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"Я зрозуміла, що більше я просто не витримаю", - розповідає BBC News Україна волонтерка Ярина Чорногуз про поїздку з похорону свого хлопця, що закінчилася конфліктом з водіями автобуса через російський серіал.

Історія про те, як двоє дівчат відмовилися їхати рейсом "Львів-Запоріжжя", бо там включили фільм російською мовою, і як їх не підтримав ніхто з інших пасажирів, є своєрідною ілюстрацією для нинішнього суспільства, кажуть активісти.

Багато кого ситуація справді зачепила за живе - постом Ярини поділилися понад 12 тисяч користувачів Facebook.

Наразі відомо, що обох водіїв фірма-перевізник вже відсторонила, а чи звільнять їх з роботи, вирішуватимуть пізніше.

Утім, там вже засудили дії своїх працівників і наполягають, що позиція компанії - "виключно проукраїнська".

Що ж насправді сталося в автобусі?

Повернення з похорону

Копирайт изображения Facebook Ярини Чорногуз Image caption Ярина Чорногуз - парамедик, нещодавно втратила хлопця, який загинув на Донбасі від кулі снайпера

Ярина Чорногуз - парамедик волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри".

22 січня на Донбасі загинув її хлопець, боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Микола Сорочук. Пост-прощання Ярини з ним поширило багато спільнот у Facebook.

За кілька днів вона з подругою Анастасією Конфедерат приїхала на його похорон до Луцька, згодом вони поверталися до Києва автобусом "Львів-Запоріжжя", щоб на початку лютого знову вирушити на Донбас.

У розмові з BBC News Україна Ярина Чорногуз відзначає, що проблеми з водієм почалися ще до виїзду з Луцька, коли він наполягав на тому, щоб вони були на вокзалі о 18:30, хоча у квитку відправлення заплановане на 19:00.

"Він сказав - якщо нас не буде, то поїде і ніхто нас чекати не буде", - пригадує дівчина.

Але сам конфлікт почався, коли у салоні увімкнули російський серіал.

"Мені стало настільки гидко від цієї ситуації, що ми вирішили телефонувати диспетчерці [фірми-перевізника] і попросили через неї вплинути, щоб він вимкнув. Інакше сказали, що ми вийдемо і вони матимуть повернути нам гроші", - пояснює Ярина.

За її словами, з фірми справді двічі телефонували водію, однак російський фільм він не вимкнув: "Ми сиділи і слухали, як він реготав диспетчерці у слухавку".

Копирайт изображения Facebook Ярини Чорногуз Image caption У фірмі-перевізнику кажуть, що відсторонили водія та намагатимуться тепер розібратися у ситуації

"Я зрозуміла, що я просто не витримаю. Підійшла, і намагалася максимально спокійно, без емоцій пояснити, що я їду на ротацію на Схід, причому туди, де загинув мій хлопець. І мені фізично огидно слухати російську мову", - продовжує дівчина.

Водій та його колега на зміні відповіли, що "ніхто тут ніяких умов не буде ставити" і запропонував запитати в інших пасажирів, чи потрібно вимкнути російський серіал.

"Чого ти ревеш?"

Ярина Чорногуз каже, що їй, напевно, треба було відстоювати свої права клієнтки самостійно: "Але мені вже стало принципово, як відреагують люди, чи вони мене підтримають".

Вона ще раз пояснила свою ситуацію і запропонувала іншим пасажирам: "Або вимикаємо і спокійно їдемо разом у Київ, або ми виходимо і ви їдете самі".

Утім, їх з подругою ніхто не підтримав, а один з водіїв заважав Насті знімати телефоном все, що відбувалося.

"У мене з'явилися сльози. Й одна жінка, що поверталася з Італії, сказала: "Чого ти ревеш". Коли я відповіла, що у мене загинув хлопець, вона сказала, що їй моя біографія не цікава".

За словами Ярини, за них з подругою ніхто так і не заступився. "Люди сиділи у ступорі. Хтось запитував, хто ми такі. А хтось навіть почав нас приховано знімати. Таке враження, що вони були шоковані, що для когось це може бути настільки принциповим".

"Я перепитувала: невже ніхто нічого не скаже? А потім ми просто вийшли", - резюмує дівчина і наголошує, що вийшли вони за власним бажанням.

Далі вони автостопом дісталися Рівного, а потім іншим автобусом - до Києва.

Як чекали в Києві

Копирайт изображения Facebook Сергія Мазура Image caption Кілька десятків учасників ветеранських спілок та правих організацій очікували на водіїв у Києві, однак ті не приїхали

Поки дівчата поверталися до Києва, Ярина описала всю ситуацію у Facebook.

Її пост одразу ж став вірусним, а на автовокзалі, куди мав приїхати автобус, зібралися учасники київських ветеранських організацій.

Утім, як розповів BBC News Україна координатор "Спілки ветеранів війни з Росією" Олександр Войтко, автобус так і не приїхав.

"Він мав прибути за графіком близько першої ночі, там було ще кілька людей, яких він мав забрати з Києва. Але він не приїхав і не забрав їх, й люди пішли купувати квитки на потяг", - розповідає Войтко.

"Будемо надсилати запити, щоб продовжити цю історію у юридичному плані. Перевіряти ліцензію перевізника та перевіряти, що це за водій, аби притягнути його до відповідальності. І є депутати, які готові відправити такі запити", - додає він.

Ветеранські спілки намагаються відстежувати конфлікти між водіями та ветеранами та реагувати на них.

За словами Олександра Войтка, завдяки реакції такі випадки майже зникли до 2019 року, однак потім знову з'явилися.

"Ветеранські спілки через спілкування з перевізниками і водіями прибрали цю проблему у 2016-2017 роках, довели, що це неприпустимо. Тоді позвільняли багатьох водіїв. Але зараз це знову продовжується", - нарікає координатор "Спілки ветеранів війни з Росією".

Він пригадує, як минулого року виник конфлікт на маршруті "Київ-Чернігів", коли водій відмовив у пільговому проїзді пораненому учаснику "Революції гідності".

Тоді ветерани відреагували і водія звільнили.

Копирайт изображения "Спілка ветеранів війни з Росією" Image caption Торішня розмова з водієм маршрутки "Київ-Чернігів", який відмовився перевозити майданівця та ветерана АТО

"Треба реагувати на подібне ставлення до ветеранів і військових. Це люди, які на війні втратили і фізичне, і психологічне здоров'я. І заслуговують від суспільства на повагу", - додає Олександр Войтко.

Ярина Чорногуз каже, що і сама вражена реакцією тих, хто її підтримав.

"Мені почали писати про свої випадки, як соромились сказати чи не хотіли робити скандалу. Тож я зрозуміла, що це масово і треба з цим щось робити", - каже вона.

І припускає, що також реагуватиме на дії водіїв юридично: "Є адвокати і правозахисники, які вирішили зайнятися цією справою".

Ярина розповідає, що один з водіїв о 4-й ночі телефонував подрузі Насті й намагався вибачитися.

"Але по суті у ціннісному плані він нічого не зрозумів. Думаю, що пізніше я йому ще зателефоную і спитаю, чи він нічого не хоче мені сказати", - додає дівчина.

Реакція фірми-перевізника

Копирайт изображения Winew Image caption У фірмі Winew кажуть, що шоковані тим, що сталося

BBC News Україна зв'язалася з директоркою фірми Winew, яка здійснювала перевезення, Оксаною Гриб.

Вона каже, що від самого ранку їм телефонують люди, які скаржаться чи навіть погрожують.

"Нам це дуже важко, адже позиція нашої фірми є виключно проукраїнською. І самий вчинок вбачаємо як ганебний. Ми шоковані", - зізнається керівниця.

"Ми розуміємо, що за шість років війни російський серіал в автобусі - це, м'яко кажучи, недоречно. І не розуміємо, звідки він взявся - кожен автобус забезпечуємо флешками з україномовним продуктом", - додає вона.

Оксана Гриб також каже, що її фірма робила перевезення з Західної України до Києва і під час Майдану, коли був тиск поліції, й пізніше безкоштовно перевозила дітей загиблих бійців АТО, та передавала речі з Європи для українських військових.

"Дуже боляче, що на нас зараз ллються ріки негативу. Але те, що водії вчинили ганебно - це без розмов", - наполягає вона.

Також директорка перевізника говорить, що вони вже відшкодували гроші Ярині та Насті за квиток: "Диспетчер контактувала з дівчатами, коли вони вийшли з автобуса, пропонувала викликати таксі, щоб вони не залишалися на дорозі, й оплатити його. Щоправда, дівчата відмовилися".

Що ж до реакції на дії водіїв, то їх вже відсторонили й вони не працюватимуть на маршруті назад до Львова - замість них вислали інших.

"Подальші дії щодо водіїв будуть вжиті вже, коли бодай мінімально зберемо інформацію", - резюмує Оксана Гриб.

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