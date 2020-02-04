"Я змінюю Україну". Teenergizer – місце, де підліток може бути собою
22-річна Яна Панфілова пережила героїнову ломку одразу після народження і все життя живе з ВІЛ.
ВІЛ, на її думку, це соціальний дезодорант - ти кажеш про нього людям, і ті, хто тебе не сприймають, одразу зникають з життя.
Організація Teenergizer, яку вона з друзями заснувала в 16 років, допомагає підліткам, що з різних причин потрапили у складну життєву ситуацію та шукають підтримки.
Як вона це робить та звідки з'являється натхнення змінювати світ навколо?
Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.
Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.
Над відео працювали:Оксана Піддубна, Олександр Попенко, Тетяна Оспенникова.
Керівник проєкту: Ілона Виноградова.
Попередні серії:
"Я змінюю Україну". Чи можна незрячих навчити скульптури?
"Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави
"Я змінюю Україну". Як молоді волонтери розбудовують країну
"Я змінюю Україну". Як я зробив бізнес зі шкільного проєкту
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