Десятикласнику просто треба було зробити черговий шкільний проєкт. Сім років по тому, Андрій Коноваленко і досі над ним працює.

А ще - продає свій винахід в українські школи та презентує його на міжнародній виставці електроніки CES 2020 у Лас-Вегасі.

"Найсерйозніший проєкт - це проєкт-захоплення", - каже 23-річний засновник українського стартапу CamTouch.

Він пояснює: "Якщо є варіант щось кинути, то я ставлю собі таке запитання: а чому потрібно залишити це прямо зараз? Чому я не зробив цього рік тому? І тоді такі думки відпадають".

Прилад CamTouch перетворює будь-яку поверхню і будь-який проєктор на інтерактивні. Завдяки цьому українські школи можуть собі дозволити сучасні технології на уроках.

Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.

Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали: Вікторія Жуган, Олександр Попенко, Тетяна Оспенникова.

Керівник проєкту: Ілона Виноградова.

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