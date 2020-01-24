Лідер американських неонацистів керує ними з Росії

Копирайт изображения Соцмережі Image caption Рінальдо Наццаро зараз живе в Росії

46-річний американець Ріналдо Наззаро - досвідчений неонацист. 2018 року Наззаро створив The Base ("Основа") - одне з найнебезпечніших воєнізованих угруповань, що діяли до недавнього часу в США. Приблизно тоді ж Наззаро зі своєю дружиною, громадянкою Росії, переїхав з Нью-Йорка до Санкт-Петербурга.

Для пропаганди The Base в інтернеті він обрав псевдо "Норман Спір" і "Роман Вульф".

The Base наразі щільно займається ФБР: семеро її ймовірних учасників заарештовані. Їх звинувачують у різних злочинах, зокрема у змові з метою вбивства.

Як з'ясувала ВВС, зараз Ріналдо Наззаро керує неонацистським угрупованням з Росії.

Військові навчання

ФБР описує The Base як "расово вмотивовану насильницьку екстремістську групу", яка "прагне повалити уряд США, спровокувати расову війну і заснувати етнодержаву для білої раси".

Копирайт изображения Пропагандистське фото Image caption Члени The Base позували для пропагандистських фото

The Base набирала учасників через інтернет. Вони спілкувалися у захищених месенджерах, потім збиралися на військових зборах.

Встановити особу лідера тривалий час не могли.

Однак фото та відеозаписи Ріналдо Наззаро, зроблені протягом кількох років як у США, так і в Росії, містять людину, яку вважають засновником The Base.

Раніше він використовував свої фото для реклами угруповання в інтернеті.

2019-го Наззаро відвідав щорічну безпекову виставку в Москві. Вона "демонструє результати державної політики та досягнень у сфері безпеки країни".

Життя в Росії

На одному з публічних відео родина Наззаро їде у російському потязі Санкт-Петербург - Чебоксари. Ріналдо Наззаро одягнений у чорну футболку із зображенням Володимира Путіна і написом англійською Russia, absolute power ("Росія, абсолютна влада").

2018 року дружина Наззаро придбала квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Санкт-Петербурга.

Тоді ж ФБР зафіксувало створення The Base. Тож з цієї квартири Наззаро міг координувати роботу угруповання.

Копирайт изображения YouTube Image caption Наззаро у російському потязі Санкт-Петербург - Чебоксари

До переїзду до Росії Наззаро керував компанією Omega Solutions International, зареєстрованою у Нью-Йорку.

На своєму сайті компанія пропонувала послуги "у сфері безпеки" з навичками психологічних операцій, розвідки, боротьби з тероризмом та повстанськими формуваннями.

"Ми працювали з різними урядами та військовими агенствами, зокрема під час військових операцій в Іраку і Афганістані", - вказано на сайті. Однак ВВС не вдалося з'ясувати, чи дійсно Наззаро їздив у гарячі точки.

За адресою реєстрації компанії ВВС виявила лише поштову скриньку. Але в реєстрах зазначено, що компанія продовжує сплачувати страхові внески.

ВВС вдалося встановити квартиру в США, де був зареєстрований Наззаро. За цією ж адресою зареєстрована компанія The Base Global, яка 2018 року придбала ділянку землі у штаті Вашингтон.

Партизанська війна

Дружина Назарро - росіянка. У 2008 році вона переїхала до Нью-Йорка і, згідно з її резюме, певний час працювала в банку JPMorgan Chase. У 2012 році вона вийшла заміж за Назарро, подружжя має двох дітей.

2018-го Назарро під псевдо "Норман Спір" запустив інтернет-рекламу The Base. Того ж року родина переїхала до Росії.

У соцмережах "Норман Спір" публікував матеріали британської неонацистської організації "Національна дія" (National Action), яка у самій Британії заборонена. Зараз 11 учасників угруповання засуджені за екстремізм, ще чотири перебувають під судом.

"Норман Спір" також захоплювався "Аль-Каїдою" - забороненою у багатьох країнах терористичною організацією. І шукав волонтерів, що володіють різними спеціальними навичками, зокрема зброєю, для його нової організації.

Наприкінці 2019 року ФБР запобігла замаху на вбивство подружжя антифашистів та їхніх дітей. Затримали трьох людей - всі вони виявилися ймовірними членами The Base.

На допиті в січні цього року вони заявили, що лідер групи вчив їх спілкуватися кодовими словами. І що за допомогою цього шифру вони повідомили лідеру про підготовку злочину. Вбивство антифашистів запланували на лютий.

Лідер The Base радив їм не брати публічну відповідальність за злочин, оскільки "сигнал буде очевидним і призведе до прискорення [початку расової війни]".

Після недавнього арешту учасників The Base "Роман Вульф" (він же "Норман Спір", він же Ріналдо Наззаро) заявив у Telegram-каналі угруповання: "Ми не звернемо зі свого шляху і продовжимо боротьбу за виживання".

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