Коронавірус: що відомо про спалах смертельного захворювання

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У грудні 2019 року в Китаї виявили новий вірус, який викликає важке захворювання легенів. Влада Китаю підтвердила понад 200 випадків хвороби, троє людей загинули.

Водночас деякі медичні експерти оцінюють, що реальна кількість хворих може наближатися до 1700.

Вірус ідентифікували як штам коронавірусу - поширеного вірусу, який вражає ніс, пазухи або верхню частину горла.

Але наскільки небезпечна ця інфекція та як швидко вона поширюється? Ось що ми наразі про неї знаємо.

Звідки узявся вірус?

Копирайт изображения AFP Image caption Продовольчий ринок у місті Ухань, який пов'язують із поширенням захворювання, закрили для дезінфекції

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), джерелом нового спалаху, швидше за все, стали тварини.

Наразі усі випадки зараження людей пов'язані з ринком морепродуктів у місті Ухань.

Коронавірусів існує багато, але лише шість із них (з новим було б сім) заражають людей.

Більшість коронавірусів не є небезпечними, але цей невідомий раніше штам призвів до спалаху вірусної пневмонії.

Які симптоми?

Копирайт изображения EPA Image caption Цей раніше невідомий штам коронавірусу призвів до спалаху вірусної пневмонії

Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і утруднене дихання.

Спалах нагадав про вірус Sars - також коронавірус - від якого на початку 2000-х років у десятках країн, переважно в Азії, загинули 774 людини.

Аналіз генетичного коду нового вірусу показує, що він тісніше пов'язаний із Sars, ніж будь-який інший коронавірус людини.

"Коли ми зустрічаємо новий коронавірус, ми хочемо знати, наскільки серйозні у нього симптоми. Цей має більш серйозні симптоми, аніж застуда, і це викликає занепокоєння, але все ж вони не настільки тяжкі, як у випадку Sars", - каже професор Марк Вулхаус з університету Единбурга.

Як швидко він поширюється?

Копирайт изображения AFP Image caption Очікується, що мільйони людей подорожуватимуть Китаєм під час китайського Нового року

Вірус з'явився у китайському місті Ухань у грудні минулого року, і відтоді у Китаї від нього загинули троє людей.

Але влада стурбована тим, що на Новий рік за місячним календарем (відомий також як Китайський новий рік) мільйони китайців подорожуватимуть країною, що може збільшити шанси на зараження.

За вихідні у Китаї зареєстрували 130 нових випадків - таким чином, офіційна кількість підтверджених випадків захворювання перевищила 200.

Хворобу також підтвердили у Південній Кореї, Таїланді та Японії.

У звіті Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC Імперського коледжу Лондона висловлюють припущення, що випадків інфікування може бути понад 1700.

Чи передається вірус від людини до людини?

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Вчені вважають, що випадки передачі вірусу від людини до людини були.

Ванг Лінь-Фа з медичної школи Duke-NUS у Сінгапурі, який відвідав Ухань, каже, що чиновники будуть пильно стежити за появою ознак зараження людини від людини.

"З наближенням Китайського Нового року очікується, що 400 мільйонів людей подорожуватимуть країною. Усі нервують", - розповідає він.

Як можна зупинити інфекцію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У аеропортах Східної Азії та США запровадили додаткові перевірки

Інфікованих пацієнтів лікують ізольовано, щоб мінімізувати ризик зараження. Ринок морепродуктів у місті Ухань закрили для дезінфекції.

Людям рекомендують уникати "незахищеного" контакту з худобою, ретельно готувати м'ясо та яйця та уникати тісного контакту з людьми із симптомами застуди або грипу.

Під час Китайського Нового року запровадили додаткові перевірки для подорожувальників.

У Сінгапурі та Гонконгу перевіряли авіапасажирів з міста Ухань. Влада США також оголосила подібні заходи у трьох великих аеропортах: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса та Нью-Йорка.

ВООЗ попередила лікарні у всьому світі про можливі більші спалахи хвороби.

Чи варто хвилюватися?

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Доктор Джозі Голдінг, з Wellcome Trust каже, що поки ми не матимемо більше інформації про вірус, важко сказати, чи варто хвилюватися.

"Багато хто добре пам'ятає про Sars, саме це спричиняє страх. Але ми набагато більше підготовлені до боротьби із такими захворюваннями", - каже вона.

Професор Джонатан Болл з Університету Ноттінгема каже, що "нас має непокоїти будь-який вірус, який вперше з'являється у людей".

"Коли вірус потрапляє до (людської. - Ред.) клітини і починає розмножуватися, він може почати мутувати, завдяки чому може ефективніше поширюватися і ставати більш небезпечними, - пояснює він. - Не можна давати йому таку можливість".

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