Чи безпечна операція із затримки менопаузи

Image caption Саванна сподівається затримати настання менопаузи

Експерти висловлюють занепокоєння з приводу нової медичної процедури, яка дозволяє жінкам відтермінувати менопаузу на понад десятиліття.

Довгострокова безпечність та успішність таких процедур наразі не доведені, але деякі жінки вже заплатили майже 8000 доларів за таку процедуру.

Професор Саймон Фішель, провідний експерт із ЕКЗ у ProFam, бірмінгемській компанії, яка розробила цю процедуру, каже, що вона збільшує шанси жінок народити дитину у старшому віці та може боротися із проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з менопаузою - такими як серцеві захворювання та ослаблення кісток.

Процедура передбачає хірургічне видалення невеликої частини одного з яєчників, з якої потім формують і заморожують крихітні смужки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чим раніше видалити частину яєчника, тим більше шансів на те, що процедура буде успішною, говорить професор Фішель

Згодом їх можна розморозити та імплантувати в тіло жінки.

За даними приватних лікарів, які проводять таку процедуру, аби допомогти клієнтці народити дитину, секцію яєчника можна розташувати біля маткової труби.

Якщо бажання жінки - відтермінувати менопаузу, її можна розмістити у тій частині тіла, де є хороше кровопостачання - зазвичай, під пахвою.

Чим раніше провести процедуру із видалення частини яєчника, тим більша буде користь - у ній буде більше яйцеклітин та гормонів.

Наразі процедуру провели лише 11 жінкам.

Image caption Професор Фішель каже, що процедура може затримати настання менопаузи у деяких жінок до 20 років

Професор Фішель погоджується, що ця процедура загалом є експериментальною, але каже, що її складові частини такими не є.

Аналогічну процедуру лікарі успішно застосовують, щоб допомогти жінкам, які ризикують втратити функцію яєчників у результаті лікування раку.

За його словами, наразі є достатньо інформації, щоб вважати таку процедуру безпечною.

"Жодних доказів"

Водночас д-р Мелані Девіс, яка очолює Британську організацію зі збереження фертильності (Fertility Preservation UK), застерігає від того, щоб "здорові жінки йшли на операцію, якої за інших умов вони б не потребували... з надією на збереження майбутньої фертильності та гормональне заміщення".

"Ми знаємо, що фертильність можна відновити ​​у частини жінок, які перенесли рак, - каже вона. - Але жодна здорова жінка ще не проходила через таке, і немає доказів того, що трансплантат діятиме більше 10 років. Тож його допомога у гормональному заміщенні буде обмеженою".

Наявна замісна гормональна терапія (ЗГТ) "добре вивчена і широко доступна для жінок, які вирішили її приймати", говорить д-р Девіс.

А для жінок, які хочуть збільшити свої шанси народити дитину у старшому віці, набагато кращою альтернативою, за її словами, є замороження яйцеклітин - у порівнянні з "недоведеною технологією" професора Фішеля.

Д-р Девіс, яка входить до складу лікарсько-консультативного комітету Британського товариства менопаузи, каже, що потенційний вплив видалення тканини яєчників на їхню довгострокову функцію, включно з фертильністю, потребує додаткової оцінки, а метод професора Фішеля має низку обмежень.

Як полегшити менопаузу

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Не всі жінки обирають лікування, щоб полегшити симптоми менопаузи, але такі варіанти можливі.

Основним методом лікування є замісна гормональна терапія, яка може полегшити багато супутніх симптомів, особливо припливи жару та нічну пітливість. Водночас деяким жінкам її приймати не радять.

Допомогти можуть також наступні методи:

збалансований раціон, з низьким вмістом жирів та високим вмістом кальцію, для зміцнення кісток та захисту серця

регулярні фізичні вправи для зменшення тривожності та стресу і захисту від серцевих захворювань

відмова від куріння для запобігання захворюванням серця та припливам жару

відмова від зловживання алкоголем, щоб зменшити припливи жару

Джерело: NHS та докторка Хезер Каррі, колишня голова Британського товариства менопаузи

Попри перестороги, власна дочка Саймона Фішеля, 22-річна Саванна, хоче продовжити процедуру.

Дівчина розповіла ВВС, що не планує народжувати дітей найближчим часом.

"Народження дітей - наразі явно не мій пріоритет, - каже вона. - Я люблю свою роботу, і є так багато інших речей, якими я хочу займатися до цього".

"Я не хочу жити з постійною думкою про те, що якщо я хочу дітей, то треба народжувати їх зараз", - додає Саванна.

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