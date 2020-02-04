"Я змінюю Україну". Teenergizer – місце, де підліток може бути собою

22-річна Яна Панфілова пережила героїнову ломку одразу після народження і все життя живе з ВІЛ.

ВІЛ, на її думку, це соціальний дезодорант - ти кажеш про нього людям, і ті, хто тебе не сприймають, одразу зникають з життя.

Організація Teenergizer, яку вона з друзями заснувала в 16 років, допомагає підліткам, що з різних причин потрапили у складну життєву ситуацію та шукають підтримки.

Як вона це робить та звідки з'являється натхнення змінювати світ навколо?

Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.

Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали:Оксана Піддубна, Олександр Попенко, Тетяна Оспенникова.

Керівник проєкту: Ілона Виноградова.

Попередні серії:

"Я змінюю Україну". Чи можна незрячих навчити скульптури?

"Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави

"Я змінюю Україну". Як молоді волонтери розбудовують країну

"Я змінюю Україну". Як я зробив бізнес зі шкільного проєкту

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