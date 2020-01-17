Питання дня: чи відправлять Гончарука у відставку

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав президенту прохання про відставку - через скандал з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і президента Володимира Зеленського.

Заяву він подав саме президенту, хоча, за законом, це - привілей Верховної Ради.

Чим може закінчитися ця історія? Ось думки трьох експертів.

"Це із площини піару"

Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, ексдепутат ВРУ

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Заява прем'єр-міністра з проханням про відставку - це із площини піару, а не з площини конституційного права.

Оприлюднення записів розмов з урядового кабінету спричинило негативні емоції у суспільстві.

Тому Олексій Гончарук написав заяву для того, щоби збити такі емоції. Відповідно, ця заява нічим не закінчиться, вона лежатиме у президента як вибачення за те, що сталося. Мовляв, "я усвідомив і покаявся".

А от піар продовжуватиметься. Закриті дослідження демонструють, що людям усе більше не подобається, що скандали у владі нічим не завершуються. Немає жодного дисциплінарного чи якогось іншого покарання посадовцям. Тому піар будуватиметься на тому, що влада визнає проблеми і з ними бореться.

"Прем'єр-міністра таки усунуть"

Костянтин Бондаренко, політолог

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Розмови про відставку Олексія Гончарука точаться не один місяць. Говорили про те, що його змусять написати заяву. Тому злив аудіозаписів - це привід, а не причина заяви, яку він написав.

Для Володимира Зеленського було б вигідно, щоб відставка відбулася. Оскільки ситуація в економіці невтішна.

Тому я вважаю, що прем'єр-міністра таки усунуть.

Якщо Олексій Гончарук піде, відповідальність за економічний стан в державі, падіння ВВП була б на ньому. Якщо ж президент залишить його на чолі уряду, це означатиме, що відповідальність - на главі держави особисто.

Тому, якщо слідувати цій логіці, Верховна Рада якомога швидше мала б розглянути це питання. Ще й тому, що наближаються канікули.

Якщо ж до голосування дійде, але парламент провалить відставку, це означатиме додаткову легітимізацію Олексія Гончарука на посаді.

"Політичний крок"

Сергій Таран, політолог

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Заява про відставку - це політичний крок Олексія Гончарука, метою якого було показати, що у Верховній Раді є більшість, яка підтримує і Кабінет Міністрів, і персонально прем'єр-міністра.

Такою демонстрацією буде або провал голосування за відставку у Верховній Раді, або й взагалі неподання написаної заяви з Офісу президента до парламенту.

Але також треба розуміти, рано чи пізно, а я припускаю, що впродовж цього року, цей уряд звільнять. І він стане жертвою, винною у всіх провалах в економіці.

Поки що міністри не "увібрали" весь той негатив, після якого уряд можуть відправити у відставку.

Окрім того, відставки не буде принаймні до того часу, допоки не знайдуть наступника Олексія Гончарука.

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