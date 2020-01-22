"Я працювала нон-стоп. У мене був наче любовний роман із роботою. Я називала її "моїм найбільшим коханням", адже вона була для мене настільки важливою. Моя особистість була нерозривно пов'язана з роботою. Коли я не працювала, я не розуміла, хто я".

У 2017 році Ембер Костер була гламурною бізнес-леді на керівній посаді в успішному технологічному стартапі. Їй ще не було й 30-ти років і вона подорожувала по всьому світу.

"На папері моє життя виглядало неймовірним", - каже вона.

Мігрені

Але дівчина ігнорувала деякі серйозні ознаки того, що не все було гаразд.

"Я любила казати, що я втомилася від постійної втоми", - каже Ембер.

Окрім хронічної втоми та нудоти, у неї були мігрені, сильні болі в животі, шкірні висипання та екзема.

Її лікар діагностував рецидив підліткового інфекційного мононуклеозу.

"Не могла ходити"

Тож Ембер, яка мешкає у Лондоні, взяла двотижневий лікарняний, щоб відновити здоров'я - але їй стало лише гірше.

"Я плутала слова - не могла нормально говорити", - розповідає вона.

"Я могла вечеряти з партнером і попросити "передати посаду" замість "воду".

"Я не могла прочитати номери. Я не міг дійти до магазину - мені доводилося сідати на чиюсь садову огорожу".

"Почувалася божевільною"

Оскільки два вихідні тижні лікарняного перетворилися на пів року, лікарі робили їй незліченну кількість аналізів.

Один з них сказав Ембер, що її аналіз крові схожий на аналіз "20-річного олімпійця".

"Я просто плакала", - каже вона.

"Я знала, що щось не так, і почувалася божевільною".

Менше роботи

Те, чого не знали лікарі - а сама Ембер не могла до кінця усвідомити - так це те, що вона дуже багато працювала.

Вона регулярно вставала о 05:30, щоб відправляти електронні листи, працювала до 23:30, після чого падала у ліжко, і скасовувала плани на вихідні, щоб зробити ще більше роботи - при цьому постійно казала своїй команді, щоб вони знаходили час на відпочинок.

Про її ж власний режим роботи ніхто їй нічого не говорив.

Навіть коли вона намагалася працювати менше, вона просто не могла перемикнутися.

"Бути винятковими"

Вона описує компанію, де була старшим менеджером, як "дуже агресивну організацію, орієнтовану на високий рівень продажів і прибутку".

Вони випускали програмне забезпечення, яке дозволяє іншим підприємствам працювати у режимі 24/7, і Ембер відчувала, що сама стає частиною цих технологій.

"Ми багато говорили про велич, - каже вона. - І про "культуру левів".

"Ми говорили про те, щоб бути сильними, сміливими і робити те, чого не роблять інші люди. Ми хотіли бути "винятковими".

"Психологічна бігова доріжка"

Врешті-решт, коли Ембер звернулася до психіатра, вона зрозуміла, що проблему треба шукати не в її тілі, а у голові.

За словами д-ра Неріни Рамлахан, яка спеціалізується на розладах сну, фізичні симптоми вигорання є поширеним попереджувальним "дзвіночком".

"Я бачила, із цим стикалася - і бачу таке дедалі більше", - розповіла вона BBC News.

За її словами, засилля технологій, інформації та моніторів змушує нас постійно тримати все в голові.

"Якби ми приділяли більше уваги тому, що відбувається в організмі, і сходили з цієї психологічної бігової доріжки, ми б помітили маленькі проблеми, ранні попереджувальні сигнали задовго до того, як вони стануть величезними, гучними криками про допомогу", - каже вона.

Д-р Рамлахан радить відпочивати від екранів, хоча б ненадовго, якомога частіше - по дорозі на роботу, у ванній кімнаті, на обіді, не користуватись телефоном у спальні вночі, споживати здорову їжу та лягати спати у прийнятний час.

"Такі дрібниці можуть дати старт змінам, які ви зможете побачити вже за 7-10 днів", - каже вона.

Спіраль вигорання доктора Рамлахан

Крок 1: Постійне відчуття тиску і тривоги; відчуття занадто великої кількості робити; ви прокидаєтесь із відчуттям дискомфорту, починаєте день з кави та телефону.

Крок 2: Ви перестаєте робити перерви протягом дня; починаєте працювати довше, берете роботу додому; починаєте працювати у вихідні, жертвуєте часом із родиною; працюєте навіть у туалеті.

Крок 3: З'являються фізичні симптоми: це можуть бути головні болі та мігрені, синдром подразненого кишківника, постійні застуди та герпес, болі в тілі.

Крок 4: Ваш стан поки що не впливає на вашу роботу, але ви можете поводитись більш хаотично, нетерпляче, більше сперечатися з колегами, стаєте більш дратівливими, може робити більше помилок або ставати ірраціональними перфекціоністами; ви не можете нікому передати роботу; у вас можуть початися дуже серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми зі спиною, шиєю та плечима.

Крок 5: На вас можуть почати скаржитись клієнти; тоді у вас починається серйозне вигорання, тривожність, депресія, серйозні проблеми зі здоров'ям, і саме тоді вас можуть відсторонити від роботи.

Ембер одужала і повернулася до роботи.

Вона почала займатися психічним здоров'ям, колеги почали відверто з нею розмовляти: батько, який не міг говорити про своїх дітей в офісі, бо боявся, що це відволікає увагу; жінка, шлюб якої був на межі розпаду, бо вона проводила мало часу з чоловіком; інші люди, які почувалися недобре і хвилювався, що вони просто "недостатньо сильні".

Але коли вона запропонувала внесення змін у компанії на вищому рівні, вона зустріла неоднозначну відповідь.

З одного боку, керівники дбали про працівників, але з іншого - вони вважали, що її досвід є рідкісним, і більшість людей "треба сильніше підштовхнути", щоб вони виконали роботу.

Психічний фітнес

Технології можуть бути частиною проблеми "режиму постійної активності", але підприємиця Яна Доулінг вважає, що вона також може допомогти з її вирішенням.

Серйозна криза психічного здоров'я надихнула її на створення додатку, який дозволяє стежити за психічним здоров'ям так само, як ви стежите за раціоном, вагою чи тренуваннями, а також шукати зв'язки - наприклад, між рівнем тривожності та сном, або споживанням кофеїну та стресом на роботі.

Копирайт изображения Daniel Gardiner/Twisty Images Image caption Яна Доулінг хоче, щоб люди стежили за свої психічним здоров'ям за допомогою мобільного додатку

Додаток MyArkeo залучив 1,2 млн доларів інвестицій.

"Ми хочемо змінити те, що люди вкладають у поняття "бути у формі", включити у нього також психічне здоров'я", - каже вона.

Цільова аудиторія додатку - насамперед професіонали від 25 до 40 років.

На запитання MyArkeo можна відповідати лише раз на день, щоб уникнути додаткової тривожності та зайвого часу біля екрану.

"Це не діагностичний інструмент. І це не засіб лікування", - каже пані Доулінг.

"Ми створили інструмент відстеження ефективності, щоб допомогти людям покращити їхнє життя та психічне здоров'я".

Ембер пішла з компанії, у якій працювала, купила будинок, вийшла заміж, пробігла марафон і створила власну компанію Balpro - з місією "допомогти бізнесу збалансувати агресивну націленість на прибутки із добробутом працівників".

"Я вважала, що бути "винятковим" - це мати ідеальну презентацію у PowerPoint, чи укласти необхідну угоду, чи досягти високих результатів у тренінгу", - каже вона.

"А тепер я усвідомлюю, що винятковим є закінчити роботу вчасно і повечеряти з дітьми, чи допомогти другу, який цього потребує. Бути винятковим - встати і сказати: "Агов, мені потрібна допомога".

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