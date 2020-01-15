Копирайт изображения UNIAN Image caption В уряді кажуть, що завдяки "білим високим зарплатам" уряд "долає корупційну практику у владі"

Від початку року ЗМІ та соцмережі багато пишуть про те, що міністри та керівники державних підприємств отримують зарплати у понад 100 тисяч гривень на місяць і мільйонні (не лише у гривнях) премії.

Хтось із "фігурантів" зарплатного скандалу не підтверджує цифри, що поширюються в інтернеті. Дехто говорить, що хороша робота має добре оплачуватися.

Проте оглядачі та користувачі соцмереж також зауважують: все це відбувається у країні, де мінімальна зарплатня з початку 2020 року становить 4 723 грн на місяць, середня зарплатня, за офіційною статистикою, у листопаді 2019 року становила 10679 грн, а середня пенсія - близько 3000 грн. І всі ці виплати є меншими, ніж озвучені в ЗМІ зарплати чиновників, - у десятки разів.

Депутати зажадали послухати урядовців з цього приводу у перший сесійний тиждень нового року - під час години уряду в п'ятницю.

Прем'єр також пообіцяв дати "деталізацію" найближчим часом, а до того попросив журналістів "не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця".

"Білі і високі"

Копирайт изображения UNIAN

Голова уряду повідомив, що у грудні деякі міністри "отримали з затримкою виплати за декілька місяців".

А загалом, твердить Олексій Гончарук, завдяки "білим високим зарплатам" уряд "долає корупційну практику у владі".

"Міністри - державні топменеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їхньої роботи. Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем."

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет також пояснив, що наприкінці грудня деякі міністри отримали надбавки і премії за кілька місяців, і тому їхні доходи наприкінці року виявилися вищими.

"Якщо дивитися по грудню, то це дійсно досить велика сума. Але якщо дивитися середню суму по кількох місяцях, то вона, звісно, теж є досить високою для України, але це не такі приголомшливі суми", - заявив урядовець.

Крім того, пан Дубілет повідомив, що наразі уряд отримав дуже багато запитів від ЗМІ щодо даних про зарплати урядовців і вирішив на майбутнє регулярно оприлюднювати інформацію про зарплати найвищих посадовців.

Поки цього не сталося, ВВС News Україна спробувала знайти у відкритих джерелах дані щодо різкого зростання доходів чиновників.

Міністри без "подушки"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет каже, що йому пощастило, що до роботи в уряді він мав свій банк

Ще наприкінці минулого року Дмитро Дубілет заявив, що деякі міністри просять підвищення заробітної платні, бо коли прийшли працювати в уряд, не мали "фінансової подушки", і їм складно утримувати свої родини.

Крім того, за словами пана Дубілета, багато хто із нинішніх урядовців прийшов із приватного сектора і розуміє, що там вони і надалі отримували б суму, що в рази перевищує їхню нинішню зарплату урядовців.

У грудні міністр юстиції Денис Малюська прямо заявив, що його не влаштовує зарплата.

"Останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч - надовго мене не вистачить", - заявив він "Українській правді".

У січні ЗМІ повідомили, що завдяки надбавкам і преміям за кілька місяців сума коштів, нарахованих міністру юстиції у грудні, перевищила 220 тис. грн.

Разом із тим, у декларації міністра в реєстрі НАЗК, де мають відображатися суттєві зміни у майновому стані держслужбовця, поки що йдеться лише про пенсію у понад 1 млн грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, отриману у грудні 2019 року.

Копирайт изображения NAZK.GOV.UA Image caption Фото з декларації міністра юстиції Дениса Малюськи на сайті НАЗК

Водночас інформація щодо понад 100-тисячних виплат міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському підтвердилася у його декларації.

Наприкінці 2019 року там з'явився допис про отримання 112 904 грн за основним місцем роботи.

Копирайт изображения NAZK.GOV.UA Image caption Фото з декларації декларації міністра культури Володимира Бородянського на сайті НАЗК

Тимофій Милованов, ще один міністр, який раніше жалівся на маленькі зарплати урядовців, у своїй декларації із суттєвих майнових змін згадує лише 493 228 грн, отриманих у вересні від "викладацької та наукової діяльністі в позаробочий час" в Університеті Піттсбургу.

Копирайт изображения NAZK.GOV.UA Image caption Фото з декларації міністра економіки Тимофія Милованова на сайті НАЗК

Пан Милованов, відповідаючи на запитання журналістів, не назвав своєї нинішньої зарплати, заявивши, що "вона не має сенсу" на рівні його попередніх заробітків як професора, який викладав в українських та американських навчальних закладах.

Він також навів приклад ситуації, коли його знайомому, депутату, пропонували 10 млн доларів за вплив на міністра для призначення керівника однієї з держкомпаній - "просто щоб він десь за кавою добре відізвався про цю людину".

Міністр економіки твердить, що "політично не можна" платити урядовцям зарплати у 100 чи 200 тисяч на тлі середньої зарплати в країні у 10 тисяч гривень. Він також визнає, що такі зарплати не є стовідсотковим запобіжником від корупції.

Але, каже урядовець, "це гарантує, що у нас є шанс залучити гідних людей до державної служби".

"Тут суспільству вирішувати, на що воно готове. Я прошу суспільство підтримати нас, бо я не можу найняти на зарплату у 18 тисяч гривень людину, яка буде перевіряти фінансові плани державних підприємств, на яких крадуть десятки мільйонів доларів", - каже Тимофій Милованов.

Кожному - за результатами

Ще під час роботи попереднього уряду увагу суспільства та урядовців привернула історія з мільйонними преміями, які отримали найвищі керівники НАК "Нафтогаз" після виграшу у російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

Тоді Наглядова рада "Нафтогазу" вирішила преміювати групу співробітників компанії на 46 млн доларів. Тодішній прем'єр Володимир Гройсман закликав "Нафтогаз" переглянути преміальне рішення, а генпрокуратура порушила справу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перший скандал довкола премій керівництва "Нафтогазу" розгорнувся ще у 2018

Наприкінці минулого року в рамках нових угод, укладених із "Газпромом", Україна отримала майже 3 млрд доларів як оплату решти російського боргу за рішенням арбітражу у Стокгольмі.

На тлі інформації про високі грудневі зарплати урядовців ЗМІ стали цікавитися і можливістю виплати нових премій у "Нафтогазі".

Юрій Вітренко, фінансовий директор групи "Нафтогаз", повідомив, що поки що керівники компанії нових премій не отримували, і що рішення про це має ухвалювати Наглядова рада компанії, а призначати - Правління компанії. Але, за його словами, "за контрактами група працівників має отримати 1% від отриманих грошей (насправді навіть менше)".

Він також називає себе не чиновником чи державним службовцем, а менеджером на роботі у національній компанії за контрактом.

Що ж до розміру попередніх та очікуваних премій, то один з керівників "Нафтогазу" пропонує порівняти їх із результативністю своєї роботи.

"Стокгольмський арбітраж за транзитним контрактом був ініційований мною. Разом із невеличкою командою ми обґрунтували з економічної точки зору наші позовні вимоги — коли майже ніхто не вірив, що в нас щось вийде", - написав Юрій Вітренко у Facebook.

"Результатом стало отримання $2,1 мільярда від Газпрому у вигляді газу через залік, який провів Стокгольмський арбітраж. Потім разом із тією ж маленькою командою ми працювали над стягненням залишку — $2,9 мільярда включно з відсотками", - додав він.

Більше, ніж у Трампа?

Крім "Нафтогазу", увагу до своєї зарплати привернув і Ігор Смілянський - генеральний директор національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта".

Низка ЗМІ повідомили, що у 2020 році середньомісячна зарплата керівника "Укрпошти" має становити майже 2 млн грн.

У фінансовому плані компанії дійсно йдеться про зарплату керівника "Укрпошти" у понад 1,8 млн грн на місяць при зарплаті працівників у шість тисяч грн на місяць. У тому ж фінплані є й зарплата керівника компанії у 2019 році - трохи менше 1,5 млн грн.

Сам Ігор Смілянський заперечив, що отримує таку зарплату, і пообіцяв повідомити правдиву цифру 12 лютого.

"Коли люди заявляють про мою зарплату більш, ніж у президента Трампа, - він телефонував і дуже скаржився, - я всіх запросив до себе 12 лютого - я покажу свою заробітну плату. Якщо там дійсно виявиться 2 мільйони, то я за різницю з тим, що я отримую, перерахую різницю в 10 тисяч разів більшу у фонд "Таблеточки" онкохворим дітям", - заявив пан Смілянський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Розмір своєї зарплати керівник "Укрпошти" пообіцяв оприлюднити 12 лютого

Підпис керівника державного підприємства, каже керівник "Укрпошти", лише на одному документі може "коштувати" мільйони, і було б лицемірством удавати, що така людина може працювати "за копійки":

"Наприклад, ми закупили 5 тисяч терміналів для прийому карт. Найновішу модель закупили за 280 доларів за штуку. Це понад 100 тисяч. На одному цьому контракті можна отримати більше, ніж надрукували про мене".

Про вчителів і владу

Тема високих зарплат державних службовців на керівних посадах вже обросла як жартами, так і філософськими дискусіями про справедливість.

"Коли вони казали, що зміни треба починати з себе, ніхто не думав, що вони почнуть із зарплат", - коротко оцінює ситуацію журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

"Не розумію, чого всі так горять через зарплати депутатам і чиновникам, - іронізує блогер Антон Ходза. - Все правильно роблять, молодці. Перед тим, як дати щось людям, спершу самі пробують. А ну як це якась зараза? А ну як зайві гроші розбещують людину? Треба спочатку на собі випробувати".

"Правда така - або високі зарплати від держави, або конверти. Третього не дано", - вважає економіст Сергій Фурса.

Він називає дурницею очікування, що "ви зможете винайняти якісних людей для роботи в столиці, і при цьому платитимете їм як молодшому айтішнику".

"За такі гроші до вас прийдуть або ідіоти, або сволота. Або ті та інші одночасно", - пише він у Facebook.

Так, і зарплати вчителів мають бути більшими, "але грошей для цього немає", каже економіст.

"А щоб гроші з'явилися, спочатку депутати і чиновники мають ухвалити рішення (про підвищення своїх зарплат), - додає він"

Сергій Фурса вважає некоректним порівняння зарплат топ-держслужбовців із зарплатами вчителів:

"Скажіть юристу, який вам знадобився, що будете платити йому лише на рівні із вчителем. В результаті у вас не буде юриста".

Натомість виконавчий директор фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що суспільство має бути готовим до високих зарплат держслужбовців, якщо очікує від них чесної роботи.

"Високі "білі" зарплати - не панацея, втім важливий запобіжник від спокус. Натомість низькі зарплати - пряме запрошення до корупції і прояв державного лицемірства. Суспільству ще належить прийняти той факт, що високі прозорі зарплати в держсекторі - це норма, яка запобігає щоденному тіньовому мародерству держави, це - плата за кваліфіковане і чесне управління спільними ресурсами", - пише Олександр Сушко у Facebook.

Разом із тим, вважає пан Сушко, і різниця зарплат топ-чиновників із середніми зарплатами в країні не повинна бути надто великою:

"Надмірні розриви в доходах спонукають до зростання класової ненависті, і звідси вже один крок до більшовизму".