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Копирайт изображения Герда VIII Image caption Загалом у Маріуполі за два роки приспали дві тисячі собак. Діку (на фото) пощастило: собака все життя прожив на металургійному заводі, його виловили і хотіли приспати, але один з металургів врятував його від смерті, забравши додому

У Маріуполі - тисячі безпритульних собак. Замість того, щоб їх стерилізувати і відпускати, у місті їх вбивають.

"Там пітбуль… він вже третій день кров'ю стікає... іншому крапельниці треба робити, вони помирають... дайте, ми їх заберемо, будь ласка!"

З такими словами волонтерки Ольга Муравйова і Ольга Даниленко звертаються до міського комунального підприємства, яке опікується тваринами.

Підприємство має назву "Щасливі тварини". Але, за повідомленнями зоозахисників, тварини там зовсім не щасливі - вони стікають кров'ю.

Під воротами КП "Щасливі тварини", що впритул прилягає до гігантського металургійного комбінату, зібралися активісти і журналісти, обурені тим, що відбувається тут з тваринами.

Двоє напівмертвих на вигляд пітбультер'єрів сиділи в клітках ангара. Виводити їх звідти працівники КП боялася, собаки потрапили сюди із приписом - зоологічна агресія.

"Ну, як я туди попхаюсь? Ловці на визові наразі, собак я боюся, я з ними не знайома! А вас не пущу, бо ще покусають… Кінолог, кажете, може допомогти? Він їх і вивезти може? То нам терміново потрібен кінолог", - говорить Олена Швидка, директорка КП "Щасливі тварини".

Копирайт изображения Фото зоозахисників Image caption Один зі знесилених пітбулів, в якого з'явилися господарі, що забрали собаку в Бердянськ

Але собак вдалося вивести за допомогою жмені собачого корму.

Буквально на руках колись агресивних та активних, а зараз знесилених тварин завантажили в автівки та повезли до інших господарів. Один тепер живе у Києві, інший - у Бердянську. Але не всім мешканцям "Щасливих тварин" так пощастило.

"Знов ви зі своїми собаками?"

Посади кінолога, який і мав фахово оцінювати агресію тварин у КП немає з першого дня роботи.

При тому, що "Щасливі тварини" в Маріуполі - єдине державне (і не державне теж) підприємство, яке має вирішувати проблеми з безпритульними тваринами у півмільйонному місті.

Восени з КП пішли ветеринар та директор. Причини, які вони вказують публічно, це хронічна нестача фінансування. Грошей не вистачало ані на реконструкцію будівлі, ані на облаштування території.

Колишні працівники кажуть, що навіть лампочки, іноді доводилося купувати за свої гроші, адже два мільйони, та всього лише п'ять робітників, для такого підприємства - катастрофічно мало. Грошей на додаткові посади також не виділяли.

На сесіях міськради депутатів, причетних до створення КП "Щасливі тварини" (партія "Сила Людей") просто висміювала присутня більшість (партія "Опоблок"). Знайти підтримку було майже неможливо. Про це кажуть самі депутати та місцеві журналісти, які бували на сесіях.

"Присутня так звана більшість нас завжди висміювала та іронізувала. Ви можете передивитися записи сесій, там все видно: "Знов ви зі своїми собаками?"- це була звичайна відмовка", - розповідає Ганна Зайцева, колишня депутатка міськради, одна з ініціаторів створення КП "Щасливі тварини".

Договори на вбивство

Підприємство "Щасливі тварини" кожен рік укладає з містом угоди на "вилов тварин без повернення", тобто — на присипляння.

Копирайт изображения Юлія Гаркуша Image caption Таким є життя собак в ізоляторі

Основна частина собак, що підлягала евтаназії, це ті, яких зловили на території металургійних комбінатів та інших КП міста. Також це собаки, яких за дзвінком "здають" незадоволені мешканці міста.

Окрім цього, це цуценята, яких десятками підкидають під ворота КП маріупольці.

І якщо третій пункт - вимушений, адже цуциків за світовою практикою присипляють одразу після потрапляння до закладу, то перші два, на думку активістів, суперечать принципам гуманності та принципу стерилізації бездомних тварин.

Договори "на вбивство" з КП укладає не лише металургійний комбінат, а і "Маріупольтепломережа", міськводоканал, ринки. А підібрані на вулицях через скарги містян тварини не проходять жодного обстеження на агресію.

Кількість евтаназій у Маріуполі з 2017 року, коли створили КП:

2018 рік - 874 собаки,

2019 рік - 1217 собак (минулого року був спалах сказу в місті).

Якщо порівняти ці цифри зі Львовом, Дніпром чи Кривим Рогом, різниця буде разючою - там нулі. Наприклад, адміністрація львівського КП "Лев", так пояснює нульові показники евтаназії:

"Усіх старих тварин ми обов'язково прилаштовуємо у нові родини, хворих лікуємо і обов'язково прилаштовуємо, а агресивних добре забирають на охорону. Агресивних, поведінка яких не підлягає корекції, даємо шанс забрати зоозахисникам-волонтерам на довічне утримання у вольєрі. Слава Богу, у 2018 році не було тварин на останній стадії раку чи з іншими стражданнями, які могла б припинити лише евтаназія."

Щоправда, маріупольські активісти визнають, що вже зараз ситуація у їхньому місті з чотирма тисячами бездомних собак дуже відрізняється від Львова, де їх близько двох сотень.

"Порівняйте матеріально-технічну базу, розмір фінансування та кількість ветеринарного персоналу. Це раз. По-друге, нас ніколи не слухали, коли ми говорили, що суспільство не готове до таких знань і потрібно ці цифри приховувати", - каже маріупольська ветеринарка Галина Лєкунова. У Львові діє програма ВСВ - вилов-стерилізація-випуск тварин.

Пекло для тварин?

У 2016 році у Маріуполі ухвалили документ, за яким методом регуляції чисельності безпритульних собак також визнали ВСВ, тобто "вилов-стерилізація-випуск". А у 2017 році створили КП "Щасливі тварини", яке має працювати за цим документом.

Але в реальності собак і далі вбивають.

У договорах, які КП укладає з міськими підприємствами, є лише витрати на вилов, евтаназію та бензин.

Наприклад, вівчарку-велетня з фото, на прізвисько Дік, виловили на металургійному заводі, де він прожив усе своє життя поряд з металургами. За технікою безпеки, собаки не можуть бути на території заводу, тож Діка мали приспати.

Але йому пощастило, про Діка написали зоозахисники, відгукнувся один з металургів і забрав тварину, врятувавши від смерті.

Колишня ветлікарка КП Галина Лєкунова зізнається, що вони з колегами не уявляли, як багато бездомних тварин на вулицях Маріуполя, коли пішли працювати на підприємство. І не уявляли, наскільки містяни прагнуть позбутися "непотрібних тварин":

"Ми навіть не уявляли, що зіткнемося з такою кількістю скарг від населення з вимогою негайно прибрати собак у них з дворів".

"Жахливо, коли ми випустили собак з кліпсами, а потім догхантери кліпсами цими на форумах хвалилися, або наша машина приїжджає через пару тижнів за трупами цих же собак, вже дбайливо отруєних добрими жителями нашого міста", - розповідає Галина Лєкунова.

Підтверджує слова ветеринарки і нова директорка КП "Щасливі тварини" Олена Швидка. Вона показує журналістам зафіксовані дзвінки, а цуценят приносять десятками.

Копирайт изображения Юлія Гаркуша Image caption Цуциків приносять десятками

Власне, нинішній скандал спалахнув у Маріуполі після того, як змінився директор КП. Як виявилося, комунальне підприємство, яке мало б забезпечувати гуманне ставлення до безхатніх тварин, не виконує свою роботу.

За свідченнями однієї з доглядальниць за собаками Марти М., попереднє керівництво звітуючи про кожну тварину, пояснювало, чому її слід приспати.

З новим керівництвом це правило не працює. Як говорить нинішня директорка Олена Швидка, на підприємстві досі немає постійного ветлікаря, фельдшера, ніколи не було кінолога та працівника з прилаштування собак, звільнилася і доглядальниця за тваринами.

Собаки зараз живуть у жахливих умовах: клітки з дерев'яними підлогами, які неможливо прибрати, антисанітарія.

Евтаназію собак останні місяці проводили не в операційній, а просто на підлозі темного ангара, на очах у інших тварин.

Охочих працювати в таких умовах небагато.

"Ще одного собаку оперували два рази!" - розповідає колишня робітниця з догляду за тваринами Марта М. У одній із кліток справді сидить невеликий чорно-білий песик зі швами на боці.

Його кастрували попередні ветеринари і випустили. Нові співробітники спіймали ще раз і спробували його стерилізувати, бо не зрозуміли, що це пес: тварині зробили ще одну операцію в пошуках матки.

"Замацана вітрина" Донбасу

У місцевих ЗМІ Маріуполь іноді називають "вітриною Донбасу" - масштабні реконструкції парків та зон відпочинку, тротуарів та доріг, оновлені муніципальні установи.

"Місія Маріуполя - стати вітриною відновленого українського Донбасу", - говорив у своїх інтерв'ю Вадим Бойченко, міський голова.

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Місія Маріуполя - стати вітриною відновленого українського Донбасу", - каже у своїх інтерв'ю мер Маріуполя Вадим Бойченко

Але до КП, яке опікується безпритульними тваринами, черга за три роки так і не дійшла.

Той факт, що собак в Маріуполі присипляють сотнями, не приховували, але і не говорили відкрито. Цим ніхто особливо і не цікавився, допоки цю проблему не почали виносити у публічний простір працівники, які звільнилися восени.

Громада міста, волонтери та зоозахисники вирішили взяти КП під контроль і слідкувати за кожним собакою, щоб тварин не вбивали не за медичними показами. А це лише дві причини: смертельна хвороба або агресивність, яка не підлягає коригуванню.

Крім того, з керівництвом міста та КП домовилися реанімувати мобільну операційну. Тут ситуація теж дійшла до абсурду: пересувну стерилізаційну станцію за гроші Нідерландів купили ще на початку 2018 року.

Лише за день вона могла оперувати 10-15 тварин. Для цього потрібні пакети для стерилізації. 200 пакетів одразу зі станцією Україні подарували. Після того, як вони закінчилися, спецавтомобіль просто не використовували.

Місцеві зоозахисники кажуть, що необхідно стерилізувати 70% відловлених тварин, інакше їхня популяція швидко відновиться.

Волонтерка Вікторія Морева пояснює, що таким чином кожен рік собак ставатиме на тисячу більше.

За підрахунками спеціалістів UA:animals, в Маріуполі і так уже близько 4 тисяч собак: "Це закон природи та закон приросту популяції. Якщо різко зменшувати популяцію тварин їх активними вбивствами, тоді вони різко починають розмножуватися, і закон самозбереження нам не зупинити, не можна вбивати та отримувати результати".

На цей рік бюджет КП "Щасливі тварини" збільшили вдвічі, тепер кошторис складає 4 млн грн.

Крім того, за проєктом реконструкції, який розробляла ще попередня адміністрація, виділили 2 млн грн. Але повна вартість реконструкції складає 30 млн грн, тож швидко осучаснити "Щасливих тварин" вийде не скоро.

Міська влада на діалог з активістами іде, але каже, що потрібна допомога усіх зацікавлених маріупольців. Стають регулярними зустрічі мерії з зоозахисниками: чергова призначена на 27 січня.

Утім, необхідно ще переконати керівництво металургійних комбінатів переглянути договори на вбивство собак. З цим теж мають допомогти місцеві волонтери. Вони допомагають шукати кінолога, ветеринара та інших працівників. І як робили всі ці роки - просто рятують тварин у Маріуполі.

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