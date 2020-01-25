Гаррі й Меган проти папараці. Чи допоможе переїзд до Канади?

Копирайт изображения PA Media Image caption Гаррі й Меган поки не сказали, де саме вони хочуть оселитися

Принц Гаррі та Меган виїхали до Канади з Британії у пошуках спокійного життя якомога далі від настирливих фотографів і всюдисущої преси. Але майже відразу по приїзді герцог і герцогиня Сассекські пригрозили судом місцевим папараці.

Чи зможе подружжя Сассекських розраховувати на захист канадських законів, і чи судилося Гаррі й Меган жити нормальним життям за межами британського двору?

Королівський біограф і за сумісництвом головний редактор журналу Majesty Інгрід Сьюард каже, що не все так просто. "Безсумнівно, найспокійніше місце для Гаррі та Меган - Британія. Їм ніколи не дошкуляли папараці, а якщо щось і було, то фото ніколи не друкували. Ці правила в Канаді не працюють. Папараці можуть приїхати з усього світу і полювати на них", - говорить експерт.

Приїхавши на острів Ванкувер, до Британської Колумбії, молода родина побачила, що там усюди сновигають папараці. Вони чатують на них у парку під час прогулянки або біля будинку.

Фотографи, за словами адвокатів подружжя, намагалися за допомогою довгофокусних об'єктивів зняти, що відбувається всередині будинку.

Королівський біограф Інгрід Сьюард дивується з того, що пара не була до цього готова. А PR-експерт Ребека Мей каже, що в Британії є негласна домовленість між двором і британськими ЗМІ, яка передбачає відмову від знімків папараці. Однак тепер "Гаррі й Меган доведеться діяти без цієї домовленості".

Відносини подружжя Сассекських з пресою ніколи не були простими. Пара скаржилася на тиск й пильну увагу британських таблоїдів, а Гаррі говорив про якісь "потужні сили", що призвели до загибелі його матері, принцеси Діани, і які тепер загрожують його дружині Меган.

У Великій Британії герцог і герцогиня кілька разів зверталися до суду за порушення права на приватне життя. Але канадське законодавство й судова практика у цій сфері відрізняються від британських.

Чи можуть захистити Гаррі й Меган канадські закони?

У Канаді діє закон про захист недоторканності приватного життя. А в провінції Британська Колумбія, де зараз тимчасово облаштувалися принц Гаррі та Меган, діє свій власний подібний закон Privacy Act.

На цей закон, очевидно, і спираються адвокати, які діють від імені Гаррі й Меган, припускає адвокат Девід Фрейзер з канадської адвокатської контори McInnes Cooper.

Але цей закон Британської Колумбії розглядає порушення приватного життя як цивільний, а не кримінальний злочин, і навіть якщо справа дійде до суду, і папараці визнають винними, їм загрожує лише відносно невеликий штраф, вважає Девід Фрейзер.

Хоча, продовжує він, за цим може послідувати судова заборона фотографам стежити за Гаррі й Меган і намагатися їх фотографувати без дозволу.

Копирайт изображения AFP Image caption Герцог і герцогиня зараз живуть в цьому будинку в Британській Колумбії

Закон Британської Колумбії, однак, також вважає кримінальним правопорушенням випадки постійного переслідування або проникнення до резиденції потерпілого без дозволу. Спроби фотографувати інтер'єр будинку і людей, знаходяться в ньому, через вікно за допомогою телеоб'єктива.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будинок, де зупинилися Меган і Гаррі беруть в облогу не лише папараці, але й журналісти, що виходять у прямий ефір

Проблема в тому, що канадське право прецедентне, і канадські суди поки не розглядали подібних справ у випадках з відомими людьми і зірками.

Не так, як у Британії

У Британії ситуація із захистом права на приватне життя почала поступово змінюватися в 1998 році після ухвалення Акту про права людини. Там окремо прописали принцип поваги до приватного і сімейного життя. Створили Незалежну комісію, яка розглядає скарги на поведінку журналістів і видань, і має право їх серйозно штрафувати. Меган в Британії жодного разу не фотографували без її дозволу.

Крім того, між королівською родиною та таблоїдами в Британії діє неформальна домовленість - не фотографувати неповнолітніх членів королівської сім'ї (крім офіційних заходів), не ховатися в кущах, сподіваючись на хороший знімок, і взагалі поводитись належним чином.

Іноді цю домовленість порушують, але не так часто, як це було ще в недавньому минулому.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Меган тісні зв'язки з Канадою

Таблоїдна культура

Канадці із задоволенням читають британські й американські таблоїди, що висвітлюють реальні, а іноді й вигадані скандали. Але культури таблоїдного журналізму в країні немає.

Тому зараз як правоохоронці, так і адвокати, і, можливо, незабаром й судді, просто не знають, що тепер робити і як інтерпретувати чинне законодавство.

Крім того, канадці люди спокійні і не люблять втручатися в справи сусідів. У всіх інтерв'ю з простими громадянами в канадських ЗМІ звучать приблизно одні й ті ж слова - нехай вони собі тихо живуть, а ми їх не зачіпатимемо.

Новинне агенство CHEK, яка базується на острові Ванкувер, відмовилося розповсюджувати зроблені папараці фото Меган та Арчі (у понеділок Меган сфотографували під час прогулянки в парку з восьмимісячним сином Арчі в слінгу і двома собаками. Ці фото розмістили деякі британські таблоїди. - Ред.).

За словами редактора Скотта Фі, CHEK вирішила не використовувати знімки, тому що їхні читачі хочуть, щоб герцогу і герцогині дали спокій.

Канадців набагато більше хвилює інше питання - хто буде платити за охорону подружжя, поки вони живуть на території Канади.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Гаррі хоче нормального життя для своєї сім'ї

Питання в грошах?

Не варто забувати, що папараці працюють на самих себе і лише потім продають зроблені ними знімки.

Інтерес до Меган і Гаррі настільки великий по всьому світу, що за фото лише одного з них можна отримати близько 200 тисяч доларів. За фото всіх трьох членів сім'ї, на якій Арчі дивився б у камеру, можна вимагати мільйон.

Тому папараці навряд чи турбуються щодо можливих судових наслідків або інших заходів, якщо можна отримати такі гроші.

Суди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папараці можуть добре заробляти

Герцог і герцогиня вже кілька разів судилися із ЗМІ. У вересні Гаррі подав позов проти газет Sun і Daily Mirror за те, що ті, за його словами, залучили хакерів і зламали його телефон. Потім він і Меган подали позов проти медіакампанії Associated Newspapers, якій належать газети Daily Mail і Mail on Sunday, за порушення їхніх авторських прав.

У своїй заяві Гаррі тоді написав: "Я найбільше боюся, що історія може повторитися. Я бачив, що відбувається, коли до людини ставляться як до речі. Я втратив матір, і зараз спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих впливових сил".

Проте, Гаррі й Меган преса також потрібна, адже вони хочуть заробляти на своєму бренді, а також продовжувати роботу з благодійними організаціями.

PR-експерт Ребекка Мей вважає, що радникам пари варто обговорити стратегію спілкування Гаррі й Меган зі ЗМІ, щоб канадська преса була на їхньому боці.

"Врешті-решт, якщо вони хочуть, щоб люди знали, яким саме благодійним організаціям вони допомагатимуть, то їм потрібно, щоб про це повідомляла преса. З пресою треба бути відкритими, і журналісти ставитимуться до вас з повагою, якщо вони зрозуміють, яких саме правил ви дотримуєтесь", - говорить вона.

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