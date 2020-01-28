"Я змінюю Україну". Як я зробив бізнес зі шкільного проєкту
Десятикласнику просто треба було зробити черговий шкільний проєкт. Сім років по тому, Андрій Коноваленко і досі над ним працює.
А ще - продає свій винахід в українські школи та презентує його на міжнародній виставці електроніки CES 2020 у Лас-Вегасі.
"Найсерйозніший проєкт - це проєкт-захоплення", - каже 23-річний засновник українського стартапу CamTouch.
Він пояснює: "Якщо є варіант щось кинути, то я ставлю собі таке запитання: а чому потрібно залишити це прямо зараз? Чому я не зробив цього рік тому? І тоді такі думки відпадають".
Прилад CamTouch перетворює будь-яку поверхню і будь-який проєктор на інтерактивні. Завдяки цьому українські школи можуть собі дозволити сучасні технології на уроках.
Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.
Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.
Над відео працювали: Вікторія Жуган, Олександр Попенко, Тетяна Оспенникова.
Керівник проєкту: Ілона Виноградова.
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