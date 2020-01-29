"Махрова русофобія". Як одна фраза Зеленського розлютила Росію

Копирайт изображения JANEK SKARZYNSKI/AFP Image caption Володимир Зеленський та Анджей Дуда у Польщі

Одна фраза Володимира Зеленського у Польщі про причини початку Другої світової війни неабияк розлютила російських політиків.

До цього вони намагалися не критикувати жорстко нового президента України, а деякі з них навіть привітали Зеленського з днем народження.

А вже 28 січня в Росії цілий день лунала різка критика у його бік - від російських високопосадовців, речника Кремля та політиків меншого калібру.

І причиною цьому стало одне-єдине висловлювання президента України на зустрічі з польським колегою.

Зеленський звинуватив СРСР у сприянні початку Другої світової війни, а ця тема зараз для Росії є надзвичайно болючою перед святкуванням 75-річчя перемоги у Москві.

Крім того, Зеленський відкрито став на бік Польщі в історичній суперечці між Варшавою та Москвою, яка спалахнула в останні кілька місяців.

"Зачинщики війни"

27 січня Володимир Зеленський відвідав Польщу, де вшановували жертв Голокосту з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц.

Виступаючи разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Зеленський виголосив промову, яку із захопленням зустріли в Україні.

Навіть відверті критики президента з табору експрезидента Петра Порошенка, як от колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

Зеленський згадав про роль українців-червоноармійців у визволенні концтабору та українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

І в кінці поставив жирну крапку:

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - заявив пан Зеленський.

Він не згадав про пакт Молотова-Ріббентропа, проте всі зрозуміли, що саме його мав на увазі.

І саме цей пакт та секретний протокол про поділ Польщі та сфер впливу у Східній Європі, укладений в серпні 1939 року між СРСР та Німеччиною, як визнають у Європі, став спусковим механізмом початку Другої світової війни.

У вересні 2019 року до річниці нападу Німеччини на Польщу і наступу військ СРСР у Східну Польщу Європарламент ухвалив спеціальну резолюцію, в якій поклав відповідальність за розв'язання війни на обидва тоталітарні режими - Німеччини та СРСР.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Промова Володимира Зеленського вразила російських політиків

Та резолюція викликала жорстку реакцію МЗС Росії, а вже у грудні під час річної пресконференції Володимир Путін засудив резолюцію Європарламенту і спроби прирівняти злочини Німеччини та СРСР.

Путін наголосив, що Сталін не заплямував себе зустрічами з Гітлером, натомість вину за початок війни поклав на західні країни та Польщу, які в 1938 році під час "Мюнхенської змови" поділили Чехословаччину.

Путін навіть пообіцяв написати власну наукову статтю про витоки Другої світової війни та пакт "Молотова-Ріббентропа".

На цьому фоні спалахнули жорсткі історичні суперечки між Польщею та Росією, які врешті вилились у те, що президент Польщі відмовився їхати до Ізраїлю на відзначення річниці Голокосту, куди їхав Путін.

Володимир Зеленський туди поїхав, але під час промови Володимира Путіна його у залі не було.

І ось на зустрічі з президентом Польщі Зеленський фактично поклав відповідальність за початок війни, а частково і Голокост, на СРСР.

"Наближається до націоналістів"

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму", - заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який є керівником Російського історичного товариства.

Йому найбільше не сподобалось, що Зеленський згадав про роль українців у визволенні Аушвіцу і про військову частину, названу на честь Львова.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тема початку Другої світової війни для Путіна є болючою

"Зовсім забуває про те, за яким принципом називались частини Червоної армії - за принципом географічного місця, де та чи інша частина сформувалась, або, починаючи з 1943 року, за географічним напрямком головних ударів", - додав Наришкін.

Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського про причетність СРСР до розв'язання Другої світової війни "помилковою" та "образливою".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму", - заявив пан Пєсков.

За цими двома заявами пішов справжній вал засудження Зеленського з боку російських політиків.

Копирайт изображения Наталья Поклонская Image caption Привітання Наталі Поклонської з днем народження Зеленського 25 січня

Колишня українська прокурор в Криму Наталя Поклонська, яка перейшла на бік Росії і зараз є членом Державної Думи, назвала заяву Зеленського "уроком махрової русофобії".

Незадовго до того Поклонська палко привітала Зеленського з днем народження.

Російські політики раніше намагались досить обережно висловлюватись про Зеленського і ставили його на противагу Петру Порошенку. Мовляв, він зможе примирити країни, які фактично воюють з 2014 року.

Польська ж заява президента України "прорвала греблю".

Зрада і вірус

Депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет назвав заяву Зеленського зрадою.

"Очевидно, в Україні царює вірус націоналізму, і президент України став його жертвою", - заявив він.

Копирайт изображения AFP

Сенатор Сергій Цеков обурився спробою Зеленського знайти "нових друзів у Польщі" й не зрозумів, як "єврей за походженням" і "онук фронтовика" міг таке сказати.

Голова комітету Держдуми у закордонних справах Леонід Слуцький взагалі побачив у словах президента України ознаку того, що цю заяву йому нав'язали "зовнішні управителі".

Показово, що цю позицію російських політиків повторив і депутат від партїі "Слуга народу" у Верховній Раді Максим Бужанський.

Загалом російські політики не добирали слів, описуючи своє розчарування від того, що риторика нового президента не така поблажлива до Москви, як вони очікували після виборів.

Тим більше, що в останні місяці українські експерти зауважували намагання Зеленського не робити критичних відносно Росії заяв, щоб не нашкодити мирному врегулюванні на Донбасі.

Донедавна в Росії навіть закликали запросити Володимира Зеленського у Москву на святкування 75-ліття перемоги у Другій світовій війні. Зараз така поїздка, якщо про неї серйозно й думали в офісі Зеленського, виглядає менш імовірною.

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