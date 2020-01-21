Копирайт изображения UNIAN Image caption Першими з можливими носіями хвороби можуть стикнутись прикордонники

Вже чотири людини у Китаї померли від нового вірусу, а понад 1700 людей могли захворіти. Напередодні китайського нового року 25 січня влада країни попереджає, що масові подорожі китайців можуть сприяти його поширенню.

Через туристів вірус вже вийшов за межі Китаю і його зафіксували в Японії, Таїланді та Південній Кореї.

Наскільки інтенсивні подорожі між Україною та Китаєм і як влада в Києві готується протидіяти хворобі?

Що за вірус?

Вірус ідентифікували як штам коронавірусу - поширеного вірусу, який вражає ніс, пазухи або верхню частину горла.

Копирайт изображения EPA Image caption Громадяни Китаю напряму не можуть подорожувати до України, тільки з пересадками

Новий вірус викликає розвиток пневмонії. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і ускладнене дихання.

Вірус вперше виявили у грудні минулого року у китайському місті Ухань.

Він може передаватися від людини до людини. Національна комісія з питань охорони здоров'я КНР повідомила, що принаймні два випадки заражень сталися саме таким чином.

Станом на вівторок, кількість заражених новим вірусом у Китаї лише за офіційними даними складає 218 людей. Західні експерти не виключають, що реальна кількість інфікованих може бути значно вищою за офіційні цифри й сягає 1700 людей.

Спалах пов'язують із ринком морепродуктів в Ухані, де також продавали живих тварин - саме від них могли заразитися люди, припускають фахівці.

Небезпека поширення

За попередніми даними, усі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей. Окрім Китаю, вже підтверджені кілька випадків зараження у Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Влада КНР стурбована тим, що напередодні Китайського нового року, який цьогоріч припадає на 25 січня, мільйони китайців подорожуватимуть країною, що може збільшити шанси на розповсюдження вірусу.

Копирайт изображения AFP

Міжнародний аеропорт Ухань щорічно обслуговує 19 мільйонів пасажирів, з яких 3 400 щодня подорожують до інших країн.

ВООЗ попередила лікарні у всьому світі про можливі більші спалахи хвороби.

На середу, 22 січня, заплановане термінове засідання комітету експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Вони обговорюватимуть, зокрема, чи може новий тип коронавірусу становити загрозу міжнародній безпеці.

Сінгапур та Гонконг через це ввели додаткові заходи контролю для туристів. У США також оголосили про подібні заходи в трьох великих аеропортах країни - Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Як готуються в Україні

Вдень 21 січня Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив прикордонну службу України та всіх відповідальних чиновників про ситуацію з коронавірусом в Китаї та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Чиновники розіслали клінічні критерії визначення випадку коронавірусної інфекції.

Копирайт изображения Getty Images

Українські медики констатували, що "все ще тривають розслідування щодо встановлення причин виникнення, чинників передачі інфекції, визначення меж осередків та масштабів поширення інфекційної хвороби".

Медики дали універсальні рекомендації: уникати контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції, частіше мити руки та уникати контакту з тваринами на фермах.

Імунолог Федір Лапій у розмові з ВВС News Україна розповів, що існують універсальні міжнародні медико-санітарні правила й на кордоні здійснюють епідеміологічний нагляд.

"Прикордонники дивляться, хто і звідки приїздить, відбувається обмін інформацією в межах міжнародних правил", - розповів пан Лапій.

Пасажиропотік між Китаєм та Україною

Речник прикордонної служби Андрій Демченко розповів ВВС News Україна, що точних цифр подорожей українців до Китаю та китайців до України за 2019 рік ще не мають, проте є схожі дані за 2018 та 2017 роки.

В 2018 році до України приїздили 46 тисяч громадян Китаю (майже 4 тисячі на місяць), а в 2017 році - понад 35 тисяч.

Але поки прогнозувати точну кількість китайців, які подорожують в Україну та через Україну в січні 2020 року, зарано.

В листопаді 2019 року "Міжнародні авіалінії України" скасували єдиний прямий рейс з Києва до Пекіна.

Копирайт изображения Reuters

Він був одним з важливих шляхів подорожей китайців до України та через аеропорт "Бориспіль" як хаб для пересадок.

Прикордонники повідомили, що в 2017 та 2018 роках приблизно однакова кількість українців подорожувала до Китаю - близько 24 тисяч людей на рік.

Але, як зауважив пан Демченко, це офіційно підтверджена кількість людей, які летіли напряму чи з офіційною пересадкою. За його словами, реальна кількість подорожніх до Китаю українців може бути суттєво більшою.

Ще до скасування прямого рейсу до Пекіна багато українців летіли до Китаю з пересадками в Стамбулі, Катарі, ОАЕ, Москві чи Астані.

Люди, яким потрібно було дістатись у промислові регіони півдня країни, зокрема і в Ухань, ще й раніше використовували переважно пересадки, щоб летіти не в столицю, а напряму до міст призначення.

У будь-якому випадку, пасажиропотік з Китаєм зараз виглядає не надто інтенсивним, що не сприятиме поширенню нового захворювання.

Хочете отримувати найважливіше в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!