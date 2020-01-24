"Я змінюю Україну". Як допомагати іншим – і не вигоріти

Вона допомагала відновлювати будинки на Донбасі, своїми руками забивала цвяхи, фарбувала стіни.

26-річна Іванка надихнула тисячі однолітків на волонтерську роботу по всій Україні.

Молодь, яка стала волонтерами БУР (Будуємо Україну Разом) говорить, що саме тут вони "відкрили Україну". Що для них це означає?

Волонтерство - це драйв від того, що ти допомагаєш іншим, але Іванка та її друзі з власного досвіду знають, що таке вигорання.

Як вони з цим справляються і що по-справжньому їх мотивує?

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Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.

Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали:Оксана Піддубна, Олександр Попенко, Тетяна Оспенникова.

Керівник проєкту: Ілона Виноградова.

Попередня серія: "Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави

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