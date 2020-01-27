"Поки що сидимо вдома. Залишити місто не можемо. Дзвонимо в посольство. Кажуть, евакуацію не планують, але ситуація стає все гіршою", - написала у своєму Instagram українка Олександра Волкова, яка виявилася заблокованою в китайському місті Ухань.

Саме звідти, на думку посадовців, і поширився смертельний вірус. Тепер він уже вийшов за межі Китаю. Його зафіксували в США, Японії, Таїланді, Франції та Південній Кореї.

Копирайт изображения Олександра Волкова/Дмитро Яцковський

BBC News Україна поспілкувалася з українцями, які зараз в Китаї.

Олександра Волкова перебуває в самому епіцентрі подій. А от Дмитро Яцковський - за понад тисячу кілометрів від Уханю, місті Ланьчжоу, де паніки немає, хоча хворі на новий вірус вже є.

Олександра Волкова, Ухань, провінція Хубей

Копирайт изображения Олександра Волкова Image caption Олександра приїхала в Китай по робочій візі і опинилася заблокованою в Ухані

Я приїхала 28 листопада на три місяці по робочій візі, працюю моделлю. В кінці лютого вже мала летіти додому. Ми чули про нетипову пневмонію ще з минулого року, але всі китайці були тоді спокійні.

Живемо четверо у великому будинку. Я - єдина українка, з міста Виноградів (Закарпатська область), інші - з Росії.

І тут буквально в 20-х числах цього місяця клієнти почали скасовувати роботу, всі почали панікувати. У WeChat почали скидати різні повідомлення про вірус, що він дуже небезпечний, почалася глобальна паніка.

23 січня ми прокидаємося і отримуємо повідомлення на телефони, що з 10 ранку громадський транспорт закритий, аеропорти та вокзали теж. Ухань ізолювали, тобто ввели карантин.

Почалася паніка, ми почали дзвонити своїм керівникам. Вони кажуть: сидіть вдома і нікуди не виходьте, запасіться про всяк випадок їжею, адже невідомо, коли в магазин завезуть продукти.

Копирайт изображения Олександра Волкова Image caption Олександра каже, що в магазинах продуктів мало, практично немає овочів

На цей момент їжа в магазинах є, але полиці напівпусті. Є крупи, зокрема, рис, мало овочів. Ми сьогодні заходили в продуктовий, залишилися лише редька і часник.

Аптеки теж відчинені, але ти не можеш зайти всередину, вхід перегородили столами, тому ти можеш тільки біля входу попросити щось, щоб тобі продали.

Вулиці порожні, люди не виходять, центр абсолютно вимер - там немає нікого. Пересуватися між районами не можна, вони ізольовані. Виїхати з міста теж не можеш.

Ми цілими днями сидимо вдома, виходимо лише в магазини.

Копирайт изображения Олександра Волкова Image caption Пусті вулиці Уханю

У нас в районі нічого не відбувається, епіцентр - в центрі. Там переповнені лікарні, багато хворих, не вистачає масок, хаос.

В місті взагалі нереально знайти маски - їх немає ні в магазинах, ні в аптеках.

Вчора читала у WeChat, що в місті організовують дружини. У випадку хвороби ти маєш спочатку пройти через цю дружину, яка вирішує, йдеш ти в лікарню чи ні. Адже всі лікарні переповнені.

Відкриті лише продуктові магазини. Ми запаслися на майбутнє, адже невідомо, що буде з постачанням.

Я дзвонила в українське посольство в Пекіні, поки що про евакуацію мова не йде. Сказали, щоб сиділи вдома і нікуди не виходили - це все.

Якщо буде евакуація, то я готова звідси поїхати.

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Дмитро Яцковський, Ланьчжоу, провінція Ганьсу

Я поїхав навчатися в Китай на інженера-механіка у 2017 році. Сам з Кременчука, що на Полтавщині. Мій товариш, який був на той час у Китаї, запросив мене, потім він же допоміг влаштуватися на навчання.

За цей час я вже вивчив китайську мову, планую тут залишитися.

У період Нового року часто на вулицях мало людей, бо всі роз'їжджаються, навіть самі китайці. Тобто це не дивина.

В нашому місті вже є зафіксовані хворі. Влада нам порадила без причини не залишати кампус. Його територію закрили, тобто інші люди сюди зайти не можуть. Але я можу виходити і заходити. Всі масові заходи скасували.

На вулицях та в магазинах справді всі ходять в масках.

Копирайт изображения Дмитро Яцковський Image caption У місті всі ходять в масках

Лікарні дійсно переповнені, адже влада закликала людей при мінімальних симптомах звертатися до лікарів.

З продуктами у нас проблем немає, я сьогодні прийшов і закупився, продукти доступні. Єдине - порадили нікуди не виїжджати.

Копирайт изображения Дмитро Яцковський Image caption За тисячу кілометрів від Уханю, в місті Ланьчжоу, проблем з продуктами немає. Хоча коронавірус там вже теж зафіксували.

Дуже багато паніки з боку іноземців, які приїхали в цей період до Китаю. Також багато паніки в ЗМІ. Я не читаю новини, але мені постійно дзвонять і питають, що там сталося.

Я не побачив якихось кардинальних змін. Єдине - нам сказали, що поки що не буде працювати університет.

Іноземні студенти, які тут навчаються, дуже панікують. Я знаю тут кількох людей - в них ніби почалася справжня лихоманка. Вони поводять себе так, ніби вже й захворіли, просять якісь ліки.

Копирайт изображения Дмитро Яцковський Image caption Дмитро каже, що на вулицях міста справді мало людей. Але в період китайського Нового року їх завжди мало.

Мені страшно, я боюся за своє здоров'я, але при цьому звик вирішувати проблеми тоді, коли вони виникають. Звичайно, я не ходжу ні на які вечірки та масові заходи.

BBC News Україна звернулася за коментарем щодо ситуації з евакуацією українців до Міністерства закордонних справ. Відповідь поки що не надійшла.

Однак на сайті Посольства України в Китаї є попередження про поширення коронавірусу. У зв'язку з цим дипломати рекомендують:

під час планування подорожі до Китаю чи всередині країни уточнювати епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідання й утриматися від поїздки до міста Ухань, в якому є найбільший ризик зараження;

вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу

уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідання ринків із продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;

мити руки із засобами гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед прийомом їжі;

користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.

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