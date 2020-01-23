Копирайт изображения UNIAN Image caption Давид Арахамія каже, що всі проблеми через труднощі з перекладом

Заява керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у Давосі викликала справжню бурю емоцій в українських користувачів соціальних мереж.

Під час виступу в Давосі ввечері 22 січня пан Арахамія заявив, що Україна має відмовитись від гармонізації українського законодавства з ЄС та створювати власні "правила гри".

Ці слова Давида Арахамії передала державна агенція "Укрінформ", а далі їх підхопила більшість українських ЗМІ.

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", - процитувала Арахамію агенція.

За його словами, Україна повинна створити унікальні правила, і саме "заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відмова підписати Угоду про Асоціацію з ЄС стала поштовхом для початку Євромайдану

"Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Як вказують журналісти, Арахамія наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання "конкурентної переваги".

"Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - підсумував він.

Євроінтеграція скасовується?

Ці слова одного з керівників партії влади збурили багатьох українців, адже гармонізація законодавства України та ЄС є однією з головних положень Угоди про Асоціацію.

Багато хто почав нагадувати, що відмова підписати Угоду про Асоціацію Віктором Януковичем стала поштовхом для початку Євромайдану.

"Ця заява має бути спростована негайно! На найвищому можливому рівні! Не тому їх у Трускавці вчили, ой не тому…", - написав у Facebook редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Директор "Інституту світової політики" Віктор Шлінчак одразу ж поцікавився "чи означає це відмову від Угоди про Асоціацію з ЄС, яка передбачає внесення змін до законодавства?"

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко написав, що заяви чиновників про відмову від євроінтеграції є прямим порушенням Конституції.

"Це є зрадою тих, хто віддав життя на Майдані та на Донбасі за європейське майбутнє України", - написав Юрій Луценко.

Інші відомі люди почали виправдовувати слова пана Арахамії.

Зокрема, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у коментарях до посту Михайла Голуба вказав, що Арахамія все сказав правильно.

"А в чому він не правий? Чи ти хочеш, щоб українські фермери викидали огірки, які за своїм розміром чи кутом викривлення не відповідали регламентам ЄС", - написав пан Лещенко.

На що пан Голуб відповідав, що такі ж аргументи були в колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова до втечі до Росії.

Виправдання Арахамії та влади

Дуже швидко пояснити заяву лідера фракції "Слуги народу" взявся віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

"Загальне правило таке - Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - написав пан Кулеба.

Хоча він зауважив, що Україна має адаптувати своє законодавство до права ЄС розумно, з вигодою для себе.

"Продумано, обережно ставитися до тих норм, що становлять виклик для української економічної реальності, в якій треба відроджувати промисловість та створювати порівняльні переваги для ведення бізнесу. Але такі норми - рідкісні винятки з правил", - додав він.

Чиновник сказав, що говорив з цього приводу з Арахамією. "Він тієї ж думки. Все інше - фігура мовлення".

Невдовзі спробував пояснити свої слова і сам Давид Арахамія.

Він наполягає, що підтримує Угоду про Асоціацію з ЄС та інтеграцію з європейськими сусідами.

Але, за його словами, інтереси України мають бути пріоритетом.

"Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі в своєму виступі. Україна має відстоювати свої інтереси, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше - lost in translation", - написав пан Арахамія.

Натякаючи, що це журналісти неправильно переклали його слова, адже він виголошував промову англійською.

Хоча агенція "Укрінформ" до ранку не змінила свою новину і не відреагувала на звинувачення в неправильному перекладі.

Арахамія обіцяв надати запис виступу в оригіналі, який би підтвердив його слова, але цього ще не зробив.

Хоча його слова не прояснили питання, чи буде монобільшість "Слуги народу" і далі в парламенті гармонізувати законодавство України та ЄС.

Після цього пан Сидоренко в коментарях до допису Арахамії ще раз уточнив, то чи буде Україна гармонізувати власне законодавство з ЄС, адже пост політика ясності не додав.

"Чекаю від нього іншої "фігури мовлення". З визнанням помилки. Звична фігура "журналісти перебрехали" - не варіант", - написав пан Сидоренко під постом Дмитра Кулеби.

Пан Кулеба на помилку журналістів цю ситуацію не списував, але його посилання на "фігуру мовлення" також не сподобалось журналістам.

Колишня торгова представниця України, а нині незалежний експерт Наталя Микольска порадила українським чиновникам пройти тренінги зі спілкуванням з медіа та євроінтеграції й міжнародної торгівлі.

"Як на мене, слова David Braun (профіль Давида Арахамії в Facebook) щодо євроінтеграції вирвані з контексту дискусії щодо інвестиційних стимулів і змагання держав із залучення інвесторів. Проте він політик і має розуміти вагу кожного свого слова", - написала пані Микольська.

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