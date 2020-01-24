Що робити, якщо картку з'їв банкомат?

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Банківські картки нині є чи не в кожному гаманці українця. Ситуація, коли банкомат не віддає картку, може трапитися з будь-ким.

ВВС News Україна зібрала поради банків і тих, хто мав такий негативний досвід в Україні і за кордоном.

Що робити у перші хвилини

Перш за все, не треба панікувати. З вашими грішми нічого не станеться, якщо діяти правильно, адже гроші знаходяться не на картці, а на рахунку.

Банкомати "з'їдають" картки з різних причин, тому спочатку треба зробити кілька маніпуляцій безпосередньо біля нього.

Банкомат міг "зависнути" через технічні проблеми, або на картці були пошкодження. Ви ввели неправильний пін-код більш як три рази (у деяких банках - 5 разів), або ж скористалися простроченою карткою.

У деяких банкоматів також є обмеження щодо тривалості кожної кроку, зробленого у банкоматі. Наприклад, дії на клавіатурі без перерв - не довше 30-40 секунд, забрати картку після завершення операції - не довше ніж через 60 секунд. Якщо цього не зробити, банкомат її сховає у цілях безпеки.

Окрім того, картка може не повертатися із картриджа через дії шахраїв, які могли туди вставити сторонні предмети саме для того, щоби ви там залишили картку.

Головне - не відходьте від банкомата, поки не зробите певних маніпуляцій для того, щоб спробувати повернути картку самостійно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кілька карток - завжди краще, ніж одна, кажуть фахівці

Якщо в цей момент ви виявили якісь незвичні речі на банкоматі, наприклад, як виглядає картрідер, клавіатура, одразу ж картку треба заблокувати. (Про це - далі).

Але якщо банкомат виглядає, як завжди, спробуйте почекати кілька хвилин. Досить часто банкомат, який завис, може сам "відвиснути".

Далі варто натиснути кнопку "Скасування" (або "Cancel"). Не тисніть багато разів, це може лише зашкодити. Почекайте кілька хвилин. Якщо нічого не відбувається, картку треба заблокувати.

Фахівці радять у випадку, якщо банкомат розташований у приміщенні банку, одразу ж звернутися до співробітника фінустанови, які пояснять, що робити, і, не виключено, дістануть картку.

Бувають ситуації, коли банкомат не дав ані грошей, ані картки. Цю проблему вам слід буде вирішувати з банком, написавши заяву. З'ясування ситуації може тривати довше, аніж вам би хотілося, оскільки інкасатори мають звірити кошти у банкоматі.

Як заблокувати картку

Треба додзвонитися у свій банк, тобто той, який видав вам картку. Якщо ви знімали гроші в банкоматі свого ж банку, то номери телефонів можна знайти на банкоматі.

Або ж, можливо, ви маєте у контактах свого телефона номери кол-центрів чи "гарячих ліній" банків, в яких ви обслуговуєтеся. Крайній випадок - знайдіть ці телефони через пошук в Інтернеті.

Мати такі телефони не зайве за будь-яких умов, адже у потрібний момент на банкоматі він може бути затертий.

Зазвичай, з'єднання з оператором може не відбутися одразу, але за цієї ситуації все одно краще чекати саме розмови зі співробітником банку, щоби пояснити ситуацію, в якій ви опинилися, і діяти, відповідно до наданих рекомендацій. Хоча багато банків скеровують клієнтів до "роботів", які підказують, як можна заблокувати картку.

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У розмові із оператором ви маєте бути готові відповісти не лише на звичні запитання про те, хто ви, але й на "секретні", які вам ставили у банку, коли ви оформлювали картку. Таким паролем найчастіше є дівоче прізвище матері.

Вас також запитають місце, де знаходиться банкомат. Якщо ви знаєте номер картки, коли вона видана чи термін її дії - ця інформація також є важливою, проте ви можете це не пам'ятати.

Банк може відстежити, які операції з карткою ви робили. Можуть також запитати, які платежі ви здійснювали перед тим, як банкомат "ковтнув" картку.

Оператори банку, швидше за все, запропонують блокування картки у цілях безпеки. До того ж, багато банків останнім часом взагалі відмовилися від послуги повернення карт і просто видають нові. Вашу ж картку, що залишилася в банкоматі, знищать, коли дістануть.

Що робити після того, як картка заблокована

Оператор банку вам має повідомити ваші подальші дії.

Багато банків пропонують отримати тимчасову картку. Швидше за все, вже впродовж кількох годин після цієї розмови ви можете йти у відділення, яке вам назвуть. Деякі банки запитують, яке відділення найзручніше для вас.

Тимчасова картка - неіменна, але прив'язана до вашого рахунку. У відділенні після заповнення документів вам скажуть, коли ви можете забрати постійну картку із вашим іменем. І порадять зробити кілька карток для різних платіжних систем.

Фахівці радять це робити, оскільки тоді у разі втрати однієї картки, яку ви заблокуєте, зможете користуватися іншими. Ще радять тримати гроші на різних рахунках, тоді із заблокованої картки можна переказати гроші на них.

Якщо картку забрав банкомат в іншій країні

Ця ситуація неприємніша. До неї варто бути готовими ще до того, як ви опинитеся за кордоном.

По-перше, варто мати кілька карток. Навіть якщо одна з них опиниться в банкоматі, ви можете користуватися іншою, або ж перекинути гроші із втраченої картки на іншу через інтернет, попередньо розблокувавши її.

Але перш ніж визволяти свою картку, треба діяти так само, як би ви діяли в Україні: дзвонити у свій банк, розповісти про ситуацію і заблокувати картку. Фахівці банку підкажуть, що робити далі.

Якщо за кордоном ви перебуватимете тривалий час, банки можуть емітувати і доставити нову картку в країну, де ви перебуваєте.

Ті, у кого вже є подібний досвід, кажуть, що після блокування картки одразу ж треба йти у відділення банку, чиїм банкоматом ви скористалися. Звісно, можуть бути проблеми у комунікації, але співробітники банку, як правило, швидко допомагають дістати картку і, перевіривши ваш паспорт, віддадуть її. Звісно, якщо ви користувалися карткою, виданою на ваше ім'я.

Хоча, знімати гроші за кордоном з українського банку вкрай невигідно - великі комісійні. Тому краще все ж таки мати валюту, куплену в Україні.

У статті були використано інформацію ПриватБанку, Райффайзен Банк Аваль,, Національного банку України.

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