"Я змінюю Україну": як уповільнити старість і подовжити життя?

Чи можна створити засіб, який працюватиме як міфічний "еліксир молодості"?

Чарівну пігулку навряд чи винайдуть, а от уповільнити старість і подовжити життя - реально.

Український вчений Олександр Коляда продовжує пошук цього.

Він думає, що науковий "прорив" станеться вже в найближчі десятиліття.

Олександр та його колеги досліджують різні фактори, які впливають на тривалість життя.

Наприклад, яку підказку на шляху до розгадки однієї з найбільших таємниць природи можуть дати кажани?

Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість питання "Що робити?" - беруть і роблять.

Роблячи улюблену справу, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали: Альбій Шудря, Олександр Попенко.

Керівник проекту: Ілона Виноградова.

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