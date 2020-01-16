"Злив Гончарука": що це було?

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У середу ввечері в мережі з'явилися записи нібито розмов українського прем'єра Олексія Гончарука.

На них чоловік із голосом, схожим на голос голови уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.

Утім, як кажуть оглядачі, жодного "криміналу" в записаних розмовах не було.

Що ж насправді стоїть за "зливом" Гончарука?

Про що говорили у "зливі"?

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Записи з'явилися у середу ввечері на створеному в той же день YouTube-каналі під назвою "Как обмануть президента".

На них голоси, схожі на прем'єра Гончарука, міністра фінансів Катерини Маркарової, заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба говорять про ситуацію в економіці та про те, як її пояснити президенту Зеленському.

Копирайт изображения НБУ Image caption Заступники голови НБУ Дмитро Сологуб і Катерина Рожкова - фігуранти "Гончарукгейту"

Розмова начебто відбувалася ще у середині грудня.

Голос, схожий на голос Гончарука, каже: "У Зеленського є дуже примітивне, у цьому сенсі просте, розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно не виправився, а гривня сильно зміцнилася, аномально. Він шукає відповідь на це питання. У нього немає відповіді".

І пояснити це автор фрази пропонує через те, що гривня укріпилася, зокрема, через довіру населення, адже раніше недовіра робила її економічно слабшою.

"У нього (президента. - Ред.) немає в голові цієї відповіді. Треба показувати і треба..., щоб це виглядало дуже, будемо говорити, реалістично. Чесно, поки у нас не буде у голові у президента відповіді на це питання, у нього буде пусте місце там…"

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Та чи не найбільше критики викликала така фраза: "Я повний профан в економіці. Я юрист за освітою".

За фахом Олексій Гончарук юрист - він багато років працював адвокатом.

Водночас після слів про "профана в економіці" мова на записах йде про монетарну і кейнсіанські економічні моделі.

Другий "злив" з тієї ж зустрічі з'явився пізніше у середу, а третій - у четвер зранку.

В усіх мова йде про майбутню зустріч з президентом і фінансові прогнози на рік.

Що не так зі "зливом"?

Оприлюднені записи викликали багато запитань.

Від того, що вони були явно змонтовані та розшифровані з грубими помилками (наприклад, на першому записі прем'єр титрується як "Алесей") до того, що список присутніх у розмові є більш, ніж сумнівним.

Копирайт изображения AFP Image caption "Злив" містить багато орфографічних та фактичних помилок, а також чутно монтаж

Наприклад, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, що, як стверджують автори розшифровки плівок, присутня на записах, одразу заявила, що голос - не її.

Насправді ж той голос, як припускають, належить працівниці Мінфіну Олександрі Бетлій.

У третій частині "зливу", яка з'явилася вже після заяви Ковалів, автори "плівок Гончарука" справді титрують цей голос вже як "Олександра Бетлій".

Кабмін же у своїй заяві повідомив, що "не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет".

Водночас тему підхопили анонімні Telegram-канали, кілька з яких повідомили, ніби прем'єр Гончарук після "зливу" написав заяву на звільнення.

А також відреагували депутати, яких вважають близькими до бізнесмена Ігоря Коломойського: Олександр Дубінський, Максим Бужанський та Олександр Куницький.

Копирайт изображения Телеграм Олександра Дубінського Image caption Дубінський, Бужанський і Куницький біля кабінету Гончарука

Вони поїхали до кабінету Гончарука, щоб "спитати, коли він подасть у відставку після образи президента".

У пресслужбі ж уряду заявили, що жодних заяв про відставку Гончарук не писав.

Також стало відомо про те, що "злив" обговорювала фракція "Слуги народу". На зборах все той же Дубінський закликав висловити недовіру прем'єру, але більшість колег його не підтримали.

У фракції "Слуги народу" розповіли BBC News Україна, що поки що жодних радикальних дій щодо прем'єра там не планують, а очікують на реакцію президента.

Так само залишається невідомим, хто саме записав "злив".

Копирайт изображения Кабмін Image caption Як вважається, це та сама зустріч у Кабміні 16 грудня 2019 року

У "Слузі народу" не виключають, що на ситуацію впливає бізнесмен Ігор Коломойський. Однак там також кажуть: "злив" могли підготувати і "опоненти реформ".

Зрештою, до схожої риторики вдався і сам Гончарук.

"Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", - заявив він у відеозверненні, яким відповів на "злив".

Копирайт изображения Кабмін Image caption У своїй відеовідповіді на "злив" Гончарук поіронізував щодо "профана в економіці"

Водночас він заявив про позитивні економічні тенденції: зміцнення курсу гривні, зростання міжнародних резервів до семирічного максимуму, приплив прямих іноземних інвестицій і "різке зниження інфляції".

"Якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан", - резюмував прем'єр.

Зрештою, поки Кабмін має річний імунітет після призначення, звільнити його Верховна Рада не може - піти у відставку може лише сам прем'єр-міністр.

Судячи з його відповіді, робити це поки що він, вочевидь, не планує.

"Війна"

"Президент так довго не наважувався почати війну з Коломойським і Аваковим, що ці двоє почали першими. Плівки Гончарука - це і є відверте оголошення війни Зеленському", - вважає економічний експерт Сергій Фурса.

"Це війна. І нехай президент не думає, що вийде "пропітлять". Не вийде. І чим раніше він сам піде в наступ, тим легше йому буде", - додав він.

"Нічого незаконного або аморального на записах немає. Є дурість, а вона в нашій владі не карається", - вважає журналіст Юрій Бутусов.

"Потужна інформаційна кампанія ряду близьких до Коломойського депутатів проти Гончарука і Рожкової стане для західних партнерів ще одним аргументом, що уряд виступає противагою впливу олігарха, і Захід буде продовжувати політичну підтримку Кабміну", - вважає Бутусов.

"Зрозуміло, Гончарука підставляють перед Зеленським. А це значить, що починається відкрита боротьба за пост прем'єра. Мабуть, Зеленський не хоче відправляти Гончарука у відставку, тому замовникам цієї прослушки треба емоційно вплинути на президента і все-таки підштовхнути його до зміни прем'єра і уряду", - відзначає політолог Володимир Фесенко.

"Сам факт прослушки прем'єра - дуже поганий прецедент. У тому числі й з точки зору питань національної безпеки. Загалом, пора дзвонити Баканову", - пригадує експерт один з крилатих висловів Зеленського.

Про проблеми з безпекою говорить і журналіст Денис Казанський: "За підсумками скандалу з прослуховуванням Гончарука ясно одне. Потрібно негайно звільняти главу СБУ. Тому що коли незрозуміло хто прослуховує перших осіб держави і зливає переговори в мережу з метою викликати політичну дестабілізацію в воюючій країні - це загроза національній безпеці".

"Писав хтось із присутніх, судячи з особливо гучного перемішування цукру у чашці. Тобто не прослушка як така, а "щур". Свій серед чужих, чужий серед своїх", - припускає виконавчий директор медіа "Петр і Мазепа" Олександр Верголяс.

Водночас, багато хто відзначає, що по своїй суті "злив" не відкрив жодних корупційних схем.

"Якщо на зміну "стратегічним сімкам", "любим друзям" і "плівкам Мельниченка" прийшли "записи Honcharukа", значить, все не так вже й погано. Так, напевно, могли б говорити на латині і в риму, але в цілому ніякого криміналу", - вважає ексдепутат і заступник керівника "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

З ним погоджується журналіст Сергій Сидоренко: "Якщо це весь "компромат", який вдалося нарити, то знімаю шляпу перед урядом".

А інший журналіст Сергій Руденко звертає увагу, що "злив" Гончарука" справді емоційно направлений проти президента Зеленського: "Так як Гончарук, ще ніхто із наближених не характеризував "одного з найкращих лідерів сучасного світу": "Порожнє місце в голові".

А "Symbolon. Центр середньовічних та ранньомодерних студій" констатує: від початку року політичних скандалів в Україні вже вистачає.

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