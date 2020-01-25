Право на приватність. Що може замінити Google і Facebook?

Копирайт изображения Едвард Армстронг Image caption Едвард Армстронг намагається жити без Google і Facebook

"Ми надаємо інтернет-гігантам право власності на наше життя, а вони заробляють на цьому гроші", - вважає Едвард Армстронг, позаштатний копірайтер і консультант з британського Ньюкасла.

Він відмовився від Google і Facebook і перейшов до їхніх конкурентів, які обіцяють більшу конфіденційність.

"Нам здається, що ми нічого не платимо. Але ціна, яку встановлюють Google і Facebook, - це наші особисті дані, наша конфіденційність", - пояснює Армстронг.

Google знає все, що ви коли-небудь шукали в інтернеті, він має детальний каталог усіх ваших інтересів, надій і страхів. А Facebook знає ваших друзів, що вам подобається і що ви говорите в інтернеті.

Скандали з витоком персональних даних викликають дедалі більшу стурбованість.

Facebook погодився сплатити рекордний штраф у 5 мільярдів доларів за порушення правил конфіденційності. Соцмережа незаконно надала персональні дані мільйонів своїх користувачів аналітичній компанії Cambridge Analitica.

Минулого року американське агентство Rad Campaign та аналітична компанія Lincoln Park Strategies провели опитування серед жителів Вашингтона, щоб визначити рівень довіри до соцмереж.

Виявилося, що троє з п'яти респондентів у США не довіряють соціальним мережам, коли йдеться про захист конфіденційності.

Але у цій недовірі деякі вбачають можливість.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гебріел Вайнберг, засновник DuckDuckGo

2008 року Гебріел Вайнберг заснував DuckDuckGo - нову пошукову систему, що краще розуміє запит і більш вдало фільтрує спам.

DuckDuckGo, що реєструє близько 50 мільйонів запитів щодня, працює так само, як Google, але дотримується політики конфіденційності. Вона не зберігає та не обмінюється особистою інформацією з третіми сторонами.

"Ми ділимося найінтимнішою інформацією з пошуковими системами - фінансовою, медичною тощо. А це дуже особисті дані, що мають право на приватність. Ними не можна користуватися задля реклами чи політичної пропаганди", - вважає Деніел Девіс, менеджер з комунікації DuckDuckGo.

"Люди заслуговують на альтернативу. На прості інструменти, які дозволяють їм повернути собі конфіденційність без будь-яких компромісів, - переконаний пан Девіс. - Ми отримуємо результати з різних джерел, тому надаємо інформацію, не зберігаючи історію пошуку чи профілі користувачів".

Під час пошуку сторонні трекери блокуються, автоматично вмикається захист підключення до веб-сайтів та вказується ступінь конфіденційності кожного веб-сайту, на який заходить відвідувач.

DuckDuckGo - безкоштовний для користувачів, компанія заробляє гроші за допомогою реклами. Однак реклама, яку бачить користувач, не ґрунтується на історії його пошуку.

"Ми вважаємо, що людина не повинна почуватися некомфортно в інтернет-просторі. А конфіденційність має бути такою ж простою як можливість закрити жалюзі на вікні. Сподіваємось, що наш приклад наслідуватимуть й інші".

Копирайт изображения ProtonMail Image caption Енді Йєн заснував ProtonMail - електронну пошту з вищим рівнем конфіденційності

І послідовники не забарилися.

2013 року з'явився ProtonMail - найбільший у світі сервіс електронної пошти з наскрізним шифруванням. Електронні листи в системі ProtonMail можуть читати лише відправник і одержувач.

"Повідомлення шифруються ще до того, як надходять на наші сервери, а це означає, що навіть ми не можемо їх прочитати", - пояснює засновник ProtonMail Енді Йєн".

"Це також означає, що дані користувачів будуть в безпеці, навіть якщо сервери ProtonMail зламають, адже даних, які можна було б вкрасти, там не буде".

Усі охочі можуть скористатися ProtonMail безкоштовно. Сервіс заробляє гроші через програмне оновлення та додатковий простір у сховищі даних.

Він вже налічує 20 млн користувачів.

"Останні кілька років до нас долучається все більше людей - від малого бізнесу до звичайних громадян. Більшість з них почали краще розуміти, як державні та комерційні компанії збирають, обробляють та часто гублять їхні персональні дані", - розповідає Йєн.

Сервіс став досить популярним. І надихнув на появу іншого - ProtonVPN, що дозволяє безпечно і конфіденційно шукати інформацію в інтернеті.

Копирайт изображения Brave Image caption Безпечні браузери на зразок Brave блокують тих, хто намагається відстежити вас через інтернет

Ще один приклад. Швидкий, безкоштовний і конфіденційний веб-браузер Brave. Він блокує тих, хто відстежує користувачів, захищає конфіденційність і прискорює веб-перегляд.

Компанія заробляє гроші за допомогою реклами, але користувачі можуть перенаправити деякі з цих коштів на свої улюблені сайти.

Brave каже, що її щомісячна аудиторія - 8,7 млн людей.

На думку Девіда Темкіна, головного продукт-менеджера компанії, ця цифра буде лише рости, адже світ починає усвідомлювати "негативні наслідки економіки спостереження".

"Є постійне відчуття того, що треба щось робити. І Brave пропонує конкретне рішення", - говорить пан Темкін.

Але й Facebook не пасе задніх. Кількість щомісячних користувачів соцмережі у третьому кварталі 2019 року сягнула 2,45 млрд.

WhatsApp, що належить Facebook і Google, також збільшує свою базу користувачів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри жорстку конкуренцію, Facebook не збавляє темп

Відмовитись від інтернет-гігантів - не так вже й легко. Копірайтер Едвард Армстронг каже, що більшість його однолітків користуються ним із задоволенням.

"Я ж обрав ProtonMail замість Gmail, DuckDuckGo замість Google Search, браузер Firefox замість Chrome і Signal замість WhatsApp", - говорить він.

Едвард сподівається, що з часом це зміниться.

"Facebook вже втратив чимало користувачів через скандал з витоком інформації. Тож, гадаю, людям потрібно трохи більше часу, щоб все усвідомити і відмовитись від нього".

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