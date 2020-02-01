"Я змінюю Україну". Чи можна незрячих навчити скульптури?

Щоб творити скульптуру - не обов'язково мати зір. Так вважає 28-річний скульптор зі Львова Тарас Попович.

Він каже, що незрячі відчувають мистецтво кінчиками пальців, і організував для них спеціальні курси. В тому числі - для дітей з інтернату з вадами зору.

Кінцева мета юнака - довести, що усе можливо, допомогти незрячій людині поступити на навчання до Академії мистецтва.

Герої нової серії BBC News Ukraine "Я змінюю Україну. І ти зможеш" - молоді українці, які замість ставити питання "що робити", беруть і роблять.

Так, вони змінюють своє життя і життя тих, хто поруч.

Над відео працювали Роман Лебедь, Олександр Шпигунов, Тетяна Оспенникова, Ілона Виноградова.

Попередні серії:

"Я змінюю Україну". Як зробити окуляри з кави

"Я змінюю Україну". Як молоді волонтери розбудовують країну

"Я змінюю Україну". Як я зробив бізнес зі шкільного проєкту

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