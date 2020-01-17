Кодування ТБ каналів. Як дивитися телевізор після 28 січня

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Із 28 січня українські телеглядачі платитимуть за можливість дивитися улюблені телеканали через супутникову "тарілку". 24 телеканали заблокують доступ тим, хто відмовиться від переходу на платну послугу.

Чому телеканали будуть закодовані, що робити власникам "тарілок" і які є альтернативи? ВВС News Україна зібрала відповіді на головні питання про нововведення.

Чому це робиться

Власники телеканалів вважають, що їхня продукція має бути доступною глядачам не безкоштовно, а за гроші, як це відбувається у країнах Європи. Для телекомпаній їхня діяльність - це бізнес, тому вони хочуть отримувати плату за надання можливості дивитися їхні програми.

На сьогодні супутникові антени стоять у 4,4 млн помешкань українців. Лише близько 4% з них отримують сигнал і можуть переглядати телеканали легально.

На ринку багато років працюють оператори супутникового телебачення, які продають пакети ТБ із кількома сотнями телеканалів, у тому числі українських, але вони, фактично, "по-піратськи" використовували супутниковий сигнал.

Дата запровадження нових правил відкладалася, аби користувачі супутникових антен змогли підготуватися до нововведення.

Тепер датою, коли безкоштовний перелік багатьох каналів буде неможливий, називають 28 січня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сплачувати за перегляд програм із супутника будуть ті, хто дивиться розважальні шоу на телебаченні. Більшість інформаційних каналів лишаться у відкритому доступі

Які канали заблокують

До переліку потрапили найрейтинговіші канали, кінцевими власниками яких є компанії, пов'язані із Ігорем Коломойським, Дмитром Фірташем, Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.

Загалом їх 24, серед них - 1+1, Інтер, СТБ, ICTV, Новий канал, ТРК Україна, ТЕТ, НТН.

У переліку платних також - розважальні, пізнавальні та дитячі канали.

У той самий час, близько 40 українських каналів залишаться у відкритому доступі. Серед них, зокрема, суспільний мовник UA Перший, державні канали Рада і Культура, регіональні канали, а також інформаційні: Прямий, 5 канал, Еспресо ТБ, NewsOne, 112 канал, ZIK.

Окрім того, у вільному доступі - іноземні канали, у тому числі російські.

Кого це стосується

Це стосується тих, хто дивиться телеканали через супутникову "тарілку". За офіційними даними, в Україні у близько 4,4 млн помешканнях безкоштовно дивляться супутникове телебачення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Медіаексперти прогнозують, що близько двох мільйонів абонентів будуть платити за кодовані канали

Тобто, до 28 січня користувачі супутникових "тарілок" мають під'єднатися до двох офіційних провайдерів - Viasat або Xtra TV.

Виконавчий директор 1+1 Media Ярослав Пахольчук вважає, що близько 45%, або майже 2 млн абонентів, оберуть платний тип підключення, а решта перейдуть на альтернативні види ТБ. Про це він заявив кілька місяців тому.

Скільки це коштуватиме

Більшість супутникових "тарілок", які встановлювали раніше, зможуть приймати сигнал. Але ті, хто хоче дивитися закодовані канали, мають купити інший тюнер. Він коштує понад 1000 гривень. Або ж можна сплачувати щомісячну оренду провайдеру.

Пристрій потрібно активувати, звернувшись до кол-центру офіційного оператора супутникового ТБ - Viasat або XtraTV.

Окрім того, провайдери встановили щомісячну плату за перегляд кодованих каналів. Залежно від того, який пакет обере глядач, ця послуга коштуватиме від 69 до 250 гривень.

Viasat - від 69 гривень за місяць, залежно від обраного пакета. Найдорожчий, "Преміум" - 249 гривень.

XtraTV - від 69 гривень на місяць, пакет "Максимум" - 116 гривень.

Але не виключено, що це - акційні ціни, які через певний час можуть змінитися.

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Що відомо про провайдерів

Viasat Україна до 2016 року був підрозділом шведського телевізійного супутникового провайдера Viasat. Його власником був медіа корпорація Modern Times Group (MTG).

Однак у 2016-му Viasat Україна придбала медіагрупа 1+1 media Ігоря Коломойського. Ще через рік кінцевим власником став Олександр Ткаченко, нинішній депутат парламенту від партії "Слуга народу" і почесний президент 1+1 media.

XtraTV - із 2015 року власником компанії є Медіа Група Україна Ріната Ахметова. Xtra TV - міжнародний бренд платного цифрового супутникового телебачення, який стартував у вересні 2011 року і першим запустив на ринку України послугу супутникового телебачення на умовах передплати.

Один із керівників 1+1 media Ярослав Пахольчук вважає, що після кодування сигналів супутників обсяг відрахувань операторам Viasat Україна та XtraTV збільшиться приблизно втричі - із 750 млн у 2018 році до 2,42 млрд гривень до кінця 2020 року.

З цієї суми близько 1,59 млрд гривень розподілять між собою медіагрупи.

Які є альтернативи

Перша з альтернатив - тюнер не купувати, абонплату не сплачувати, не отримувати код доступу і дивитися через супутник лише ті канали, що залишаться у відкритому доступі.

Можна приєднатися до кабельного телебачення або ж дивитися програми через інтернет, адже усі провідні телеканали ведуть наживо трансляцію на своїх сайтах.

Альтернативою, особливо для сіл, за умови наявності покриття, також є цифрове телебачення Т2, на якому усі канали - у відкритому доступі.

Однак і це потребуватиме додаткових витрат - потрібно купити ефірну антену і цифровий приймач Т2 або ж сучасний телевізор, в який він вже вмонтований.

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