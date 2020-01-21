"Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави

Впродовж наступних шести місяців він планує заробити 100 млн доларів, щоб вкласти їх у свій бізнес, початий з нуля.

"Був момент, коли я пресував вже пів року, і подумав: що я взагалі роблю? Я вже пів року пресую каву, я не заробляю грошей, вкладаю все, що у мене є, роблячи казна-що, і, може, це взагалі нікому не потрібно?" - каже Максим Гавриленко, засновник бренду Ochis Coffee Eyewear.

Йому 27 років і він єдиний, хто робить окуляри в Україні не з пластику, а з... кави.

Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.

Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали Роман Лебедь, Олександр Попенко, Ілона Виноградова, Тетяна Оспенникова.

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