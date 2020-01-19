Українські фільми 2020: що дивитися?

Фільми про війну і про Тараса Шевченка, драми і комедії. Стрічки, які вигравали міжнародні премії, які викликають дискусії, які хвалять чи критикують. ВВС News Україна зробила підбірку найцікавіших українських фільмів 2020 року.

Мої думки Тихі

16 січня у прокат вийшла стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, яку називають першою українською комедією, за яку не соромно.

За сюжетом, Вадим, молодий звукорежисер із Києва, отримує шанс поїхати до "привабливої Канади". Але для цього йому треба виконати одне завдання - записати голоси закарпатських тварин. Однак, все виявляється набагато складнішим, коли супутником у його новій роботі стає мама.

Копирайт изображения toyCinema На фото - кадр з фільму "Мої думки тихі"

Режисер Антоніо Лукіч каже, що його кіно - про покоління фрілансерів, які не вписуються в соціальні та моральні рамки, а також про їхніх радянського виховання батьків, яким складно відпустити дорослих дітей, але ще складніше - зрозуміти та прийняти їхній "ненормальний" спосіб життя. "Мої думки тихі" - це дебют Антоніо Лукіча у повнометражному кіно.

Фільм отримав приз глядацьких симпатій на Одеському кінофестивалі та спеціальну премію журі програми East of West на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

"Ніжне, щире, тонко виписане "ботанське" кіно швидше сумне, ніж кумедне, як і саме життя", - розсипалася у похвалі фільму після допрем'єрного показу письменниця Оксана Забужко.

"Слава Закарпаттю, в якому так легко знімається смішний й іноді сумний український сюр!", - говорив про фільм письменник Андрій Курков.

Фільм розповідає про стосунки різних поколінь та має присвяту мамам. Глядачів запрошують підтримати флешмоб #зводимамувкіно.

Віддана

Також 16 січня у прокат вийшла стрічка "Віддана" за романом-бестселером Софії Андрухович "Фелікс Австрія", який став переможцем Книги року ВВС 2014.

Костюмована драма з елементами магії, еротики, наповнена смачною їжею і ніжною музикою. Фільм про стосунки між жінками, створений переважно жінками, стрічка про співзалежність і таємниці.

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Це історія про двох жінок - Стефу й Аделю, які не знають, хто вони одна для одній - подруги, сестри чи служниця і господиня, але їхні долі сплелися у нерозривному зв'язку любові, ревнощів, подвійних смислів та таємниць.

Фільм відрізняється від книжки, каже письменниця Софія Андрухович, яка від самого початку вирішила дистанціюватися й довіритися команді.

"Я бачила, що Надя Зайончковська, продюсерка фільму, по-справжньому захоплена й хоче зробити щось неймовірне, і це найважливіше. І я сприйняла, що воно може бути інакшим, ніж мій роман, не краще чи гірше, це - інтерпретація. І для мене це навіть цікавіше, ніж споглядати кальку моєї фантазії, яку я і так дуже гарно знаю", — поділилася Софія Андрухович.

Атлантида

Фільм, який переміг у другій за важливістю програмі 76-го Венеційського фестивалю, про який пишуть світові ЗМІ - це "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Події фільму розгортаються у постіндустріальному майбутньому, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Всі ролі в картині зіграли непрофесійні актори - колишні військові, парамедик, волонтери та судмедексперти.

Копирайт изображения кадри фільму Атлантида з сайту dzygamdb.com

Стрічка про судоми перед остаточною руйнацією міфу про індустріальний Донбас: на рівні промислового ландшафту, і насамперед - у людському вимірі.

"Визначний доробок кіномистецтва" з "амбіціями, що значно перевершують його екранні масштаби" - так писали про "Атлантиду" у виданні Screendaily. Завдяки майстерній роботі режисера глядач не просто споглядає за подіями, що відбуваються на екрані, а переживає їх, зазначають журналісти.

The Hollywood Reporter пише, що стрічка знята у похмурих тонах і акцентує увагу на тому, що події відбуваються в Україні, що "здобула перемогу у своїй війні з Росією, але вийшла з неї економічно, морально і екологічно спустошеною".

Крім перемоги на Венеційському кінофестивалі "Атлантида" виграла Гран-прі фестивалю Les Arcs Film Festival (Франція), спеціальний приз журі Токійського кінофестивалю, приз за найкращу операторську роботу на фестивалі у Севільї.

Бюджет фільму склав близько 41 млн гривень, половина з якого профінансувало Держкіно.

В український прокат фільм виходи 19 листопада 2020 року.

Наші котики

Про фільм "Наші котики" Володимира Тихого говорять, що це неполіткоректний комедійний екшн про війну.

Копирайт изображения кадри фільму Наші котики з сайту dzygamdb.com

"2014-ий рік, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Жоден з них не має бойового досвіду...Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога", - йдеться у фільмі.

Стрічка, яку на російському телебаченні вже встигли назвати "срамом", вийде у прокат 30 січня.

Як кіно про війну може бути смішним, як можна з цього сміятися? Відповідь на це питання дає продюсерка фільму і ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, цитуючи ветерана Дмитра Тубольцева: "Ми на фронті завжди жартували. Особливо над ворогом. Бо гумор — це найкращі ліки проти того жаху та біди, що несе війна".

"Наші котики" - це щось середнє між "Безславними виродками" Тарантіно та абсурдними американськими комедіями, - присвятив фільму свій сюжет Майкл Щур, - Війна - це велика травма для всієї нації, а переосмислення травми через гумор має терапевтичний ефект".

Черкаси

Заснований на реальних подіях фільм "Черкаси" Тимура Ященка розповідає історію останнього українського корабля у Криму.

"У той час, коли екіпаж тральщика "Черкаси" проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють "зелені чоловічки". Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. "Черкаси", разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав - шлях до моря перекритий затопленими судами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж "Черкас" чинить опір", - йдеться в анотації фільму.

Копирайт изображения кадри фільму Черкаси з сайту dzygamdb.com

Три тижні команда корабля тримала оборону. "Черкаси" став єдиним кораблем, що втримав український прапор на своїй щоглі.

Стрічку знімали у співпраці зі ВМС ЗС України, масштабні натурні зйомки проходили на морі, а консультантом виступив Юрій Федаш - командир того самого морського тральщика "Черкаси".

Українська прем'єра стрічки на 10-му Одеському кінофестивалі закінчилася 15-хвилинними оваціями. У прокат фільм виходить 27 лютого.

"Дивовижним фактом для мене є те, що майже всі кораблі ВМС ЗС України, спецпризначенці, бойовий гвинтокрил, сотні військових були задіяні для зйомок дебютної історії тридцятирічного хлопця з Черкас, - говорить про себе режисер Тимур Ященко.

Інший Франко

Біографія Петра Франка, сина Івана Франка - це авантюрний роман з купою загадок і таємниць. Пілот і винахідник, засновник "Пласту", згадки про нього зникають влітку 1941 року.

Історія дружби, суперництва і кохання - "Інший Франко" режисера Ігоря Висневського вийде у прокат у 2020 році. В ролях два секс-символи українського кіно - В'ячеслав Довженко і Ахтем Сеітаблаєв.

Копирайт изображения Кадр з фільму Інший Франко

"Петро Франко - це історична постать, про яку ми мало знаємо. Він і засновник організації "Пласт", і один із тих, хто започаткував українську військову авіацію, і науковцем був - в голодні часи досліджував можливості харчової промисловості. Але водночас, з приходом у Львів СРСР, стає депутатом Верховної Ради УРСР. Це людина зі стосом таємниць та секретів в біографії, - розповідає про фільм актор В'ячеслав Довженко, - Але в нашому фільмі значно важливіше інше. Уявіть собі, він дізнається, що сьогодні його або відправлять до Сибіру, або просто вб'ють. У нього залишається лише один день, щоб провести його з сім'єю. Що він відчуватиме?"

"Ми є… Ми поруч"

Фільм, на який дуже чекають. Перша за понад десять років стрічка одного з найвідоміших українських режисерів Романа Балаяна "Помилка у діагнозі" ("Ми є… Ми поруч") вийде восени 2020 року.

Після своїх "Райських птахів" легенда українського зняв чорно-білу стрічку про відомого хірурга, який припускається помилки в діагнозі свого хрещеника.

"Осіннього ранку, сидячи над рікою, на улюбленому з хрещеником місці риболовлі, Олексій раптом помічає, як з туману вибрідає постать напівоголеної дівчини. Вона дрижить від холоду. Олексій мимовільно пропонує допомогу - і втягується в неймовірно авантюрну історію", - йдеться в анотації фільму.

Копирайт изображения oiff.com.ua

"Погані дороги"

Наталя Ворожбит - відомий драматург і автор сценаріїв до фільмів "Кіборги" і "Дике поле" зняла стрічку за власною п'єсою "Погані дороги". Це її режисерський кінодебют.

Текст Наталя Ворожбит створила на основі документальних історій, зібраних на сході України. Уперше п'єсу поставили у Лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. В Україні її назвали найкращою драматичною виставою року на Фестиваль-Премія ГРА.

"Чотири новели розповідають реальні історії мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони лінії розмежування", - йдеться в анотації фільму.

Копирайт изображения dzygamdb.com

"Це буде кіно для тих українців, які ігнорують війну, а також для Заходу - щоб там побачили справжні події на Донбасі, - розповідала авторка в інтерв'ю "Радіо Свобода", - В основі лежать відносини любові між людьми, які зустрічаються в зоні, де відбувається війна. Також в кожній новелі герой проходить тест на людяність".

Фільм вийде у 2020 році. Точна дата релізу поки невідома.

Тарас Шевченко: Перший Самурай

Кобзар, який володіє катаною та прийомами східних єдиноборств, це фантастично-комедійний фільм "Тарас Шевченко: Перший Самурай". Альтернативна історія життя Тараса Шевченка режисера Романа Перфільєва.

За словами режисера, ідея стрічки з'явилася після того, як він побачив різноманітні художні інтерпретації образу Шевченка на Майдані під час Революції гідності.

"Наш Шевченко не такий канонічний, яким його всі звикли бачити. Він — звичайна людина, сміливий, готовий постояти за себе. З почуттям гумору, своїми слабкостями, із коханням, яке в нього спробували відібрати", - розповідав пан Перфільєв в інтерв'ю виданню Thebabel.

Пофарбоване пташеня

"Пофарбоване пташеня" - це фільм спільного виробництва Чехії, України та Словаччини, який увійшов до короткого списку претендентів на "Оскар", висунутий від Чехії.

Копирайт изображения Кадр з фільму з сайту dzygamdb.com

"Дія фільму розгортається у часи Другої світової війни. Аби вберегти свого сина, батьки віддають його до родичів у далеке село у Східній Європі. Втім, тітка малого помирає і йому доводиться самому виживати", - йдеться в анотації фільму.

Світова прем'єра відбулась у рамках 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Назва стрічки бере свій початок від колись популярного звичаю — люди ловили птахів і фарбували їх пір'я в яскраві кольори. Після цього вони випускали пофарбованого птаха на волю, проте зграя ніколи не приймала його назад.

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