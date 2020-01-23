Про тарганів у потягах і сморід у вагонах - інтерв'ю з керівником "Укрзалізниці"

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За два з половиною роки керівництва "Укрзалізницею" у Євгена Кравцова склались досить напружені стосунки і з колишнім, і з нинішнім міністрами інфраструктури.

Нещодавно міністр інфраструктури Владислав Криклій гучно критикував корупцію в "Укрзалізниці" і говорив, що хоче відставки пана Кравцова.

Наприкінці грудня Євген Кравцов сам заявив, що звільняється. Проте в інтерв'ю ВВС News Україна 20 січня відмовився відповідати на питання, йде він, чи ні.

При цьому, пан Кравцов говорить, що має всі необхідні навички антикризового менеджера, бо за роки його управління фінансовий стан української залізниці покращився, компанія отримала рекордні прибутки.

Ми зустрілися з паном Кравцовим і розпитали у нього про прибутки "Укрзалізниці", а також про тарганів у вагонах, крадіжки на тендерах і про те, коли в потягах "Інтерсіті" буде Wi-Fi.

Коли будуть нові вагони?

Копирайт изображения unian Image caption 80% пасажирських вагонів "Укрзалізниці" потребують заміни

ВВС News Україна: "Укрзалізницею" часто незадоволені всі - від пасажирів до керівництва держави. Скаржаться на сморід, тарганів, спеку або холод у вагонах, брудні туалети... Як давно ви самі їздили у нічному потязі і як вам там було?

Євген Кравцов: Не так давно я їздив у відрядження до Львова і користувався потягом, звичайним вагоном. До цього їздив до Маріуполя.

Питання якості пасажирського рухомого складу прямо пропорційне кількості грошей, вкладених у його оновлення. Законом передбачено, що фінансування витрат на капітальні інвестиції має здійснювати держава.

Але, на жаль, ми маємо ситуацію, що цей механізм не працює. Від держави йдуть нульові інвестиції у рухомий склад. Ми маємо використовувати власні кошти.

Впродовж минулого року ми здійснювали багато заходів, покращили підходи до обслуговування потягів, до прибирання.

ВВС News Україна: Як покращили?

Євген Кравцов: Якщо говорити про прибирання, до цього ним займались провідники. Це призводило до того, що люди не мали часу, можливості, а іноді фізичних сил прибирати після рейсів. Зараз прибиранням займаються спеціалізовані бригади, які значно покращили рівень обслуговування.

Хоча є інша сторона - це питання якості вагонів. Найбільше скарг викликають старі вікна, з яких дує, зношені туалети, опалення.

Ми знайшли модель, як мінімальними коштами провести капітальний ремонт по цих позиціях. Це заміна вікон на нові склопакети, заміна санвузлів, заміна опалення.

Підрахували, що за такою формулою можна провести оновлення одного вагона за мільйон гривень. Для порівняння - повністю новий вагон вартує сьогодні 25 млн гривень, а капітальний ремонт - 11-12 млн гривень.

Копирайт изображения unian Image caption Вікна, з яких дме, або страшенна спека - пасажирські потяги в Україні часто не пристосовані для людей

На 2020 рік закладаємо можливість відремонтувати 300-500 вагонів. Якщо зможемо тримати такі темпи, то за приблизно три роки зможемо забути про проблему вагонів економ-сегменту.

Сподіваюсь, що цю ініціативу підтримують на рівні уряду і ми зможемо почати цю програму.

"Ми звільнили більшу частину керівного складу"

ВВС News Україна: Є багато скарг на самих працівників "Укрзалізниці" - провідників і працівників вокзалів. Безперечно, серед них багато професіоналів, але скарг дуже багато - про хамство, про те, наприклад, як провідник намагався жінці продати постіль, бо її дитина її забруднила. Що з цим робити?

Євген Кравцов: Такі випадки є, але вони - поодинокі. Ми перевозимо в поїздах далекого сполучення десятки мільйонів пасажирів щороку.

Звичайно, виникають конфліктні ситуації, ми це розуміємо і усвідомлюємо. Я не можу сказати, що це нормально чи ненормально, це даність, яка є.

Є декілька речей, які ми робимо для того, щоб покращити ситуацію і якість персоналу. Перше — в нас працює гаряча лінія з фіксації таких скарг. По кожному такому випадку, коли є сигнал про нечемну поведінку персоналу, проводимо детальний аналіз.

Були питання про якість роботи кондиціонерів і багато скарг, що персонал недостатньо реагує. Але справа не тільки в персоналі, а і в якості роботи кондиціонерів. Не завжди питання тільки в провідниках.

Друге - за останні півтора року ми почали навчання персоналу, проводяться тренінги. Це "Школа провідника".

До цього був досить формальний підхід до навчання, такий радянський. Навчання не було орієнтоване на якісне обслуговування.

Копирайт изображения unian Image caption Ламаються і старі, і нові потяги. На фото - пасажири біля вагонів швидкісного потяга "Інтерсіті"(Тернопіль-Київ), 23 липня 2019 року біля села Мала Снітинка, де зламався локомотив

ВВС News Україна: Але складається таке враження, що часто провідникам легше заперечити проблему, ніж її вирішити. Наприклад, коли градусники міняють у вагонах замість того, щоб вирішити питання з температурою.

Євген Кравцов: У всіх випадках, де є провина з боку залізниці, ми реагуємо.

ВВС News Україна: Як?

Євген Кравцов: Навіть до звільнення.

ВВС News Україна: Скількох людей звільнили останнім часом?

Євген Кравцов: У пасажирських перевезеннях за минулі півтора року ми звільнили більшу частину керівного складу - начальників потягів, начальників депо, керівників департаментів.

Чи ведуть боротьбу з корупцією?

ВВС News Україна: Ви згадали, що немає фондування "Укрзалізниці" від держави. Але на адресу компанії є закиди, що тут панує "дика корупція", як сказав прем'єр Олексій Гончарук. І є острах, що ці гроші будуть розкрадені…

Євген Кравцов: Якби кошти масово розкрадалися, компанія не змогла б позитивно змінювати і показувати позитивні результати. "Укрзалізниця" змогла зі збитків у понад 5 млрд гривень вийти на рекордну прибутковість.

Так, в компанії були і залишаються проблеми. Але на сьогодні ситуація стабілізувалась і є покращення.

Тільки за останні півтора роки передали до правоохоронних органів близько 300 матеріалів, відкрито понад 600 справ щодо корупції.

Є проблеми, пов'язані з несправедливим рівнем тарифів, який є преференційним для великих підприємств, окремих фінансово-промислових груп

Ми зробили революцію у закупівлі пального, ми були першою компанією, яка змогла закупити дизельне пальне за формулою, яка дала змогу зекономити за рік понад 150 млн гривень.

Але є інша сторона проблеми, є державне недофінансування. Є проблеми, пов'язані з несправедливим рівнем тарифів, який є преференційним для великих підприємств, окремих фінансово-промислових груп.

Є такі безглузді речі, як податок на землю. У нас в користуванні є державна земля, на якій перебуває державна інфраструктура - рейки, шпали, лінії електропередач - ми сплачуємо податок за цю землю. Йдеться, наприклад, про понад 4 млрд гривень за минулий рік.

Це все послаблює позиції "Укрзалізниці".

Рекордні прибутки

ВВС News Україна: Ви кажете, що є потреба у грошах держави, а з іншого боку - про рекордні прибутки "Укрзалізниці"…

Євген Кравцов: Попередньо, за минулий рік ми виходимо на прибуток 2,5-3 млрд гривень. Більше нас заробляє лише "Нафтогаз".

Але якщо казати про пасажирський сегмент, то потреба у фінансуванні, наприклад, тільки приміського сполучення, щоб оновити парк приміських поїздів, - це десятки мільярдів гривень.

Пасажирські перевезення приносили 200-500 млн доларів збитків на рік для компанії.

Компанія з'їдала свою амортизацію, не відновлювала рухомий склад, зношеність якого складає зараз близько 80%.

Так, компанія зараз функціонує стабільно, але для того, щоб покращити якість, нам необхідні великі капітальні витрати.

Копирайт изображения Фото пресслужби Укрзалізниці

ВВС News Україна: Виглядає так, що журналісти-розслідувачі борються з корупцією на "Укрзалізниці" інтенсивніше, ніж ви. Є дуже гучні звинувачення, які стосуються тендерів - закупівля вугілля за завищеним цінами, запчастин, вікон, кондиціонерів, рушників по 3 тис. грн штуку. Після цих розслідувань відкривають кримінальні справи, скасовуються тендери. Чому це роблять ззовні, а не зсередини?

Євген Кравцов: Загальний обсяг закупівель в "Укрзалізниці" - понад 30 млрд гривень на рік.

Масштаб самої закупівельної системи досить великий і проконтролювати її всю фізично не можливо. І дійсно виникає багато питань.

Але, якщо три роки тому у нас були питання по великим статтям закупівель, то ми змогли навести там лад. Скандалів там зараз немає. Те, що ви сказали - по вугіллю, то дійсно є справа, яку розслідує НАБУ. Питання про 12 млн гривень. Велика сума, але от була справа проти одного з постачальників 2015 року, де мова йшла про 100-200 млн гривень на одному контракті. Я про масштаби говорю.

Щодо рушників - це була закупівля подарункових рушників, яку я зупинив, як тільки дізнався про це зі статті.

По скандалу з кондиціонерами я дав доручення провести розслідування. Тут скоріш за все є маніпуляція, коли порівнюють спеціальний промисловий кондиціонер для вагонів зі звичайними побутовими кондиціонерами.

Залізниця всі закупівлі проводить через ProZorro, їх можливо моніторити. Ми - дуже прозорі, і журналісти-розслідувачі є великим інструментом допомоги для нас.

Є кілька ресурсів, які активно моніторять наші закупівлі, які я щодня переглядаю.

Копирайт изображения Фото пресслужби "Укрзалізниця"

Нові напрямки і Wi Fi у "Інтерсіті"

ВВС News Україна: Які нові напрямки потягів "Інтерсіті" будуть запущені в найближчі роки?

Євген Кравцов: Нам необхідно розширити парк потягів.

За рахунок розширення парку ми зможемо збільшити кількість рейсів за тими маршрутами, які вже є. Наприклад, є дуже високий попит до Львова і Харкова, і заповненість потягів навіть в непікові дні сягає 85-90%.

Ми розробляємо підходи, як провести "Інтерсіті" до Черкас, але для цього необхідно провести електрифікацію. Працюємо над тим, як покращити сполучення з Житомиром, можливо не у форматі "Інтерсіті", також з Черніговом. Це плани на 2020-2023 роки.

Також ми працюємо над збільшенням кількості потягів до Херсона і Миколаєва. Влітку є високий попит на це.

Є плани про сезонні потяги до Азовського моря. Ми запускали потяги з Харкова до Генічеська і влітку вони користувалися великою популярністю. Люди їздили на море відпочивати. Плануємо відновити ці напрямки.

Ми анонсували можливість досить недорого сполучення Львова зі східноєвропейськими країнами швидкісними потягами. На це потрібно 900 млн гривень. Ми говорили з міністерством, щоб отримати державну допомогу, і сподіваємось на участь місцевої влади.

ВВС News Україна: Коли у "Іінтерсіті" буде Wi-Fi?

Євген Кравцов: Є підписаний меморандум між урядом і операторами про покриття території України швидкісним інтернетом. Це дасть нам змогу простіше організувати швидкісний інтернет у потягах, коли будуть відповідні базові станції.

Друге - у нас є внутрішні плани з реалізації цього проєкту. Зробити Wi-Fi у потягах "Інтерсіті" плануємо впродовж 2020 року.

Копирайт изображения unian Image caption Експрес до "Борисполя" ходить з кінця 2018 року

ВВС News Україна: Експрес до "Борисполя" ви називаєте успішним проєктом. Йому понад рік, перевезли мільйон пасажирів. Але чому досі не можна купити на нього квитки онлайн?

Євген Кравцов: Якраз це питання вирішується. Складність була в тому, що цей проєкт є приміським потягом.

ВВС News Україна: Його не можна до сайту "Укрзалізниці" приєднати?

Євген Кравцов: Можна. Якраз займаємось цим приєднанням. Задача поставлена впродовж 2020 року це зробити.

Електричок не буде

ВВС News Україна: Щодо приміських потягів. Це біль багатьох людей…

Євген Кравцов: І мій біль також.

ВВС News Україна: У європейських країнах приміські потяги розвантажують міста від пробок, але у нас цього не сталося. Приміських потягів мало, вони часто ламаються. Як можна розв'язати цю проблему?

Євген Кравцов: Майже у всіх європейських країнах приміські потяги фінансуються спільно державою, міською владою і залізницею.

Два роки тому ми робили пілотний проєкт - човникову електричку, яка курсувала кожні 10 хвилин у піковий час. З Ірпеня до "Святошина" можна було доїхати десь за 15 хвилин. Вона мала високий попит.

Ми ходили до всіх органів влади в Ірпені, у Бучі, у Києві з проханням підтримати цей проєкт. Йшлося про невеликі кошти - кілька мільйонів гривень - але отримали повне ігнорування.

На сьогодні місцеві органи влади не доросли до того, щоб розуміти, що їм необхідно разом з залізницею вирішувати це питання.

Після запису інтерв'ю Євген Кравцов поїхав на форум у Давос, де міністерство інфраструктури підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, про жодні продаж чи оренду "Укрзалізниці" не йдеться, контроль над підприємством буде в України, а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів.

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