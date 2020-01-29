Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики

30 січня виходить перша українська "неполіткоректна" комедія про війну на Донбасі "Наші котики".

Автори: Bedlam Prudictions, Directory Films, Banesto Productions, Babylon'13 Вікові обмеження: 12 років "Наші котики" спочатку задумувалися як телесеріал "Бліндаж", але пізніше автори вирішили зробити художній фільм. "Наших котиків" будуть показувати у 200 кінотеатрах по всій Україні. Бюджет: понад 42 млн грн. Частину коштів (менше третини) виділила держава.

Серед головних акторів - колишній реальний боєць АТО, а серед продюсерів - ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

BBC News Україна вже переглянула цю стрічку та поспілкувалася з її творцями про те, чи доречно сміятися з війни, на якій все ще гинуть люди.

Сюжет

Осінь 2014 року, перший рік бойових дій на Донбасі.

На дальню позицію під назвою "Туалет" під Донецьком прибувають кілька українських добровольців, до яких згодом приєднується журналістка Оля та капелан.

Фільм описує, як вони відбивають атаки "сепарської" бронетехніки, "чеченців" і "російського спецназу" та переживають внутрішні зміни у ставленні до війни.

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики

Паралельно показують події в окупованому Донецьку, де серед героїв - один з лідерів проросійських сепаратистів Павло Губарєв та помічник російського президента Владислав Сурков.

Російського президента Володимира Путіна там також згадують.

Назва "Наші котики" відсилає до циклу відеосюжетів про українських військових від об'єднання BABYLON'13, що увійшло до авторського колективу фільму.

Гумор

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики

Гумор у стрічці своєрідний.

Як кажуть автори, він досить "чорний" стосовно супротивника, і "добрий" при описі українських військових та ситуацій навколо них.

Як зізнається у розмові з BBC News Україна режисер Володимир Тихий, критикам справді важко сприйняти гумористичний дух фільму про війну на Донбасі: "Це розрив шаблону".

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики

Так само критику викликала поява у комедії пісні "Пливе кача".

Режисер, утім, пояснює це драматургією: "Спочатку це шокує - як це так? Ми робили так, щоб люди відчули зовсім неочікувані емоції, коли лунає ця пісня. Але якщо людина дивиться весь фільм, то їй є про що задуматися".

А деякі з першого погляду комічні ситуації насправді відсилають до цілком серйозних проблем, як, наприклад, трансляція російських телеканалів на позиціях українських військових, чи проблеми в особистих стосунках тих, хто пішов на війну.

"Не схожий на АТОшника"

Image caption Дмитро Тубольцев - колишній боєць ДУК ПС

Головний герой - доброволець "Літо".

Його зіграв актор Дмитро Тубольцев.

У 2014 році він пішов добровольцем на Донбас і воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Зізнається, що фактично грав самого себе та принципово знімався у тій самій формі, в якій воював (а на бронежилет йому збирали колеги в театрі).

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики Image caption Дмитро Тубольцев знімався у тому ж камуфляжі, в якому воював

А коли повернувся з війни, то на одному з кастингів йому сказали, що він "не схожий на АТОшника".

Дмитро каже, що не чув від інших ветеранів закидів щодо комедії про війну: "Навпаки, казали: у нас на фронті саме так і було. Взагалі, під час переглядів найбільший регіт стоїть там, де ветерани сидять".

"На війні справді було смішно - подивіться на ті смішні перемир'я. Так само ми жартували з сепарів, а вони жартували з нас, коли говорили по раціях. Ми жартували навіть під час бою", - додає він.

Про війну без пафосу

Image caption Уляна Супрун разом з чоловіком Марко увійшли до команди продюсерів фільму

Творці "Наших котиків" кажуть, що мали на меті зробити кіно про війну "без пафосу", адже коли його багато - це викривлює реальність.

"Більшість фільмів про війну - вони якісь пафосні. А на війні немає пафосу. Ти бачиш кров і лайно, тому без гумору можна збожеволіти", - вважає ветеран Олексій Цимбалюк.

"Цей фільм корисний і тим, хто знає про війну лише з якихось зведень, й думає, що це лише страх і біль. Відповідно, у них виникає захисна реакція - сховатися та відсторонитися від неї", - додає він.

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики Image caption Журналістка Оля на початку фільму мріє отримати Пулітцерівську премію за інтерв'ю з сепаратистами, але потім змінює свої погляди. Як кажуть автори фільму - це збірний образ

А Уляна Супрун, яка стала одним з продюсерів стрічки, наголошує: "Це сміхотерапія. Що життя продовжується, і треба сміятися в обличчя ворогу та смерті. Також фільм нагадує, що війна все ще триває".

Режисер Володимир Тихий пояснює - він не мав на меті зробити якийсь фільм-антипод "Кіборгів", а зобразити війну з іншого боку.

Image caption Режисер та автор сценарію Володимир Тихий

"Реальність потребує різних форм осмислення. Треба створити цілісний образ, якщо цього не зробити, то до нас прийдуть образи іншої держави, які абсолютно не будуть дружніми", - каже Володимир Тихий.

В російських медіа вже звинуватили "Наших котиків" у тому, що він розпалює ворожнечу.

"Поки війну не припиняють, поки тільки кінокомедії про Донбас знімають. Я не знаю, як до цього ставитися! Це просто якийсь сором, вибачте", - цитують вони російського ведучого Євгенія Попова.

"Помста ворогу"

Копирайт изображения Lethal Kittens / Наші Котики Image caption В кінці картини грає пісня гурту Yourcash "Жовтий скотч", на яку зняли кліп з кадрами фільму

"Чорним гумором ми хоч якось мстимося ворогу", - дає своє бачення Дмитро Тубольцев.

І резюмує: "Побратими мені говорять після перегляду: краще ми всі будемо збиратися на таких комедіях, ніж на похоронах".

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