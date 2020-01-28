Операції з відновлення цноти: чому їх закликають заборонити

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щонайменше 22 приватні клініки у Британії пропонують хірургічне відновлення дівочої пліви

Активісти закликають уряд Британії заборонити хірургічне відновлення дівочої пліви.

Багато мусульманських жінок ризикують стати вигнанками або навіть бути вбитими, якщо їхні наречені або сім'ї дізнаються, що у них був дошлюбний секс.

Тому деякі з них обирають медичну процедуру, під час якої лікарі відновлюють дівочу пліву - мембрану на вході у піхву.

Однак існують побоювання, що така заборона збільшить небезпеку для жінок-мусульманок, які будуть робити підпільні операції.

В інструкціях Генеральної медичної ради (ГМР) зазначено, що згода пацієнтки пройти процедуру треба ставити під сумнів, якщо є підозри, що її дали "під тиском чи примусом з боку іншої людини".

"Життя в страху"

Халале Тахері, засновниця Близькосхідної організації жінок і суспільства, розповіла BBC News про марокканську студентку, яка переховувалася в Лондоні після того, як їй сказали, що її батько найняв людину, щоб її убити.

Після приїзду до Великої Британії у 2014 році на навчання, жінка, якій зараз 26 років, познайомилася з чоловіком, і вони почали жити разом.

Але коли її батько дізнався про їхні стосунки, він змусив її повернутися до Марокко, де відвіз її у клініку для "перевірки цноти" і виявив, що її дівоча пліва була порушена.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активісти кажуть, що мусульманок примушують до процедури

Вона втекла назад до Лондона, але зараз живе в постійному страху, що батько дізнається, де вона живе.

40-річна викладачка марокканського походження розповіла BBC, що після того, як її у юності змусили пройти процедуру з відновлення дівочої пліви, вона не може навіть уявити, щоб вона вчинила так зі своїми дітьми.

"Я б ніколи не зробила з ними такого. Я намагаюся навчити їх бути вільними", - каже жінка.

Шлюбна ніч

Наразі у Великій Британії операції з відновлення дівочої пліви пропонують щонайменше 22 приватні клініки. Про це каже нещодавнє розслідування для The Sunday Times.

Операція, яка триває близько години, коштує до 3000 фунтів.

Захисники прав жінок кажуть, що такі клініки отримують прибуток від мусульманок, які бояться того, що може з ними трапитися, якщо вони не будуть незайманими у свою шлюбну ніч.

Деякі клініки детально описують процедуру на своїх веб-сайтах - наприклад, лондонський Gynae Centre розповідає жінкам, що "деякі шлюби навіть анулюють", коли чоловік дізнається, що дівоча пліва дружини була порушена.

BBC News звернулася до клініки за коментарем, але відповіді не отримала.

"Жахлива практика"

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок заявив, що буде досліджувати шляхи викорінення цієї "жахливої ​​практики", але Міністерство охорони здоров'я відмовилося коментувати, як саме планують застосовувати потенційну заборону.

Але пані Тахері зауважує: "Якщо заборону цієї процедури не впровадити належним чином, це може закінчитися смертю дівчат".

Д-р Халід Хан, професор з питань жіночого здоров'я у Шпиталі Св. Варфоломія та Лондонській школі медицини, який був свідком проведення процедури, вважає, що заборона не вирішить проблему.

На його думку, пацієнткам необхідно надавати усю необхідну інформацію, однак остаточне рішення має ухвалювати сама жінка.

"Я вважаю, що мотив лікарів - захистити (жінок. - Ред.) від наруги", - додав він.

"Нульова користь"

Однак докторку Наомі Крауч, яка очолює Британське товариство дитячої та підліткової гінекології, непокоїть те, що жінок та дівчат примушують до процедури з "нульовою медичною користю".

"Обов'язки лікаря сітко викладені у стандартах, встановлених ГМР", - каже вона.

"Ми як професіонали у сфері охорони здоров'я зобов'язані присягою не завдавати шкоди пацієнтам, і будь-який поважний заклад, який виконує такі процедури, відкритий для аудиту та ретельного контролю", - зазначає д-р Крауч.

Колін Мелвілл, медичний директор та директор з питань освіти та стандартів ГМР, каже, що лікарі обов'язково мають враховувати вразливість та психологічні потреби своїх пацієнтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки все частіше роблять пластичні операції на геніталіях

"Якщо на пацієнтів тиснуть інші люди, аби змусити їх пройти певну процедуру, їхня згода може бути не добровільною. Якщо лікар вважає, що дитина чи молода людина не хоче косметичного втручання, його не слід проводити", - каже він.

У Британії також набувають все більшої популярності інші пластичні операції на геніталіях, такі як лабіопластика, яка передбачає зменшення або зміну форми статевих губ, особливо серед молодих жінок.

Активісти відзначають, що наразі бракує інформації щодо довгострокових наслідків таких процедур, і вони стурбовані тим, що жінки не отримують достатньої психологічної підтримки, перш ніж зважитися на операцію.

"Ці жінки на певному рівні не сприймають себе як людину, а не просто об'єкт бажання", - каже пані Тахері.

"Для мусульманок рушійною силою є почуття сорому і страх покарання. Для інших причина полягає у невдоволенні власним тілом, яке підживлює суспільна думка про те, що є нормою", - додає вона.

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