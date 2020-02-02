Чи шкодять кімнатні рослини довкіллю

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Вважається, що кімнатні рослини роблять нас психологічно стабільнішими та більш задоволеними життям; до того ж, вони приносять багато вподобайок у Instagram (особливо сукуленти!). Та чи справді це добре для екології - вирощувати вдома рослини?

Британські садівники, ботаніки та захисники довкілля дають багато порад щодо того, як обернути своє зелене хобі на користь довкіллю, починаючи з того, щоб купувати рослини локально, і закінчуючи багаторазовим використанням пластикових горщиків.

Популярність кімнатних рослин стрімко зростає: за даними Королівського садівничого товариства, у другому півріччі минулого року їх було продано на суму, що на 60% більша від того ж показника за попередній рік.

Такий тренд пов'язують з дбайливим ставленням міленіалів до довкілля і до власного здоров'я; вони прагнуть занести до своїх міських квартир бодай трохи "природи" і володіти чимось "справжнім" у дедалі більш віртуальному світі.

Приблизно четверо з п'яти молодих людей віком 16-24 роки мають удома щонайменше одну кімнатну рослину; п'ята частина власників придбала рослини, аби покращити своє здоров'я та психологічний стан, свідчить опитування Королівського садівничого товариства.

Якщо ж рослини фотогенічні, тим краще. Гештеґ #plantsofinstagram використали у соцмережах понад 4 мільйони разів.

Довга дорога додому

Копирайт изображения RHS Image caption Кімнатні рослини набули такої популярності, що Королівське садівниче товариство віддало їм на поталу садочок біля свого офісу, що у селищі Візлі в Сурреї

З модою на кімнатні рослини з'явилося багато спеціалізованих інтернет-магазинів, готових доставити покупки просто вам під двері.

Найбільшим таким магазином у Лондоні (за твердженням його представників) є Patch. Тут рослинам дають імена, такі як "Чезз" або "Біг Кен", аби викликати теплі почуття у потенційних "усиновителів".

Директор Фредді Блекетт пояснює популярність своїх товарів, зокрема, тим, що рослини допомагають людям почуватися "спокійно, щасливо, невимушено".

Рослини, що їх продає Patch, вирощують у Нідерландах. Їх доставляють у Британію лише тоді, коли на них надходить замовлення; це дозволяє уникнути надлишку.

Та все одно купівля рослин через інтернет тягне за собою транспортування, пояснює Фей Кенворті, співзасновниця проєкту PlantSwap ("Обмін рослинами"), що базується у Шеффілді й допомагає людям обмінюватися рослинами за місцем проживання.

Копирайт изображения Sheffield Plant Swap Image caption Фей Кенворті (праворуч) разом з іншою співзасновницею PlantSwap Сарою Руссо (ліворуч)

"Оскільки рослини часто імпортують з інших країн і навіть з-поза океану, їхнє транспортування неабияк позначається на екосистемі", - каже вона. Більшість британських кімнатних рослин завозять з Нідерландів, але велику частину орхідей - з Індонезії, а світлолюбні рослини - з Кенії та Зімбабве.

"Можливо, дбаючи про довкілля, ви намагаєтесь менше літати літаками - проте ваші рослини все одно їдуть до вас через пів світу".

Втім, ботанік і ведучий ВВС Джеймс Вонг - гордий власник більш ніж п'ятисот кімнатних рослин - не надто занепокоєний тим, що рослини їдуть у Британію з-за кордону.

"Обсяги закупівель рослин для дому значно менші, ніж вуличних; так чи інакше, вуглецевий слід від цих перевезень порівняно невеликий", - каже він.

Він додає, що доставка додому менш шкідлива, ніж сукупність індивідуальних поїздок у садівничий центр; до того ж, багато британців живуть ближче до Амстердама, ніж до британських постачальників.

Нарешті, якщо певні рослини вирощують у теплішому кліматі і потім переправляють до Британії, це зменшує потребу у теплицях на британській землі.

Втім, пан Вонг погоджується, що обмін непотрібними рослинами, паростками та саджанцями - прекрасна альтернатива закупівлі.

Ще одна перевага такого обміну, за словами пані Кенворті, те, що він дозволяє уникнути зайвого пакування, включно з одноразовими пластиковими горщиками.

Пластикові горщики

Копирайт изображения ROB EVANS, KIDS AGAINST PLASTIC Image caption Емі Мік (праворуч) та її сестра Елла керують доброчинною організацією "Діти проти пластику"

Горщики надзвичайно важко переробляти, каже 16-річна Емі Мік, яка очолює кампанію проти необачного використання пластику.

У Британії, їх приймають лише близько 10% місцевих переробних станцій, за даними Програми боротьби з марнуванням ресурсів (Waste & Resources Action Programme, скорочено WRAP).

Іноді їх не приймають на переробку тому, що вважають забрудненими. Та велику частину вазонів виготовляють з чорного пластику, який не розпізнають сортувальні машини. Тож його відправляють на звалище або у пічку для спалення сміття.

Втім, переробні станції часто відмовляються від будь-яких горщиків, не лише від чорних; як наслідок, активісти розробили і популяризують горщики бежевого кольору (зручні для переробки) і навіть такі, що розкладаються біологічним шляхом.

Садівниче торговельне об'єднання і Королівське садівниче товариство пропонують населенню послуги з переробки горщиків або ж різні заохочувальні програми з їхньої утилізації. Мережа будівельних гіпермаркетів B&Q наразі теж випробовує таку програму.

Емі Мік, яка разом із молодшою сестрою Еллою керує доброчинною організацією "Діти проти пластику", хоче, щоби покупці кімнатних рослин звертали увагу на пакування.

Вона закликає питати себе: "Чи зможу я використати це пакування знову? Можливо, варто купити ці рослини в іншому магазині, де упаковка більш екологічна або слугуватиме довший час?"

Бережіть торф

Копирайт изображения Trevor Dines Image caption Слід зважати на те, що у ґрунтових сумішах часто використовують торф, каже науковець Тревор Дайнс

Хочете розводити кімнатні рослини і водночас дбати про екологію? Тоді, окрім доставки і пакування, необхідно зважати ще й на ґрунт, в якому ці рослини ростуть.

Адже у ґрунтових сумішах часто використовують торф, а це проблематично, каже ботанік д-р Тревор Дайнс з доброчинної екозахисної організації Plantlife.

Ця порода, яку можна знайти у заболоченій місцевості, формується з недорозкладених рослинних залишків упродовж сотень і навіть тисяч років.

"За один рік комерсанти можуть легко видобути й продати те, що формувалося 500 років", - каже пан Дайнс.

Він закликає покупців рослин вимагати у продавців інформацію про використання торфу або ж просто обирати рослини, які його не потребують, наприклад, орхідеї чи кактуси.

Чекайте, а хіба кімнатні рослини не очищують повітря?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо хочете знизити рівень СО2 у себе вдома, вам найкраще допоможе "зелена стіна"

Рослини поглинають СО2 і виробляють кисень; логічно припустити, що вони приносять користь довкіллю, очищаючи повітря.

Дисертаційне дослідження Куртиса Ґабба, консультанта з екологічних питань, показало, що кімнатні рослини справді поглинають "значну кількість" вуглекислого газу - але яку саме, залежить від виду рослин, їхньої кількості, освітлення у кімнаті й зволоженості ґрунту.

"Полив рослини прямо впливає на її функціонування і здатність поглинати СО2. Це так само, як і з людьми - якщо у вас зневоднення або, навпаки, забагато рідини в організмі, ваша ефективність знижується", - пояснює він.

Найкраще у його дослідженні показали себе драцена "Золоте узбережжя" (запашна драцена) і спатіфілум. Утім, аби рівень вуглекислого газу відчутно знизився, вам доведеться придбати багато таких рослин, - можливо, навіть обладнати "зелену стіну", - а також подбати про додаткове освітлення, каже науковець.

Image caption Ведучий ВВС Джеймс Вонг має 500 кімнатних рослин - і пишається ними

Отже, чи шкодять кімнатні рослини довкіллю?

Кожна наша дія лишає по собі вуглецевий слід, нагадує пан Вонг; з такої точки зору, "панікувати" не варто.

Однак, якщо покупці прагнуть максимально берегти довкілля, він радить розпитувати продавців про використання торфу, не купувати рослини, "приречені на швидку смерть" (такі як пуансетія чи фарбовані кактуси), і намагатися пророщувати рослини з насіння чи паростків замість того, щоб купувати.

"Це, звісно, дрібниці, - каже він. - Але дрібниці теж мають значення".

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