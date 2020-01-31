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Хоч і дещо пізніше, ніж очікувалося, але Британія таки залишає Європейський Союз.

Цей вихід зачепить і Україну, адже одразу постають питання, пов'язані з торгівлею, подорожами та подальшим розвитком політичних стосунків з Британією.

Чого саме чекати після брекзиту для українців - BBC News Україна спробувала розібратися.

Торгівля

Британія хоч і не належить до найбільших торговельних партнерів України, але обсяги торгівлі товарами та послугами є суттєвими і постійно зростають.

За даними Держстату, за 11 місяців 2019 року український експорт до Британії становив понад 580 млн доларів, а імпорт - майже 700 млн. Для порівняння: експорт в Німеччину вчетверо більший, а обсяги імпорту в порівнянні з Британією вищі майже у 8 разів.

Нині торгівля з Британією регулюється Угодою про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС.

Згідно з угодою про брекзит, після виходу Британії з ЄС впродовж перехідного періоду, що триватиме до 2021 року, Британію вважатимуть країною-членом ЄС в контексті міжнародних договорів Євросоюзу, зокрема, і Угоди про асоціацію з Україною.

Тож до початку наступного року правила і умови торгівлі не зміняться.

Теоретично, між 1 лютого і 31 грудня цього року Київ та Лондон мають узгодити нову, вже двосторонню угоду про вільну торгівлю. За цей же час Британія має укласти такі ж угоди із ЄС та США, а також низкою інших країн. Тож очевидно, що Києву доведеться почекати у довгій черзі.

Переговори тривають, і вони охоплюють весь спектр двосторонніх відносин - від політичного діалогу до зони вільної торгівлі, повідомили ВВС News Україна в посольстві України у Великій Британії.

"Наприкінці минулого року переговорні команди досягли принципової згоди щодо переважної більшості положень торговельної частини угоди, яка включає широке коло питань - від торгівлі товарами та послугами до електронної комерції та руху капіталу. У січні цього року проведено черговий раунд консультацій щодо політичної частини Угоди", - повідомила в коментарі ВВС посол Наталія Галібаренко.

Водночас вона утрималася від того, щоб назвати конкретні терміни. За її словами, для Києва головнішим є "змістовне наповнення" угоди. Втім, як вважають у британському посольстві, часу вистачить, і в 2021 рік Україна та Британія увійдуть з новою угодою.

"Ми задоволені прогресом у переговорах на цей момент, і сподіваємось, що угоду буде укладено завчасно, щоб забезпечити плавний перехід до нових двосторонніх відносин до кінця дії періоду імплементації 31 грудня 2020 року", - повідомили ВВС News Україна у відділі преси Посольства Великої Британії.

Подорожі

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Ще у складі Євросоюзу Британія мала кілька винятків для себе зі спільних політик з ЄС. Зокрема, не підписувала Шенгенської угоди, зберегла видачу віз і прикордонний контроль для громадян за межами ЄС. Тож після брекзиту правила, за якими українці в'їжджають до Британії, не зміняться.

Разом із тим, британці мали б втратити право на короткострокове перебування в Україні без візи, як громадяни ЄС. Право на безвізове перебування в Україні громадяни ЄС отримали за указом президента Ющенка у 2005 році.

За день до офіційного виходу Британії із ЄС чинний президент Зеленський подовжив безвізовий режим для британців на рік - до 30 січня 2021 року.

Після референдуму про брекзит українські оглядачі припускали, що автоматичне подовження безвізу для британців має стати частиною переговорів про полегшення візового режиму для українців.

Як зазначила посол України в Британії Наталія Галібаренко в коментарі ВВС News Україна, "сьогодні ми не ставимо питання про запровадження віз для британців".

Разом із тим, на її погляд, в таких питаннях як візи має бути елемент взаємності. "Якщо ми продовжуємо безвізовий в'їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки".

"Я не говорю про те, що вже завтра українці зможуть взяти свої паспорти та їздити до Великої Британії без віз. Йдеться про започаткування діалогу про поступове спрощення Британією візового режиму для українських громадян", - каже Наталія Галібаренко.

"Це тривалий і поетапний процес, але ми готові пропонувати різні варіанти візового спрощення та розробити разом з британською стороною відповідний план дій", - твердить дипломат, і зазначає, що в України вже є успішний досвід досягнення подібної угоди.

"Безвіз з ЄС ефективно працює. І одного дня, не сумніваюсь, будуть аналогічні правила в'їзду і до Великої Британії", - каже посол.

Разом із тим дипломат відзначила покращення якості візових послуг:

"Як результат, якщо в 2015 році ми спостерігали пік відмов для українців на рівні 24%, то сьогодні такий рівень становить вже 11%. Хоча все одно це ще дуже багато і ми продовжуємо роботу над зменшенням цих показників".

Відкрите небо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Давня суперечка між Британією та Іспанією через Гібралтар перешкоджала підписати угоду про "вільне небо" з Україною

Відтоді, як британці на референдумі проголосували за вихід із ЄС, оглядачі в Україні почали говорити про один безперечний плюс від брекзиту.

Це завершення підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, або ж угоди "про вільне небо", яку парафували ще у 2013 році.

Довгий час її остаточне підписання було заблоковано через суперечку між Британією та Іспанією через Гібралтар. Після виходу Британії з ЄС, оформлення угоди має бути розблоковано.

Влітку минулого року, перед завершенням своєї місії в Україні тодішній голова представництва Єврокомісії Х'юг Мінгареллі заявляв, що "щойно відбудеться брекзит, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті".

Очікують, що угода "про вільне небо" має здешевити і спростити авіасполучення України з ЄС, зокрема, зняти обмеження за кількістю перевізників та щотижневих рейсів.

Міжнародна підтримка

Копирайт изображения AFP Image caption Після російської анексії Криму Британія активно підтримувала Україну і була одним з ініціаторів запровадження санкцій проти Росії

Британія була серед тих європейських країн, які мали чітку й активну позицію щодо анексії Криму Росією і конфлікту на Донбасі, а також щодо запровадження і подовження санкцій ЄС проти Росії.

Окрім того, ця країна допомагала Україні, особливо у військовій сфері, а також в питанні модернізації української армії за стандартами НАТО.

Тепер багато хто з оглядачів звертає увагу на те, що брекзит може більше вплинути не стільки на двосторонні відносини України з Британією, скільки на відносини Києва з ЄС, а також з Росією.

Лондон на найвищому рівні запевняє, що не звужуватиме свою підтримку і допомогу Києву, й, хоч і виходить з ЄС, але залишається в Європі.

"Ми нікуди не йдемо, лише залишаємо ЄС. Ми залишаємося в Європі географічно, залишаємося у НАТО, ми один з провідних економічних та безпекових гравців у світі. Залишаючи ЄС, ми будемо й надалі розбудовувати безпеку в Європі", - заявив BBC News Україна Крістофер Пінчер, державний міністр з питань Європи та Америки у вересні 2019.

Проте діяти саме в рамках спільних ініціатив країн ЄС Британія вже не зможе, і, очевидно, в цьому сенсі, втратить свій традиційний вплив на європейську політику.

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