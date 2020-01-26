Собаки-моделі, які збирають гроші на благодійність

Копирайт изображения Kaylee Garrick Image caption Через це фото на дорозі утворився затор

Собачі фотосесії Кайлі Геррік здатні зупиняти автомобільний рух на Шетландських островах - а слава її дуже слухняних собак вже поширилася по всьому світу.

29-річна студентка-медик навчила своїх домашніх улюбленців позувати разом для фотографій, які обов'язково привернуть вашу увагу.

У неї є сім моделей - шетландські вівчарки Фентон, Тіаго, Торін, Гімлі, Мерфі та Джара, а також аляскинський клі-кай на ім'я Привид.

До них іноді приєднується Ф'яна, яка належить матері Кайлі.

Популярність їхніх фотографій зросла завдяки соцмережам, і тепер допомагає зібрати тисячі фунтів на благодійність.

Копирайт изображения Kaylee Garrick Image caption Собаки терпляче сидять, поки їх фотографують - як-от на цьому зображенні, натхненому серіалом "Гострі козирки"

Кайлі, що мешкає у місті Скалловей, фотографує собак з 10 років - коли ще потрібно було проявляти плівки.

Вона каже, що це розпочалося само собою - адже її перший собака Флінт дуже гарно виглядав на тлі природи Шетландських островів.

Однак після смерті Флінта від раку кісток у 2007 році Кайлі відклала камеру і перестала робити фотографії.

Усе змінилося у 2011 році, коли подруга запропонувала їй подивитись новонароджених цуценят. Вона закохалася у Фентона, який залишається однією з її зіркових моделей - і повернула свою любов до фотографії.

Копирайт изображения Kaylee Garrick Image caption Завдяки Фентону (у зелених черевиках) Кайлі знову почала фотографувати

"Все почалося знову. Камера, здавалося, постійно була у мене в руці", - згадує дівчина.

З року в рік вона робила все більше фото - і кількість її моделей також зростала.

Завдяки соцмережам популярність фотогенічних улюбленців Кайлі стрімко зростала. Вона почала отримувати все більше запитів на фотографії.

Копирайт изображения Kaylee Garrick

"Спочатку ми скористалися цим для реклами Шетландських островів. Люди приїздили сюди задля того, аби побачити собак. Була навіть пара з Австралії, яка нас упізнала", - розповідає Кайлі.

Вона розповідає, що поступово почала одягати собак у костюми для фотосесій.

І хоча тло деяких фотографій Кайлі може ретушувати задля художнього ефекту, фотографка підкреслює, що усі пози собак на фото - справжні.

Копирайт изображения Kaylee Garrick

Копирайт изображения Kaylee Garrick

Вона каже, що секрет їхнього послуху - "довіра та впевненість".

Кайлі розповідає, як натренувала своїх собак позувати для фотографій.

"Вони обожнюють гратися з м'ячем, тож ми їх заохочуємо - вони отримують винагороду за гарну поведінку", - каже Кайлі.

Зазвичай для того, щоб зробити фото, не треба багато часу - але бувають і винятки.

"Одне фото, де вони були на вулиці в яскравих чоботах, спричинило затор. Люди самі робили фото, й тоді я помітив, що всі машини зупиняються", - згадує вона.

Копирайт изображения Kaylee Garrick

На численні прохання Кайлі створила благодійний календар на 2020 рік.

Спочатку вона думала, що 250 екземплярів буде цілком достатньо, але вони розлетілися миттєво - по всій Європі, Америці, Канаді, Новій Зеландії та Австралії.

За допомогою календаря вдалося зібрати 2 000 фунтів стерлінгів для благодійної організації The Ambulance Staff Charity та Bravehound, яка забезпечує навчання та собак для підтримки ветеранів.

Кайлі, яка працює на швидкій допомозі, також каже, що використовувала свої фотографії, щоб заспокоїти пацієнтів.

Копирайт изображения Kaylee Garrick

"Я дістаю телефон і показую їм своїх собак, і вони забувають, що вони перебувають в кареті швидкої допомоги", - розповідає вона.

"У них артеріальний тиск знижується, і вони починають посміхатися, каже дівчина. - Особливо добре на це реагують діти".

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