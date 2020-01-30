"Затовста, щоб літати". Як врятували сову, яка переїла мишей
У Великій Британії врятували сову з канави та вважали, що вона поранена, а тому не може літати.
Проте виявилось, що пташка просто занадто товста, а тому не могла злетіти, повідомив центр порятунку птахів.
Саффолкський притулок для сов повідомив, що птаха привіз місцевий землевласник.
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Коли персонал оглянув маленьку сову (Athene noctua), то виявив, що вона "просто надзвичайно ожиріла" і "не може ефективно літати".
Сову посадили на "сувору дієту", щоб схуднула зі 245 г до більш "природної ваги", і випустили назад у дику природу.
У притулку, що базується в Стонхем Аспалі, розповіли, що коли зважили пташку, вона виявилася приблизно на третину важчою, ніж характерно для дорослої здорової самки маленької сови.
Там додали: "Дуже незвично, що дикий птах зміг природним шляхом набирати стільки ваги".
Головний доглядач птахів Руфус Самкін пояснив, що там, де її знайшли, дуже врожайна земля. Також зараз м'яка зима, а навколо багато їжі - полівок та мишей.
"Ми вважаємо, що вона просто переїдала", - додав він.
За його словами, сова втратила від 20 до 30 г за пару тижнів, коли персонал контролював її споживання їжі.
"Ми можемо побачити її знову, але сподіваємось, що не побачимо", - сказав пан Самкін.
"Маємо надію, вона навчилася тримати свою вагу в нормі, щоб рятуватися від хижаків або охочих її зловити".
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