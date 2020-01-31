Чому Помпео зустрічається з Епіфанієм частіше ніж із Зеленським

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майк Помпео у резиденції митрополита Епіфанія

Предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній вдруге за останні чотири місяці зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео.

Вперше вони зустрілись 23 жовтня минулого року у Вашингтоні, а сьогодні державний секретар США завітав до головного храму ПЦУ Михайлівського собору й мав особисту розмову з митрополитом Епіфанієм.

Показово, що навіть президент України Володимир Зеленський, який сьогодні також прийме Помпео, таких особистих зустрічей з держсекретарем США ще не мав.

Чому ж для США так важливо спілкуватись з предстоятелем автокефальної Православної церкви України, якій виповнилось всього рік? Сам Епіфаній натякає - щоб вплив Росії в Україні був не такий сильний.

Минулого жовтня предстоятель ПЦУ під час зустрічі з Помпео розповів йому про проблеми розвитку церкви, "зокрема, про ганебну ситуацію зі свободою релігії і віросповідання на окупованих територіях Донбасу й анексованого Криму".

Тоді Епіфаній подякував американцям за двопартійну підтримку України, а Помпео заявив, що США будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання.

Цього разу тема розмови була схожа.

Митрополит Епіфаній говорив про те, що Росія має припинити систематичне обмеження прав духовенства і громад ПЦУ на окупованих територіях на Донбасі та в Криму.

Він подякував США за підтримку України і закликав продовжувати і посилювати санкції проти Росії задля звільнення українських територій.

"Щоб не було такого сильного впливу Росії"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Михайлівському соборі митрополит Епіфаній показав Помпео томос

Копирайт изображения Getty Images Image caption Митрополит Епіфаній показав Майку Помпео Михайлівський собор

Показово, що через зустріч Епіфанія з Помпео у США ж не відбулась розмова державного секретаря з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополитом Іларіоном. Що викликало певний скандал у церковних колах.

"З інтерв'ю митрополита Іларіона видно, що за годину до початку його зустрічі з Помпео вона була скасована, а для Епіфанія влаштували таку "торжественную встречу", - розповідав нещодавно в інтерв'ю ВВС митрополит Епіфаній.

За його словами, ці зустрічі з Помпео свідчать, що ПЦУ "визнають як суб'єкт".

"Ми, спілкуючись із держсекретарем, говорили про те, що ми в Україні прагнемо мати свою помісну православну церкву, це право кожного громадянина української держави", - розповідав предстоятель ПЦУ.

Російська православна церква та підпорядкована їй в Україні УПЦ МП не визнають Православну церкву України.

Нинішнє керівництво України порівняно прохолодно ставиться до неї, а голова СБУ публічно заявляв, що він є парафіянином саме УПЦ Московського патріархату.

Це суттєво контрастує зі ставленням до ПЦУ Петра Порошенка.

На цьому фоні багато експертів, зокрема, і російських, говорять про сприяння ПЦУ з боку США. І тиск цей може проявлятись у тому, що США можуть сприяти визнанню ПЦУ з боку інших православних церков.

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"Я би не сказав, що відбувається якийсь тиск з боку США. Звичайно, Росії вигідно завжди списувати на когось свої поразки. Зараз ми від них чуємо, що ПЦУ - це був "політичний проєкт попередньої влади та проєкт США", - вказував ВВС Епіфаній.

Але, як він наполягає, - "це не відповідає дійсності".

"Інша держава не має можливості впливати на релігійні процеси в нашій країні - це було прагнення українського народу. Ми торували цей шлях протягом останніх трьох десятиліть", - вважає предстоятель ПЦУ.

Але врешті митрополит Епіфаній визнав, що підтримка США незалежній від Росії українській церкві була, і пояснив чому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Покладання квітів біля "Стіни пам'яті" загиблим українським воїнам

"Була, можливо, підтримка США та інших країн, які вболівають за те, щоб Україна була незалежною державою і не було такого сильного впливу з боку РФ", - пояснив митрополит Епіфаній.

Православну церкву створили на Об'єднавчому соборі у Києві 15 грудня 2018 року.

6 січня 2019 року митрополит Епіфаній отримав від Вселенського патріарха томос про автокефалію і повну незалежність ПЦУ. Вона отримала 15 місце у переліку помісних православних церков світу.

РПЦ не визнає автокефалію ПЦУ і через це розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом.

Минулого року Елладська церква та Олександрійський патріархат визнали автокефалію ПЦУ, після чого російська церква розірвала стосунки і з ними.

Підлегла РПЦ Українська православна церква Московського патріархату повторює рішення Москви про розрив стосунків з церквами, які визнають ПЦУ.

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