"Я змінюю Україну". Чи можна незрячих навчити скульптури?
Щоб творити скульптуру - не обов'язково мати зір. Так вважає 28-річний скульптор зі Львова Тарас Попович.
Він каже, що незрячі відчувають мистецтво кінчиками пальців, і організував для них спеціальні курси. В тому числі - для дітей з інтернату з вадами зору.
Кінцева мета юнака - довести, що усе можливо, допомогти незрячій людині поступити на навчання до Академії мистецтва.
Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.
Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.
Над відео працювали Роман Лебедь, Олександр Шпигунов, Тетяна Оспенникова, Ілона Виноградова.
Попередні серії:
"Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави
"Я змінюю Україну". Як молоді волонтери розбудовують країну
"Я змінюю Україну". Як я зробив бізнес зі шкільного проєкту
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