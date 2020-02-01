Дешеві кредити та "закриття" Китаю. Що зміниться для українців в лютому

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У лютому уряд готує хороші новини для малого і середнього бізнесу, НБУ - нові гроші, а Мінкульт - новий телеканал для окупованих територій.

ВВС News Україна зібрала усі новації, які чекають українців у лютому.

Польоти до Китаю припиняються

З третього лютого Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус, від якого у цій країні вмерло понад дві сотні людей, тисячі хворіють.

У міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що пряме сполучення з Китаєм не буде відновлене доти, доки ситуація в цій країні не зміниться.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українських туристів повертатимуть із популярних курортів у провінції Хайнань. На фото - пляж у місті Санья ще до появи смертельного вірусу.

Перед тим, як авіасполучення буде припинене, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає два рейси для евакуації українців - 30 січня та третього лютого. А компанія SkyUp чартерними рейсами 29 січня і 1 лютого поверне в Україну туристів.

Дешеві кредити для бізнесу

1 лютого 2020 року в Україні почне діяти програма дешевих кредитів для малих і середніх підприємців. Ця програма, запроваджена урядом, має на меті стимулювати розвиток бізнесу, а також повернути українських заробітчан з-за кордону.

Ті, хо скористається цією програмою, зможе отримати кредит у розмірі 1,5 млн гривень строком на п'ять років під 5%-9% річних, залежно від отримуваних доходів. Обов'язковою умовою отримання кредиту є інвестиція власником бізнесу власних коштів в розмірі не менше 20%.

Програма розрахована на стартапи або на бізнес, що працює понад 12 місяців, але сфера діяльності підприємця, який хоче отримати кредит, не обмежена.

Парламент візьметься за землю

Копирайт изображения AFP Image caption Розгляд у парламенті проєкту закону про продаж землі постійно супроводжується протестами

4 лютого Верховна Рада повернеться з канікул. Найрезонансніший законопроєкт, який мають розглянути депутати ближчим часом, стосується ринку землі.

Згідно із неофіційною інформацією, отриманою ВВС News Україна в українському уряді, в парламенті є достатньо голосів, щоби схвалити закон в остаточній редакції.

Окрім того, керівники парламенту анонсували розгляд вже у лютому пакету документів про народовладдя, в тому числі законопроєкт про референдуми.

Голова ВР припускав розгляд проєкту закону про скорочення кількості депутатів із 450 до 300. Також очікується розгляд радикальних змін до закону про працю.

Телеканал для окупованих територій

На 15 лютого запланували початок мовлення українського державного телеканалу для тимчасово окупованих територій. Він створюється на базі каналу UATV.

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Міністерство культури, молоді та спорту України повідомило, що на першому етапі канал транслюватиме українські та російськомовні розважальні програми, серіали й кінофільми українського виробництва, а також інформаційні програми

Мінкульт ставить за мету повернути в український інформаційний і культурний простір жителів міст і сіл, котрі через війну не можуть дивитися українські телеканали, натомість, мають доступ до каналів Росії.

Починається реєстрація ЗНО

Третього лютого почнеться реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Завершення реєстрації - 24 березня.

Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що цьогоріч ЗНО пройде за тими самими правилами, що й у попередні роки. Нововведення плануються із 2021 року.

У 2020-му одинадцятикласники, випускники колежів та ті, хто закінчив школу раніше, здаватимуть не більше ніж чотири предмети. Обов'язково - українську мову і літературу. Другий предмет - на вибір: математика або історія України. Третій залежатиме від обраної спеціальності: географія, фізика, хімія, біологія, англійська, французька, німецька та іспанська мови.

Під час іспиту з української мови знання нового українського правопису, що був запроваджений у 2019 році, цього року не буде обов'язковим.

Паркани біля водойм мають демонтувати

До 21 лютого мають демонтувати усі незаконні огорожі, які обмежують доступ до водойм. Це передбачено законом, який набув чинності 21 листопада минулого року.

Впродовж трьох місяців ці конструкції мали прибрати, аби громадяни отримали право безплатного проходу до узбережжя морів, морських заток, лиманів, берегів річок, водойм та островів, навіть у тому випадку, якщо прибережні смуги надані у користування юридичним чи фізичним особам.

Копирайт изображения Уніан Image caption Мешканці Малоріченського (Алуштинський р-н Криму) ламають огорожу навколо пляжу, 2009 рік

Демонтувати чи заплатити за демонтаж мають власники цих конструкцій. Якщо встановити господаря неможливо, місцева влада повинна домогтися оплати робіт і демонтажу тими, на чиїй земельній ділянці огорожа встановлена. Невиконання цих норм закону каратиметься штрафами. Контроль покладений на місцеві органи влади.

Прощавайте, таксофони

Компанія "Укртелеком" з першого лютого припинить надавати послуги зв'язку через таксофони і почне демонтаж обладнання. В Україні досі є близько п'яти тисяч таксофонів, переважно у містах.

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"Зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, месенджери, тощо), послуги таксофонів втратили соціальну значущість", - йдеться у заяві "Укртелекому".

Там кажуть що у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов через таксофони, у 2019-му - менше ніж 380 тисяч хвилин.

Окрім того, з 1 лютого "Укртелеком" припинить надання послуг з підключення у помешканнях дротового радіо. А також повністю вимкне дротове радіо в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях, бо мешканці цих регіонів відмовилися від радіо.

"Укрзалізниця" підпише угоду із Deutsche Bahn

5 лютого Кабінет Міністрів має підписати договір з німецькою компанією Deutsche Bahn, котра є найбільшим залізничним оператором ФРН. Договір передбачає надання консультацій щодо управління "Укрзалізниці", а сама компанія залишиться у власності держави.

Раніше ширилися чутки про те, що Deutsche Bahn візьме українську залізницю в концесію, проте прем'єр-міністр спростував такі припущення. Урядовець запевняє, що німецька компанія допомагатиме покращити роботу "Укрзалізниці".

Проте деталі цієї угоди поки що не розкривають.

Нові 200 гривень

Національний банк України оголосив, що із 25 лютого в обігу з'являться нові 200-гривневі купюри.

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Нова 200-ка матиме ті ж розміри і колір, що й раніше. На лицьовій стороні так само буде зображений портрет Лесі Українки, а на зворотній - в'їзна вежа Луцького замку.

Портрет поетеси тепер буде зображений не з правого боку купюри, а в центрі. Окрім того, на купюрі будуть рельєфні елементи, а також смужки для людей з порушенням зору.

Старт національного відбору на Євробачення-2020

Із 8 лютого в прямих ефірах телеканалів "UA: Перший" та СТБ розпочнеться національний відбір за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020" у Нідерландах. Другий етап відбору - 15 лютого.

Копирайт изображения eurovision.ua Image caption Як і у попередні роки, національний відбір вестиме популярний телеведучий Сергій Притула. Фото 2019 року.

Ім'я фіналіста стане відоме 22 лютого.

За перемогу боротимуться 16 конкурсантів. Серед них, зокрема, Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil, Еліна Іващенко, Garna, гурти Tvorchi, Moonzoo.

Зміни в правилах перетину адмінмежі з Кримом

З лютого уряд спростив правила перетину адміністративного кордону із анексованим Кримом. З 9 лютого діти і підлітки віком від 14 до 16 років, які навчаються на території інших регіонів України, зможуть самостійно перетинати адміністративний кордон, встановлений на межі Херсонської області і Криму.

Умовою пропуску буде наявність ID-паспорт або закордонний паспорт громадянина України, тобто, документи, що містять біометричні дані. Окрім того, інформація про місце навчання має бути внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Прикордонники матимуть до неї доступ.

Діти і підлітки, які не досягли 16 років і не мають підстав, вказаних вище, можуть перетинати адмінкордон в обидва боки лише у супроводі одного чи обох батьків, а також уповноважених осіб.

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