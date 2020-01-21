Копирайт изображения Руслан Боровик / УНІАН Image caption Руслан Боровик був гранатометником у ДАПі, а зараз працює у ветеранській організації та виховує дітей

Руслан Боровик - гранатометник 90-го десантного батальйону, який пройшов важкі бої у Донецькому аеропорту в 2014-2015 роках.

Його фотографії з нового терміналу назавжди зафіксували багатьох оборонців ДАПу - тих, хто загинув, і тих, хто вижив.

Через п'ять років після тих боїв Руслан Боровик розповів про те, як склалося життя "кіборгів", яким вдалося повернутися з Донецького аеропорту: хтось помер вже у мирному житті, а хтось зміг пережити війну, створив сім'ю і започаткував бізнес.

Пам'ятаємо - значить хлопці живі

"За кожної можливості намагаємося згадати хлопців, яких вже з нами немає. Кілька разів на рік збираємося, наприклад, на їхні дні народження, ходимо на могили", - розповідає BBC News Україна Руслан.

Копирайт изображения Руслан Боровик Image caption 29 листопада 2014 року, селище Піски, підрозділ Руслана перед першим виїздом до аеропорту. Андрій "Рембо" Терещенко (другий ліворуч) загине за кілька днів, а Ігор "Натрій" Брановицький буде застрелений у полоні у січні 2015 року

"Намагаємося нагадувати людям про те, що сталося. Поки живемо - пам'ятаємо. А раз пам'ятаємо, значить хлопці живі", - додає він.

За словами Руслана, колишні бійці з його підрозділу підтримують зв'язок з родичами загиблих товаришів: Ігоря Брановицького, якого у полоні застрелив "Моторола", Андрія Терещенка з позивним "Рембо", що загинув у грудні 2014 року у своїй першій ротації в ДАПі, Жені Яцини, який не дожив п'ять днів до свого 26-го дня народження, Максима Ридзанича, загиблого вже після падіння аеропорту в березні 2015 року.

Копирайт изображения Руслан Боровик Image caption Євген "Беня" Яцина. Помер від травм, отриманих внаслідок підриву нового терміналу ДАПу 20 січня 2015 року - за кілька днів до свого дня народження

"З їхніми родичами ми вже як близькі й рідні", - відзначає Руслан.

90-й окремий аеромобільний батальйон свого часу був створений на базі 95-ї десантної бригади, а зараз входить до 81-ї бригади.

Тобто, це десантний підрозділ, який колись відзначав "день ВДВ" 2 серпня - так само, як у СРСР, а згодом у Росії.

Копирайт изображения Віта Ченкова Image caption З матір'ю Ігоря Брановицького Ніною Костянтинівною

Але зараз, наголошує Руслан, для них це зовсім інший день: "Ми не можемо святкувати з ворогом в один і той самий день. Тому 2 серпня для нас тепер - День загиблого десантника".

"Поминаємо, згадуємо. Без пафосу", - пояснює колишній гранатометник.

Втрати у мирному житті

Багато з тих, хто повернувся з Донецького аеропорту живими, вже померли, нарікає Руслан Боровик.

"Війна для них не минула марно. Хтось наклав на себе руки, хтось помер від хвороб", - пояснює він.

Копирайт изображения Ігор Панов Image caption Ігоря Панова побили у власному під'їзді, за кілька днів він помер

За його словами, періодично у соцмережах бачить повідомлення про те, що хтось повісився, хтось - підірвав себе гранатою, а у когось не витримало серце.

У листопаді минулого року від побоїв помер ексначальник розвідки 90-го батальйону Ігор "Хан" Панов - на нього напав пасинок з товаришем. Поліція нападників затримала, їх судять.

"Бачимо, що люди йдуть. І це лише у нашому підрозділі", - відзначає Боровик.

Гранти для ветеранів

Водночас багато ветеранів ДАП змогли налагодити своє життя.

"Коли ми там були (В аеропорту. - Ред.), багато у кого не було ні дружин, ні дітей, були ж молоді. А тепер всі створили сім'ї", - розповідає Руслан.

"Хлопці стараються жити далі. Відкривають бізнес - повигравали гранти на розвиток свого бізнесу", - додає він.

Гранти на розвиток малого бізнесу для учасників бойових дій запровадили в Україні ряд міжнародних організацій.

Руслан Боровик каже - багато хто з ветеранів цим справді зміг скористатися.

Фотографія і спорт

Копирайт изображения Київський міський центр допомоги учасникам АТО Image caption Фотографію Руслан Боровик після повернення з війни не закинув

Сам він був поранений в останні дні оборони ДАПу, коли українські військові намагалися штурмувати зайняту сепаратистами церкву - куля увійшла під коліно, також була важка контузія.

Після демобілізації працював інкасатором, але згодом вирішив покинути цю роботу - після поранень було фізично важко цілий день їздити у закритій машині.

"У 2017 році був тяжкий період, коли нічого не хотілося, були думки повернутися назад на війну. Але дружина була вагітна, зв'язалася з волонтерами і знайшли, куди покласти на реабілітацію", - пригадує Руслан.

Зараз він працює у "Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО" при КМДА.

Фотографує різні заходи з ветеранами, а також займається патріотичним вихованням в організації "Славетні епохи України", яку організував батько загиблого в Пісках бійця 93-ї бригади Олексія Дурмасенка.

Копирайт изображения Київський міський центр допомоги учасникам АТО Image caption Займається Руслан також патріотичним вихованням

До речі, довгий час Руслан Боровик використовував той самий фотоапарат, який був з ним ще у ДАПі, хоч багато кнопок там вже не працювало.

Однак згодом зарядний пристрій до нього згорів, і "фотоветеран" ДАПу пішов на "заслужений відпочинок", а волонтер Роман Сініцин подарував Руслану інший - хоч і не новий, але діючий.

"Щось професійніше і новіше поки що не можу собі дозволити", - пояснює "фотограф-гранатометник".

Image caption З цим фотоапаратом Руслан Боровик був у Донецькому аеропорті

Руслан Боровик періодично влаштовує виставки своїх фотографій в Україні та за кордоном, щоб нагадувати про бої у ДАПі.

Відзначає, що у Києві інтерес до них менший, ніж у регіонах: "Розумію, що це не концерт Винника, хоч і безкоштовно. Напевно, кияни весь час в активному вирі життя і їх це не так зачепило. А у регіонах - в Черкасах і Умані - людей було більше".

Також Руслан займається спортивною реабілітацією - попри те, що наслідки поранення все ще відчуваються.

Бере участь у міжнародних змаганнях - нещодавно пробіг марафон у словацькому Кошице.

Водночас нарікає, що українські дипломати стали менше підтримувати ветеранів, які приїжджають на змагання чи виставки за кордон.

"Коли були у Кошице, то ветеранів запросила словацька сторона. Зустрів мер Кошице, були словацькі міністри. А з українського посольства нікого не було. І схоже було у Німеччині. Є така тенденція, що риторика сприйняття війни змінюється", - описує Боровик.

Все було не дарма?

Копирайт изображения Руслан Боровик

На питання про те, як зараз сприймаються бої в Донецькому аеропорту і чи не виникало у нього враження, що все було дарма, Руслан зізнається - сам про це багато думає зараз.

"Дехто вважає, що гинули дарма. Особливо зараз, коли було розведення, без бою здали позиції. Ми цього не розуміємо", - пояснює "кіборг".

Копирайт изображения Reuters Image caption Панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту

"Причому, ніякого результату це не дало - люди як гинули, так і гинуть", - додає він.

Але наголошує: "Все ж ми вважаємо, що всі ті життя, втрачені в аеропорту, не даремно".

Копирайт изображения Руслан Боровик Image caption "Хочу вірити, що все було не дарма, і так це будуть сприймати і в майбутньому", - каже Руслан.

"Хочу вірити, що все було не дарма, і так це будуть сприймати і в майбутньому. Ми чинили супротив. Можливо, без цього і країни під назвою Україна вже не існувало б. У нас були втрати, але були і перемоги", - підсумовує Руслан.

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