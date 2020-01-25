Гаррі й Меган проти папараці. Чи допоможе переїзд до Канади?
Принц Гаррі та Меган виїхали до Канади з Британії у пошуках спокійного життя якомога далі від настирливих фотографів і всюдисущої преси. Але майже відразу по приїзді герцог і герцогиня Сассекські пригрозили судом місцевим папараці.
Чи зможе подружжя Сассекських розраховувати на захист канадських законів, і чи судилося Гаррі й Меган жити нормальним життям за межами британського двору?
Королівський біограф і за сумісництвом головний редактор журналу Majesty Інгрід Сьюард каже, що не все так просто. "Безсумнівно, найспокійніше місце для Гаррі та Меган - Британія. Їм ніколи не дошкуляли папараці, а якщо щось і було, то фото ніколи не друкували. Ці правила в Канаді не працюють. Папараці можуть приїхати з усього світу і полювати на них", - говорить експерт.
Приїхавши на острів Ванкувер, до Британської Колумбії, молода родина побачила, що там усюди сновигають папараці. Вони чатують на них у парку під час прогулянки або біля будинку.
Фотографи, за словами адвокатів подружжя, намагалися за допомогою довгофокусних об'єктивів зняти, що відбувається всередині будинку.
Королівський біограф Інгрід Сьюард дивується з того, що пара не була до цього готова. А PR-експерт Ребека Мей каже, що в Британії є негласна домовленість між двором і британськими ЗМІ, яка передбачає відмову від знімків папараці. Однак тепер "Гаррі й Меган доведеться діяти без цієї домовленості".
Відносини подружжя Сассекських з пресою ніколи не були простими. Пара скаржилася на тиск й пильну увагу британських таблоїдів, а Гаррі говорив про якісь "потужні сили", що призвели до загибелі його матері, принцеси Діани, і які тепер загрожують його дружині Меган.
У Великій Британії герцог і герцогиня кілька разів зверталися до суду за порушення права на приватне життя. Але канадське законодавство й судова практика у цій сфері відрізняються від британських.
Чи можуть захистити Гаррі й Меган канадські закони?
У Канаді діє закон про захист недоторканності приватного життя. А в провінції Британська Колумбія, де зараз тимчасово облаштувалися принц Гаррі та Меган, діє свій власний подібний закон Privacy Act.
На цей закон, очевидно, і спираються адвокати, які діють від імені Гаррі й Меган, припускає адвокат Девід Фрейзер з канадської адвокатської контори McInnes Cooper.
Але цей закон Британської Колумбії розглядає порушення приватного життя як цивільний, а не кримінальний злочин, і навіть якщо справа дійде до суду, і папараці визнають винними, їм загрожує лише відносно невеликий штраф, вважає Девід Фрейзер.
Хоча, продовжує він, за цим може послідувати судова заборона фотографам стежити за Гаррі й Меган і намагатися їх фотографувати без дозволу.
Закон Британської Колумбії, однак, також вважає кримінальним правопорушенням випадки постійного переслідування або проникнення до резиденції потерпілого без дозволу. Спроби фотографувати інтер'єр будинку і людей, знаходяться в ньому, через вікно за допомогою телеоб'єктива.
Проблема в тому, що канадське право прецедентне, і канадські суди поки не розглядали подібних справ у випадках з відомими людьми і зірками.
Не так, як у Британії
У Британії ситуація із захистом права на приватне життя почала поступово змінюватися в 1998 році після ухвалення Акту про права людини. Там окремо прописали принцип поваги до приватного і сімейного життя. Створили Незалежну комісію, яка розглядає скарги на поведінку журналістів і видань, і має право їх серйозно штрафувати. Меган в Британії жодного разу не фотографували без її дозволу.
Крім того, між королівською родиною та таблоїдами в Британії діє неформальна домовленість - не фотографувати неповнолітніх членів королівської сім'ї (крім офіційних заходів), не ховатися в кущах, сподіваючись на хороший знімок, і взагалі поводитись належним чином.
Іноді цю домовленість порушують, але не так часто, як це було ще в недавньому минулому.
Таблоїдна культура
Канадці із задоволенням читають британські й американські таблоїди, що висвітлюють реальні, а іноді й вигадані скандали. Але культури таблоїдного журналізму в країні немає.
Тому зараз як правоохоронці, так і адвокати, і, можливо, незабаром й судді, просто не знають, що тепер робити і як інтерпретувати чинне законодавство.
Крім того, канадці люди спокійні і не люблять втручатися в справи сусідів. У всіх інтерв'ю з простими громадянами в канадських ЗМІ звучать приблизно одні й ті ж слова - нехай вони собі тихо живуть, а ми їх не зачіпатимемо.
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Новинне агенство CHEK, яка базується на острові Ванкувер, відмовилося розповсюджувати зроблені папараці фото Меган та Арчі (у понеділок Меган сфотографували під час прогулянки в парку з восьмимісячним сином Арчі в слінгу і двома собаками. Ці фото розмістили деякі британські таблоїди. - Ред.).
За словами редактора Скотта Фі, CHEK вирішила не використовувати знімки, тому що їхні читачі хочуть, щоб герцогу і герцогині дали спокій.
Канадців набагато більше хвилює інше питання - хто буде платити за охорону подружжя, поки вони живуть на території Канади.
Питання в грошах?
Не варто забувати, що папараці працюють на самих себе і лише потім продають зроблені ними знімки.
Інтерес до Меган і Гаррі настільки великий по всьому світу, що за фото лише одного з них можна отримати близько 200 тисяч доларів. За фото всіх трьох членів сім'ї, на якій Арчі дивився б у камеру, можна вимагати мільйон.
Тому папараці навряд чи турбуються щодо можливих судових наслідків або інших заходів, якщо можна отримати такі гроші.
Суди
Герцог і герцогиня вже кілька разів судилися із ЗМІ. У вересні Гаррі подав позов проти газет Sun і Daily Mirror за те, що ті, за його словами, залучили хакерів і зламали його телефон. Потім він і Меган подали позов проти медіакампанії Associated Newspapers, якій належать газети Daily Mail і Mail on Sunday, за порушення їхніх авторських прав.
У своїй заяві Гаррі тоді написав: "Я найбільше боюся, що історія може повторитися. Я бачив, що відбувається, коли до людини ставляться як до речі. Я втратив матір, і зараз спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих впливових сил".
Проте, Гаррі й Меган преса також потрібна, адже вони хочуть заробляти на своєму бренді, а також продовжувати роботу з благодійними організаціями.
PR-експерт Ребекка Мей вважає, що радникам пари варто обговорити стратегію спілкування Гаррі й Меган зі ЗМІ, щоб канадська преса була на їхньому боці.
"Врешті-решт, якщо вони хочуть, щоб люди знали, яким саме благодійним організаціям вони допомагатимуть, то їм потрібно, щоб про це повідомляла преса. З пресою треба бути відкритими, і журналісти ставитимуться до вас з повагою, якщо вони зрозуміють, яких саме правил ви дотримуєтесь", - говорить вона.
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