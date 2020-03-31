Земля в українській літературі та кіно. Тест
Верховна Рада на нічному засіданні дозволила продаж землі, суперечки за яку сторіччями були однією з головних тем в українській літературі.
Братовбивство за батьківську землю, суперечки за межі, жадоба скупити цілі райони і боротьба з великими землевласниками - все це вже було змальовано класиками української літератури.
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Можливо, варто перечитати класиків, щоб краще розуміти, чого нам не оминути у майбутньому.
Фото УНІАН та УКРІНФОРМ.