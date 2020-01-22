Копирайт изображения УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у середу поїде до Єрусалима для участі у Світовому форумі Голокосту, де будуть близько чотирьох десятків світових лідерів.

На цей же захід раніше відмовився поїхати польський президент Анджей Дуда, але там виступить російський - Володимир Путін.

Лідер Польщі скасував вже запланований візит через те, що організатори заходу не погодилися надати йому право виступити.

Зате точно виступить на форумі, організованому з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Аушвіці, Володимир Путін.

Що стосується Зеленського, то його рішення таки поїхати і взяти участь у цьому заході сприймається в Україні неоднозначно: партія "Європейська солідарність" в особі колишнього керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича вже заявила, що українському президентові відвели роль "мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився".

Сам Зеленський каже: важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту.

Польсько-російське протистояння

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Польщі відмовився їхати до Ізраїлю

Світовий форум Голокосту пройде 23 січня у меморіалі Яд Вашем в Єрусалимі, він буде присвячений до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц. Участь у форумі підтвердили президенти Росії, Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Фінляндії, Чехії та інших країн.

Разом з тим, на початку січня стало відомо, що свою участь у заході офіційно скасовує президент Польщі Анджей Дуда.

Його заява пролунала на тлі загострення заочної польсько-російської суперечки щодо ролі обох держав у початку Другої світової війни.

Наприкінці грудня минулого року Володимир Путін на щорічній прес-конференції розкритикував резолюцію Європарламенту "Про важливість збереження історичної пам'яті для майбутнього Європи", яка нагадувала про жертви сталінізму, нацизму та інших тоталітарних режимів.

А згодом очільник Кремля взагалі звинуватив передвоєнну Польщу у співпраці з Адольфом Гітлером.

У відповідь польський прем'єр Матеуш Моравецький нагадав про тісні стосунки Радянського Союзу та Третього рейху й закликав Володимира Путіна "не плутати катів та жертв".

Отож, ще в останні дні минулого року в Польщі розпочалася дискусія про те, як саме Варшава має реагувати на запрошення свого лідера на Світовий форум Голокосту. За програмою заходу, Володимир Путін мав стати одним з небагатьох промовців, натомість у Анджея Дуди можливості виступити не було б.

Спочатку польська влада дипломатичними каналами звернулася до ізраїльської сторони з проханням таки надати Дуді можливість висловитися, однак організатори форуму не пішли назустріч полякам.

Тож на початку січня Анджей Дуда заявив, що скасовує свій візит.

"Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди і в таку велику річницю там мають виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі, особливо у нинішній ситуації, коли з боку Росії, особливо з вуст президента Росії Володимира Путіна, на адресу Польщі звучать звинувачення, які повністю суперечать історичній правді та намагаються принизити нас як суспільство й фальсифікувати історію", - пояснив президент Польщі.

У підсумку Польщу на форумі в Єрусалимі представлятиме її посол в Ізраїлі.

Image caption Аушвіц

А головним майданчиком відзначення річниці звільнення концтабору Аушвіц у Варшаві назвали польське місто Освенцім, де і був розташований табір смерті. Тут урочистості, для участі в яких запросили, зокрема, президента Ізраїлю, відбудуться 27 січня. Росію, як, до речі, й Україну, там представлятимуть їхні посли.

Разом з тим, за даними польських ЗМІ, канцелярія президента Дуди ініціювала створення спеціального кризового штабу, до складу якого увійдуть історики та піарники.

У Варшаві не виключають, що під час виступу на форумі в Єрусалимі Володимир Путін може вчергове звинуватити Польщу у розпалюванні Другої світової війни та у співучасті в Голокості, тож цей штаб повинен буде в оперативному режимі реагувати на подібні заяви російського лідера.

Крім того, повідомляють варшавські медіа, цього тижня у низці світових ЗМІ мають вийти промо-матеріали, які повинні будуть розповісти міжнародній аудиторії польську версію подій, що відбувалися в Європі у середині минулого століття.

Їхати чи не їхати

Копирайт изображения Офіс президента України

Демарш польського президента став причиною внутрішньополітичної дискусії і в Україні.

Офіс президента Зеленського до останнього не підтверджував його участі у цьому заході.

Тим часом київські спостерігачі обговорювали доцільність візиту українського президента до Єрусалима.

Одні, як-от журналіст Айдер Муждабаєв, вважали, що на "бенефіс Путіна" Зеленському їхати не варто, або й взагалі вказували на те, що Україна мала б солідаризуватися з Польщею - однією зі своїх найближчих союзниць у західному світі.

Інші - наприклад, колишній депутат Борислав Береза, - наполягали, що брати участь у форумі потрібно, навіть без вимог на кшталт надання українському президентові слова.

Зрештою, лише в опублікованому минулого тижня інтерв'ю Зеленського газеті The Times of Israel той визнав: до Ізраїля він поїде.

Зі слів українського лідера, який у цьому інтерв'ю детально розповів про своє єврейське коріння, випливало, що він, як і його польський колега, був би зовсім не проти стати спікером цього заходу.

"Статистична інформація, яка у нас є, показує, що кожен четвертий єврей, який загинув під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Тому, я думаю, було б справедливо, якби президент України виступив з промовою [на форумі в Єрусалимі]. Я знаю, що ізраїльська сторона має інший формат; нас не запросили виступати. Але я в будь-якому разі буду на цій церемонії", - сказав він.

Рішення Зеленського взяти участь в єрусалимському форумі розкритикували у партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Йому (Зеленському. - Ред.) там навіть слова не дадуть… Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, що разом з Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився… Що далі? Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолею Леніна російську армію?", - запитав у Facebook Володимир В'ятрович.

Цілі Путіна та Нетаньяху

Копирайт изображения AFP

Російський лідер Володимир Путін офіційно підтвердив свою участь у єрусалимському форумі навіть пізніше за Зеленського - у вівторок зранку.

Для нього тема Другої світової є надзвичайно важливою: Путін оголосив 2020 рік у Росії "роком пам'яті й слави на честь 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні".

Президент Росії пробуде в Ізраїлі лише день. Крім виступу на Світовому форумі Голокосту він візьме участь у відкритті пам'ятника жертвам блокади Ленінграда в Єрусалимі.

Втім, спорудження бронзового монумента подобається в Ізраїлі не всім.

150 активістів, включно з членами родин блокадників, які нині мешкають в Ізраїлі, написали меру Єрусалима листа, у якому виступили проти встановлення пам'ятника, назвавши його "російським проєктом, який служить просуванню інтересів президента Володимира Путіна".

"Ми вважаємо, що співпраця з таким режимом і взагалі просування політичних інтересів іноземного режиму в нашій столиці, повинне мати межі. Для тих, хто забув, що таке радянський режим, арешт та жахливий вирок Наамі Іссахар мають послужити тривожним нагадуванням", - йдеться у листі.

Справа Наами Іссахар - ще одна, радше неформальна, причина, через яку до візиту Володимира Путіна прикована увага ізраїльтян.

26-річну громадянку Ізраїлю затримали у квітні минулого року в московському аеропорту "Шереметьєво", де вона робила пересадку на рейс до Тель-Авіва з Делі. У транзитній зоні летовища в неї знайшли майже 10 грамів гашишу, й у жовтні минулого року засудили до 7,5 років позбавлення волі за зберігання та контрабанду наркотиків.

Впливові ізраїльські ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху особисто намагався вплинути на розгляд справи Наами Іссахар.

Родина дівчини тим часом впевнена, що та стала дипломатичною заручницею Росії: нібито, утримуючи її, Росія намагається домогтися видачі з Ізраїля свого громадянина Олексія Буркова, якого кілька років тому затримали за підозрою у крадіжці кількох мільйонів доларів з кредитних карток громадян США.

Газета Jerusalem Post стверджувала, що Росія пропонувала Ізраїлю обмін: Ассахар на Буркова, однак Ізраїль таки екстрадував росіянина до США.

Напередодні візиту Путіна до Єрусалима джерела російської газети "Коммерсант" повідомили, що той помилує Нааму Іссахар "з гуманітарних міркувань".

Крім того, підозрюють експерти, в ході візиту до Єрусалима Путін може обговорити з Нетаньяху майбутнє Сирії та ядерну програму Ірану.

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Щоправда, не дуже зрозуміло, чи найкращим співрозмовником для російського лідера у нинішній ситуації може бути ізраїльський прем'єр: невдовзі на Ізраїль чекають вже треті за останній рік загальні вибори - попередні рази ані у Нетаньяху, ані у лідера опозиції Бені Ганца сформувати уряд не виходило.

Самому ж ізраїльському прем'єру висунули звинувачення в корупції, шахрайстві та зловживанні довірою: за словами генпрокурора цієї країни, він начебто приймав дорогі подарунки від впливових бізнесменів. Сам Нетаньяху заперечив звинувачення та звернувся до парламенту з проханням надати йому імунітет від кримінального переслідування.

У будь-якому разі, ймовірне звільнення Наами Іссахар, переговори з Володимиром Путіним та сам факт прийому такого представницького заходу як єрусалимський форум дозволять Беньяміну Нетаньяху здобути бали на внутрішньополітичній арені, підкресливши свій статус у світі.

"Для нього це гра на внутрішню [аудиторію]. Невипадково у свою минулу виборчу кампанію він використовував факт гарних стосунків з президентом Росії, показував виборцеві, що розмовляє однією мовою і з Путіним, і з Трампом", - пояснює ВВС ізраїльський політтехнолог Марк Новіков.

Що ж буде робити в Ізраїлі український президент, окрім участі у вже згаданій конференції, поки невідомо. Пресслужба Володимира Зеленського видала напередодні скупе повідомлення, в якому лише проанонсувала переговори з керівництвом країни та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

На запитання BBC News Україна, чи може там відбутися зустріч президентів України та Росії, в Офісі президента так і не відповіли.

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