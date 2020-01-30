"Затовста, щоб літати". Як врятували сову, яка переїла мишей

Копирайт изображения SUFFOLK OWL SANCTUARY

У Великій Британії врятували сову з канави та вважали, що вона поранена, а тому не може літати.

Проте виявилось, що пташка просто занадто товста, а тому не могла злетіти, повідомив центр порятунку птахів.

Саффолкський притулок для сов повідомив, що птаха привіз місцевий землевласник.

Коли персонал оглянув маленьку сову (Athene noctua), то виявив, що вона "просто надзвичайно ожиріла" і "не може ефективно літати".

Сову посадили на "сувору дієту", щоб схуднула зі 245 г до більш "природної ваги", і випустили назад у дику природу.

У притулку, що базується в Стонхем Аспалі, розповіли, що коли зважили пташку, вона виявилася приблизно на третину важчою, ніж характерно для дорослої здорової самки маленької сови.

Там додали: "Дуже незвично, що дикий птах зміг природним шляхом набирати стільки ваги".

Головний доглядач птахів Руфус Самкін пояснив, що там, де її знайшли, дуже врожайна земля. Також зараз м'яка зима, а навколо багато їжі - полівок та мишей.

"Ми вважаємо, що вона просто переїдала", - додав він.

Копирайт изображения SUFFOLK OWL SANCTUARY Image caption Сову посадили на дієту, щоб скинути 20-30 г

За його словами, сова втратила від 20 до 30 г за пару тижнів, коли персонал контролював її споживання їжі.

"Ми можемо побачити її знову, але сподіваємось, що не побачимо", - сказав пан Самкін.

"Маємо надію, вона навчилася тримати свою вагу в нормі, щоб рятуватися від хижаків або охочих її зловити".

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