іран обстріляв ракетами бази в Іраку, ні тоді, коли FAA оголосила про заборону польотів американських літаків над кількома районами, включно з Іраном.

Експерти вважають, що саме іранська влада мала б закрити свій повітряний простір.

"Якщо та чи інша держава перебуває у ситуації, коли ризики для безпеки цивільної авіації високі, держава повинна видати повідомлення, і тоді його гарантовано отримають всі, хто виконує польоти в цю країну, або виконує польоти у повітряному просторі, контрольованому цією країною", - сказав BBC News News Олег Пантелєєв.

"Іран мав вживати заходів розумної обережності щодо закриття повітряного простору або інших заходів, які б унеможливили такі трагічні ситуації", - сказав український юрист, науковий консультант адвокатського об'єднання "Barristers" Борис Бабін.

"Збройний конфлікт полягав у тому, що Іран завдавав ракетних ударів у відповідь по цілях під юрисдикцією США в Іраку. Все відбувалося в рамках міжнародного збройного конфлікту", - наголосив він BBC News.

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