"Плювок в обличчя" - соцмережі дискутують про заяви Новосад

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Міністерка освіти і науки Ганна Новосад спровокувала жваву дискусію в соцмережах, заявивши, що її зарплати у 36 тисяч гривень не вистачить на утримання дитини.

"Наразі моя зарплата на руки у середньому становить 36 тис. грн... Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить...Також у мене зараз немає сім'ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати", - сказала міністерка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Після цього користувачі почали порівнювати зарплати очільниці Міносвіти і вчителів, кепкувати з її висловлювань та ділитися досвідом, хто і за скільки грошей виховує дітей.

Як прожити за дві тисячі?

"Але у мене до вас, як до міністерки освіти, питаннячко: як моїй мамі - педагогу із двома вищими освітами - прожити за 2 тисячі гривень пенсії? Буду вдячна за підказки, поради, лайфхаки", - запитала у Facebook співачка Анджеліка Рудницька.

На думку політолога Євгена Магди, пані Новосад "свідомо чи ні провокує вибух в освітянському середовищі".

"Пані міністерка, поцікавтеся, будь ласка, як десятки тисяч вчителів, фахівців відділів освіти на місцях та й рядові співробітники вашого міністерства примудряються утримувати дітей і виживати за кошти в рази менші, ніж 36 000 грн на місяць. Як їм живеться на неконкурентну зарплату в регіонах та особливо в столиці? Як їм живеться без власного житла по найманих квартирах за половину місячної зарплати. Іноді краще мовчати, коли очолюєш таке соціально-чутливе міністерство", - написав у Facebook Павло Булгак.

Вчителі не мають народжувати, поки не отримають надбавки? Це питання від блогера Євгена Іхельзона:

"Мажорка з претензіями"

"Знаю точно, що жити можна на будь-які гроші, питання буде в якості того життя (харчування, одяг, розваги, здоров'я, умови). Але, коли міністр говорить, що їй не вистачить 1500$ в країні, де мінімальна зарплата менше 200$ - це як плювок в обличчя 75% населення, навіть не плювок, а смачний такий харчок", - обурюється користувачка Оксана Яковлєва.

Письменник Андрій Любка обурюється:

Телеведуча Ольга Лень звинувачує міністерку у цинізмі і запитує, де у неї взялося власне житло на 103 квадратні метри?

"Отже - квартира ніяк не зароблена пані Новосад, а скоріше подарована кимось. В кращому випадку, батьками. Виходить, що чинний міністр освіти якраз і бачить себе виключно на утриманні - то у батьків, то у держави. І не маючи ніякого досвіду роботи в реальній конкурентній економіці дозволяє собі повчати суспільство, як облаштовувати комфортне життя самої пані Новосад за державний кошт. Звичайна собі мажорка з претензіями".

"Підвищення зарплати для тих, хто під час виборчої кампанії піарився на тому, що слуги народу мають жити як народ - є лицемірством. Виборці робіть висновки", - заявила ексдепутатка Ганна Гопко.

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Скільки отримують вчителі?

У грудні минулого року Ганна Новосад отримала 138 тис. гривень зарплатні, у тому числі 42 тис. гривень надбавок та 96 тис. гривень премій. У вересні її заробітна плата склала 38 тис. гривень, а середня плата за 2019 рік - 63 тис. гривень.

При цьому середня зарплата у сфері освіти в Україні у грудні склала 8 тис. гривень.

На сайті з пошуку роботи olx вчителю англійської мови, інформатики та природознавства у Києві пропонують зарплатню у межах 6-10 тис. гривень. У Харкові вчителю початкових класів за роботу на повну ставку пропонують 5,5 тис. гривень.

"Просто огидно читати"

Є й такі, хто став на захист міністерки.

"Хтось справді думає, що за 36 тисяч гривень можна забезпечити повноцінне, комфортне життя сім'ї з 3 людей в Україні? Seriously?", - цікавиться співзасновник Radio SKOVORODA.

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що вся справа "у совку в нашій голові": "Касир у АТБ офіційно заробляє десять. У скільки разів вище ми оцінимо роботу міністра економіки, порівняно з касиром? Я би оцінив у десять разів... Сто разів пораховано і доведено, що конкурентні зарплати для топ-урядовців - це крапля в бюджеті".

"Я вважаю зарплату в 36 тисяч замалою для посади з таким рівнем відповідальності. І я також переконана, що цих грошей замало будь-якій людині в Україні для нормального виховання дитини", - вважає Аліна Денисенко з Центру з протидії корупції.

"Але насправді, сума, на яку ви можете утримувати дитину, дуже сильно залежить від тих умов, які надала вам доля", - пише у Facebook журналістка видання "Українська правда" Наталія Бушковська.

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