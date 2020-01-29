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З міста Ухань, яке є епіцентром захворювання, евакуюють сотні іноземців. Австралія планує помістити своїх евакуйованих громадян на острів Різдва за 2 тис. км від материка.

Японія, США та ЄС також репатріюють своїх громадян.

British Airways тимчасово припинила всі рейси до материкового Китаю і з нього. А Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало всіх відмовитися від візитів до Китаю, крім випадків крайньої потреби.

Президент Китаю Сі Цзіньпін назвав вірус "дияволом", але запевнив, що Китай переможе його.

За словами експерта з Національної комісії з охорони здоров'я Китаю (NHC), до піка епідемії ще може минути близько 10 днів.

У Китаї кількість смертей від вірусу зросла до 132.

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Як і вірус SARS та інші штами грипу, новий коронавірус є насамперед небезпечним для людей похилого віку та тих, хто має певні хронічні захворювання.

Різке зростання випадків зараження частково пояснюють підвищенням обізнаності, уважним моніторингом та перевіркою в останні дні.

Кількість заражених на коронавірус, понад 9 тис. людей, вже перевершила кількість випадків SARS у 2003 році - 8 тис. за даними ВООЗ.

Джерелом походження вірусу вважають нелегальну торгівлю дикими тваринами на ринку морепродуктів в Ухані, столиці провінції Хубей.

Він спричинює гостру респіраторну інфекцію, від якої немає специфічного лікування або вакцини. Однак деякі пацієнти після лікування одужали.

Кого евакуюють?

600 евакуйованих жителів Австралії відправлять на два тижні на острів Різдва, пояснив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Повідомлення викликало суперечливі відгуки. На цьому острові нещодавно відкрили центр тимчасового утримання іммігрантів, умови якого у багатьох викликали обурення.

Наразі в ньому перебуває лише одна родина з чотирьох осіб зі Шрі-Ланки. Загалом центр може прийняти понад тисячу осіб.

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Нова Зеландія також планує повернути 53 своїх громадян разом з австралійцями.

Що не так з островом Різдва

Острів розташований ближче до Індонезії, ніж материкової Австралії, і вже давно має погану репутацію.

З 2003 року Австралія утримує на ньому біженців в умовах, які критикує ООН.

Але що буде з родиною зі Шрі-Ланки, коли прибудуть евакуйовані з Китаю люди? І чи є на острові лікарні необхідного рівня?

Австралійці китайського походження також запитують, чому їхніх дітей відправляють за тисячі кілометрів, замість того щоб помістити в лікарні на материку.

Чи очікує така сама доля австралійців, які відпочивали у Великій Британії, запитують вони?

Ухань вже залишили близько 200 громадян Японії, які приземлилися в аеропорту Токіо.

За даними японських ЗМІ, кілька повернених мали лихоманку або кашель. Однак до лікарні відправлять усіх, незалежно від симптомів.

Перш ніж вони зможуть повернутися додому, вони також пройдуть огляд і зроблять аналізи у карантинному відділенні.

У середу Ухань залишили й 240 американців, зокрема, працівники місцевого консульства США.

За даними CNN, евакуйованим, можливо, доведеться провести до двох тижнів в ізоляторі в ангарі аеропорту.

Міністерство закордонних справ Великої Британії наразі організовує евакуацію близько 200 британців. Хоча деякі громадяни Великої Британії критикують уряд за те, що він не сприяє поверненню своїх громадян додому.

Два літаки повернуть додому громадян ЄС, серед яких 250 французів.

Південна Корея також заявила, що близько 700 її громадян вирушать додому чотирма рейсами цього тижня.

Що наразі відомо про вірус

Новина про передачу вірусу від людини до людини у Німеччині, В'єтнамі, Тайвані та Японії посилила занепокоєння.

Об'єднані Арабські Емірати підтвердили перші випадки на Близькому Сході - захворіла родина, яка нещодавно повернулася з Уханю.

На думку провідного китайського експерта з респіраторних захворювань, який виявив вірус SARS у 2003 році, Чжун Наньшаня, епідемія досягне піку через 10 днів.

Після цього число хворих вже не зростатиме.

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