200 років тому, 28 січня 1820 року російські моряки Тадей Беллінсгаузен і Михайло Лазарєв відкрили останній з материків - Антарктиду.

За два століття, що минули відтоді, як їхні шлюпи "Мирный" і "Восток" наблизилися до її берегів, людство зуміло непогано дослідити і навіть обжити цей непривітний континент.

Чи є сьогодні в Антарктиді інтернет? Чи видобувають там нафту? Чи правда, що на полюсі холоду Південної півкулі не виживають навіть бактерії? Чи є там аеродроми, школи і кладовища? Чи розводять домашніх тварин? Пройдіть наш тест і перевірте, що ви знаєте про Антарктиду.

Фото: Getty Images

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!